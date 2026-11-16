Escándalo en una final Sub 20 de fútbol femenino: piñas, patadas y empujones, y denuncias entre Ferroviária y Corinthians

La final del Campeonato Paulista de fútbol femenino Sub 20 terminó en escándalo. En realidad, Ferroviária levantó el trofeo por tercera vez consecutiva, esta vez por vencer 2-0 a Corinthians, pero las denuncias cruzadas darán curso a otras historias paralelas. Porque fue demasiado violento lo ocurrido cuando faltaba un cuarto de hora para el final: una jugada desató patadas, empujones y golpes de puño entre varias futbolistas.

La jugadora de Ferroviária, Ana Carla Vitória Vianna Lima, conocida como Miga, perdió los cabales tras el fastidio de dos infracciones. Un agarrón, primero, y un puntinazo a la altura de la tibia, después. Ese último contacto, procedente de la jugadora Gabi Jordi, la hicieron reaccionar con otra patada sin pelota. La de Corinthians, entonces, se lo recriminó con un empujón, dando inicio a una trifulca feroz.

La jueza Jéssica Milani quiso contener a Miga desde el cuello, pero ante tanta fuerza debió soltarla y limitarse a seguir la violenta secuencia. Captura

Pasaron directamente a los golpes de puño buscando el rostro de la otra, con Miga utilizando la fuerza de un físico más imponente. También a las patadas, aunque predominó lo primero. Tal era la potencia de la N°19, que la jueza Jéssica Aparecida Milani intentó frenar a la jugadora tomándola del cuello, pero le resultó imposible. Quedó observando la secuencia, al igual que sus asistentes.

Porque demás jugadoras se sumaron al descontrol. Algunas para aportar mas golpes y otras para intentar lograr lo que no pudo la referí, aunque terminaron involucrándose. A excepción de algunas pocas, como por ejemplo la jugadora 21 del Timão, Mel, que no tuvo fortuna: su llegada pacífica coincidió con el enceguecimiento de Miga, que tras cubrirse de varios golpes fue a la primera que visualizó. Entonces, no dudó en pegarle un derechazo que, al parecer, la dejó sin reacción.

#FanáticosPlus | 🇧🇷😳 ¡FINAL QUE TERMINÓ EN UNA VERDADERA BATALLA!



La final del Paulistão Femenino Sub-20 en Brasil acabó con golpes y patadas entre las jugadoras.



¡Imágenes lamentables! ⚽️👀 pic.twitter.com/38qEAkZAdZ — Fanáticos + (@FanaticosGMV) November 16, 2026

Esa agresión, en particular, es la que tomará Corinthians para presentar una denuncia policial, tal como anunció en el comunicado que brindó tras los violentos sucesos. A su vez, Ferroviária hizo lo propio, aunque jugará su carta contra la entrenadora de Corinthians. Es que, en medio de la continuación de la gresca, apareció Júlia Passero para golpear a Miga: al igual que la jugadora corinthiana Emy -entró a golpear desde el banco- fueron expulsadas.

Entonces, el club campeón dijo: “Ferroviária reconoce la gravedad del incidente e informa que la jugadora Miga será sometida a las medidas disciplinarias internas correspondientes, así como al apoyo, asistencia médica y psicológica necesarios”. Y agregó: “La conducta de la entrenadora del equipo contrario es indignante e inaceptable. En vez de intentar calmar los ánimos y evitar que la situación se agravara, respondió con violencia hacia nuestra jugadora. Es una profesional adulta con un puesto de liderazgo y un ejemplo a seguir para las jóvenes a su cargo. Ferroviária emprenderá las acciones legales pertinentes”.

Nota oficial - Incidentes na final do Paulista F Sub-20



O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu repúdio às agressões praticadas pela atleta Ana Carla Vitória Vianna Lima, da Associação Ferroviária de Esportes, durante a final do Paulista F Sub-20, disputada neste domingo… pic.twitter.com/fPs3hjYC1i — Corinthians (@Corinthians) November 15, 2026

Por su lado, Corinthians expresó su repudio: “Dada la gravedad del incidente, el club informa que tomará las medidas legales y deportivas pertinentes, incluyendo la presentación de una denuncia policial y una protesta formal ante la Federación Paulista de Fútbol (FPF), solicitando una investigación adecuada de los hechos y la aplicación de las sanciones previstas en el reglamento”.

A su vez, la FPF y el Ministerio de Deportes condenaron los hechos. El partido se reanudó seis minutos después y terminó con la victoria de Ferroviária por los dos goles previos de Gabi Pusch. Y el título, aunque opacado por un final escandaloso.