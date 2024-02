escuchar

La decisión de Esequiel Barco de volver a patear el penal que le habían atajado ante Atlético Tucumán mientras el técnico Martín Demichelis le indicaba que lo ejecutara Borja no es la primera desobediencia suya en su carrera. De hecho, el delantero millonario reincidió en algo por lo que ya había sido cuestionado hace menos de un año. El 13 de marzo de 2023 River goleó 3 a 0 a Godoy Cruz en el Monumental. Lucas Beltrán marcó esa tarde los dos primeros tantos.

A los 31 minutos de la segunda parte, alertado por el VAR el árbitro Silvio Trucco fue hasta el monitor para observar una acción en donde Enzo Díaz había recibido una infracción en el área. Cuando el juez convalidó el penal, el público mostró su entusiasmo para que el Beltrán marcara su primer hat-trick con la banda roja.

Sin embargo, Esequiel Barco tuvo otros planes. Recién ingresado, automáticamente tomó el balón y se dispuso a patearlo. Beltrán amagó con pedírselo, pero su compañero no cedió. Acomodó el balón y convirtió el 3 a 0.

La cosa no pasó a mayores, en parte porque el penal fue convertido y también por el profesionalismo de Beltrán, quien más allá de exhibir cierto fastidio en el momento del remate, fue muy cauto en sus declaraciones posteriores: “El penal se lo pedí, pero lo agarró Ese. Estaba con confianza para pegarle y, bueno, le pegó él. Obviamente que quería intentar hacer tres goles, pero esto es un grupo, existe una competencia muy sana que tenemos entre todos y si todos convertimos va a ser mejor”, declaró a ESPN luego del partido.

Días más tarde, en la primera práctica, exhibieron que el aparente conflicto por aquel penal contra el Tomba estaba desactivado. Luego del entrenamiento en el River Camp, ambos posaron abrazados, con una sonrisa de oreja a oreja y el club retrató la postal con la palabra “equipo” y dos emojis de puños chocando. Y horas antes, también dieron la nota en Instagram.

“Este es el camino, juntos”, posteó Barco con fotos de la celebración de su conquista. En medio de los comentarios de otros integrantes del equipo, Beltrán también dejó el suyo: “Buena turroooooo”.

River se retira de la cancha en el entretiempo; detrás, semitapado, Barco, que pese a todo fue consolado por sus compañeros Fernando Font

Más allá de aquello, finalmente Barco resultó ser una buena incorporación para el Millonario, al punto que cumplió los objetivos trazados y en noviembre hizo uso de la opción de compra. Atlanta United hizo oficial la venta con una historia en Instagram del jugador con la camiseta del club y un mensaje de agradecimiento.

En suelo norteamericano, Barco había tenido algún inconveniente extrafutbolístico. En julio de 2018, y luego de convertirse en la incorporación más costosa del Atlanta United, fue separado del plantel por Gerardo Martino, entonces técnico del club, por dos partidos, como consecuencia de “un acto de indisciplina”, del que el entrenador no quiso dar demasiados detalles. “Esequiel tuvo un acto de indisciplina y por lo tanto está fuera del equipo”, indicó entonces el Tata. Luego, agregó de forma escueta: “Sobre el acto de indisciplina no tengo ningún tipo de comentario y su estatus para Montreal es estar afuera”.

El episodio en Tucumán

Los hechos ocurridos anoche en el estadio del Decano son sabidos. Iban 18 minutos del primer tiempo y se dio la jugada que desenfocó a River del partido. Penal para el Millonario por falta a Nacho Fernández. Barco pateó y Devecchi lo atajó. En medio del caos general, el VAR avisó que había invasión y que debía patearse de nuevo. Allí se vio que Demichelis conversó con Borja y tuvo un gesto inequívoco: que el responsable de la ejecución debía ser el colombiano. Por si no quedaba claro, nueve dedos mostraron sus manos, las dos bien amplias y nítidas: “el 9″. Barco se negó otra vez. Y a los 28 minutos, el especialista en penales envió la pelota a la tribuna.

A partir de allí, Demichelis no dio más indicaciones. Sintió el golpe a su autoridad, pero al ser consultado explicó cómo se dio todo: “A cualquiera le puede pasar de errar un penal, en este caso, dos. Esequiel salió porque consideré que no estaba emocionalmente al ciento por ciento, Es un gran chico, quería convertir, me pidió disculpas porque no es egocéntrico, no piensa solamente en él. En este caso no quiso ceder la pelota, de todo se aprende y hoy de acá se lleva una gran experiencia”.

Sobre cómo se define al ejecutor de los penales, aclaró: “Cualquiera de los dos son los encargados de patear y ellos resuelven, dependiendo de sus sensaciones. Pero cuando erró Esequiel sí participé y pedí que sea Miguel, no se dio y el desenlace es el conocido”.

Sobre la decisión del cambio que hizo en el entretiempo, también reveló por qué fue en ese momento del partido: “(Barco) Es un jugador desequilibrante, lo venía haciendo bien, después de fallar el segundo penal se vieron situaciones erráticas por parte suya y consideré que no estaba bien. Sabía que no iba a estar bien, por eso mandé a moverse a Mastantuono y lo saqué en el entretiempo para cuidarlo y también para no perder una ventana. No hay que dramatizar la situación”, cerró sobre el tema.

El apoyo de una gloria

Si bien en las redes sociales la mayoría de los simpatizantes millonarios cuestionó la actitud de Barco, no todas fueron críticas para el delantero surgido de Independiente, que tuvo un apoyo de peso. Nada menos que una gloria de River escribió un mensaje de soporte al atacante: Ariel Ortega. En su cuenta de Instagram, el Burrito le brindó palabras de aliento al subir una foto de Barco y la frase: “Aguante potrero rebeldía gambetas”.

El mensaje de apoyo de Ariel Ortega para Esequiel Barco

