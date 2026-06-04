Eslovaquia vs. Montenegro, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este viernes 5 de junio a las 13.30 h en el estadio Košická futbalová aréna (KFA), ubicado en la ciudad de Košice.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan a este compromiso con sensaciones positivas tras sus últimas presentaciones. Eslovaquia afronta este duelo tras haber logrado una victoria por 2-1 frente a Malta. Por su parte, Montenegro también llega motivado luego de conseguir un triunfo por 1-0 ante Bulgaria en su encuentro más reciente.

Números que anticipan el duelo

El partido sirve como banco de pruebas para ambos conjuntos que buscarán mantener la inercia ganadora. Mientras que Eslovaquia intentará hacerse fuerte ante su público en Košice, Montenegro buscará demostrar su solidez defensiva que le permitió mantener su valla invicta en su último partido disputado.

Lo que está en juego

Este amistoso internacional representa una oportunidad clave para ambos directores técnicos para ajustar piezas y evaluar rendimientos de cara a los próximos desafíos competitivos de la temporada 2025. El resultado será fundamental para consolidar la confianza de los grupos y el funcionamiento colectivo tras las victorias obtenidas en sus presentaciones previas.