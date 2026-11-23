La diferencia entre España y Fiji era evidente en los papeles, pero el partido se encargó de ratificar la gigantesca brecha que separa a uno y otro equipo en el campo de juego. En Doha, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17, el seleccionado europeo goleó por 15-0 al conjunto oceánico y enseñó una de las imágenes más contundentes del torneo, además de ratificar la candidatura de los ibéricos, que quieren emular a la conquista de la selección mayor en el último Mundial.

El resultado comenzó a construirse desde el inicio. El entrenador español, David Cubillo, aprovechó el encuentro para realizar varias modificaciones respecto del equipo que había superado a China en la jornada anterior. Hubo cambios en todas las líneas y varios futbolistas tuvieron la oportunidad de sumar sus primeros minutos en la competencia. Sin embargo, las variantes no afectaron el funcionamiento colectivo.

Roberto Tomás celebra uno de sus goles ante los oceánicos

Apenas se habían disputado cinco minutos cuando llegó la apertura del marcador. Rafa Cruz recibió sobre la izquierda, dejó atrás a su marcador y definió con un remate bombeado que superó al arquero rival. El festejo tuvo además una carga emotiva: los jugadores exhibieron la camiseta de Christian Imga, quien debió abandonar la concentración por una lesión muscular.

Lejos de conformarse con esa ventaja inicial, España aceleró aún más. A los nueve minutos, una acción iniciada por Iu Martínez terminó con una definición de Rafa Cruz para establecer el 2-0. Casi de inmediato llegó el tercero: otra incursión por el sector derecho derivó en un rebote dentro del área que Roberto Tomás aprovechó para ampliar la diferencia.

La sensación era que cada avance español podía terminar en gol. Fiji apenas lograba superar la mitad de la cancha y sufría cada vez que España atacaba con velocidad. A los 20 minutos, Roberto Tomás volvió a aparecer para marcar el cuarto y, apenas instantes después, Rafa Cruz completó su triplete personal para colocar el 5-0.

El español Rafael Cruz celebra el primer gol de su equipo mostrando una camiseta de España con el número 11 en la espalda Mohamed Farag - FIFA - FIFA

El dominio continuó sin interrupciones. Iu Martínez, una de las grandes figuras por la banda derecha, participó una vez más en la gestación de una jugada que terminó con el gol de Guillermo Trujillano para el sexto. Antes de la media hora, el partido ya estaba completamente resuelto y el marcador reflejaba un desequilibrio absoluto entre ambos equipos.

Pero todavía faltaba más. Roberto Tomás completó su triplete mediante un penal a los 35 minutos, mientras que Trujillano volvió a convertir poco después con un cabezazo tras un centro preciso desde la derecha. La cuenta siguió creciendo cuando Marco Company encontró un espacio en el área y definió con un remate cruzado para sellar el 9-0 antes del descanso.

Para Fiji, el entretiempo representó el único alivio posible en una tarde muy complicada. Sin embargo, la segunda mitad arrancó de la misma manera que había terminado la primera.

¡UN GOL A LO ESPAÑA!



Gran jugada colectiva de La Roja a un toque para que Rafa Cruz convierta su doblete y ponga el 2-0 ante Fiji en el #MundialSub17EnDSPORTS.#U17WC pic.twitter.com/WYn4fvSRtT — DSPORTS (@DSports) November 23, 2026

A los dos minutos de la reanudación, Trujillano convirtió un nuevo penal para alcanzar su tercer gol personal y llevar el marcador a dos dígitos. Dos minutos más tarde, Jorge Domínguez ganó de cabeza después de un córner y estableció el 11-0. España mantuvo la presión alta, la circulación rápida y la ambición ofensiva pese a la amplia diferencia.

Rafa Cruz continuó siendo una pesadilla para la defensa oceánica. A los 56 minutos anotó el cuarto de su cuenta personal tras una recuperación en campo rival. Luego de un breve período sin goles, algo inusual para el desarrollo del encuentro, el delantero volvió a aparecer para firmar su quinto tanto y llevar la cuenta a 13-0.

¡SE FLOREA ESPAÑA EN QATAR!



En 24 minutos, llegó el sexto gol de la Roja ante Fiji de la mano de Guillermo Trujillano #MundialSub17EnDSPORTS #U17WC pic.twitter.com/HDHXz3ebVX — DSPORTS (@DSports) November 23, 2026

La recta final también tuvo espacio para que la goleada siguiera agigantándose. Domínguez volvió a imponerse por arriba en una acción de pelota parada para marcar el decimocuarto, mientras que Yeremaiah, delantero surgido de las divisiones juveniles del Real Madrid, encontró su premio sobre el cierre. Tras más de un mes sin competir, empujó una pelota dentro del área para establecer el definitivo 15-0.

España transformó cada recuperación en una oportunidad de ataque, dominó de principio a fin y terminó redondeando una actuación demoledora. Fiji, por su parte, padeció una jornada en la que quedó expuesta la enorme distancia futbolística respecto de uno de los equipos que aparece como candidato a avanzar lejos en el torneo.

¡LLEGÓ EL GOL 13 PARA ESPAÑA!



Rafa Cruz convirtió su quinto gol en el partido ante Fiyi, la Roja vence 13-0 al equipo de Oceanía en el #MundialSub17EnDSPORTS.#U17WC pic.twitter.com/rMhQyexITM — DSPORTS (@DSports) November 23, 2026

Si bien el 15-0 quedará como una de las goleadas más resonantes en un Mundial Sub 17, sorprendentemente no es la más amplia en la historia de la categoría: hace poco más de un año, Marruecos goleó a Nueva Caledonia por 16-0. En su momento, el entrenador del seleccionado marroquí, Nabil Baha, destacó la hazaña lograda por sus futbolistas, a pesar de su irregular y decepcionante torneo: “Hay que dar crédito a los jugadores. Es importante hacer historia en el fútbol, ya sea con títulos o con goles”.