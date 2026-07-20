España festejó la obtención de su segunda Copa del Mundo con un multitudinario desfile por las calles de Madrid

Dos millones de españoles coparon las calles de Madrid para recibir a los campeones del mundo. En una jornada de calor agobiante y una euforia colectiva la selección de España celebró este lunes la conquista de su segundo título mundial.

Tras vencer 1-0 a la Argentina en la final disputada en Nueva Jersey, el plantel europeo desfiló a bordo de dos micros descapotables bajo el lema “Reyes del Mundo”, en un clima de júbilo que comenzó con las recepciones del rey Felipe VI y del presidente Pedro Sánchez, y que culminó a la tarde con una fiesta en la Plaza de Cibeles.

La Plaza Los Cibeles repleta de hinchas españoles Bernat Armangue - AP

En varias de imágenes se vio a los futbolistas bailando y cantando en un autobús con dos grandes estrellas y con camisetas con el lema “Somos campeones”. Saludaban constantemente a la multitud mientras le lanzaban pelotas de fútbol en medio bocinazos, gritos de alegría y miles de banderas amarillas y rojas agitadas.

Los futbolistas españoles a bordo de un micro descapotable CESAR MANSO - AFP

“Se merecen que estemos aquí apoyándoles también y devolviéndoles un poco el cariño que ellos nos transmiten en los partidos, la fuerza que ponen”, afirmó a la AFP Pablo Perello, un empleado de un banco de 33 años que acudió para poder ver “de cerca de los jugadores”.

“Estoy muy contento por la segunda estrella”, dijo en declaraciones al mismo medio Héctor Mollar, un estudiante de 14 años, quién remarcó: “Es muy diferente vivir un día como hoy a que te lo cuenten”, en referencia a que por su familia conocía del triunfo de La Roja en 2010.

Los futbolistas españoles fueron recibidos como estrellas OSCAR DEL POZO - AFP

Fiesta en la Plaza Cibeles

El recorrido de los jugadores terminó en la plaza Cibeles, donde tuvo lugar una ceremonia de homenaje en un escenario montado. Allí Rodri levantó la Copa del Mundo ante miles de fanáticos congregados en la plaza de Cibeles. “¡Campeones del muuuundo!”, corearon todos.

El plantel español festejó la obtención de su segundo título mundial con miles de hinchas OSCAR DEL POZO - AFP

Antes el entrenador de la selección, Luis de la Fuente, expresó: “Juntos somos más fuertes”, y celebró que España tenga “la suerte de contar con 26 fantásticas personas que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo”. “¡Viva España!”, concluyó.

Luis de la Fuente celebra con los jugadores OSCAR DEL POZO - AFP

Asimismo, miles de personas cantaron junto al defensor Marc Cucurella, la canción viralizada durante el Mundial: “Cucu-Cucurella se come una paella, Cucu-cucrella, se toma una estrella, Haaland tiembla, que viene Cucurella”. También Borja Iglesias puso a bailar a la multitud tocando música en una cabina de DJ.

Según la Delegación del Gobierno en Madrid, se congregaron alrededor de 120.000 personas en la plaza de Cibeles para recibir a la selección española. Las celebraciones se extendieron hasta la madrugada también en otros puntos de Madrid, como la Puerta del Sol.

Con información de AFP y El País