España le ganó a República Checa con otro golazo de Lamine Yamal y un equipo a la altura

España salió campeón del mundo con un Lamine Yamal limitado físicamente. Tuvo actuaciones correctas, no deslumbró nunca, lejos de lo que se esperaba del crack de Barcelona. A los 19 juega cada día mejor. La postulación al Balón de Oro parece cantada.

Marcó su primer gol en una Copa del Mundo exactamente a los 18 años y 343 días, en la goleada ante Arabia Saudita, un 4 a 0 durante la segunda fecha del Grupo H. Luego, falló frente al área. Una y otra vez.

Ahora, mientras brilla en el conjunto catalán, arrasa en la selección, con números sorprendentes. Todo, dentro del contexto de la Nations League, en la que España se impuso en los tres partidos. Le convirtió a los 104 segundos a Inglaterra (3-2), a los 70 segundos a Croacia (4-1) y a los 5 minutos y 20 segundos a República Checa, en el 3-1 de la Roja, este sábado en Oviedo.

Lamine Yamal, todo un personaje Alberto Gardin - ZUMA Press Wire DPA

Lamine marcó 11 goles en la selección española, 5 de ellos en los 10 primeros minutos de los partidos. Más allá de la actitud tantas veces sobradora, tiene magia para sustentar su habitual optimismo. Esta vez, apuntó en el vértice del área y clavó la pelota en el ángulo con una naturalidad asombrosa. La celebración fue a tono: apoyando la mano izquierda en el banderín del córner.

Lamine lidera a un equipo que no pierde. La racha se extiende a 41 partidos, todo un acontecimiento en estos tiempos. La última vez que España perdió un partido fue el 22 de marzo de 2024, cuando cayó por 1 a 0 ante Colombia en un encuentro amistoso disputado en Londres.

¡¡CIERREN TODO!! ¡¡MAGNÍFICO GOLAZO DE LAMINE YAMAL ANTE REPÚBLICA CHECA EN LA NATIONS LEAGUE!!



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España se apuntó la tercera victoria consecutiva en este torneo europeo y se mantiene como líder de su grupo. Rodri hizo el 2-0 y Mikel Merino (siempre Merino...) cerró la cuenta, mientras que Jiri Slama recortó distancias para los checos, en un partido en el que España hizo muchas rotaciones.

La victoria mantiene a la Roja primera con nueve puntos, tres más que Inglaterra, que este sábado goleó 7-0 a Croacia.

Un zurdazo de Lamine Yamal, en un contexto desigual Manu Fernandez - AP

Los balcánicos ocupan la tercera plaza del grupo con tres puntos, mientras que los checos, que acabaron este sábado con diez por la expulsión de Ladislav Krejci, cierran la llave con tres derrotas.

“Siempre es especial marcar con la selección. Venía de no marcar muchos goles, a ver si vuelvo a encontrar una dinámica. Me he descolgado un poco más y ha llegado el gol”, sostuvo Rodri, el capitán.

“Muchos cambios y el equipo sigue rindiendo al máximo nivel. Necesitamos de todos. Necesitamos el buen rendimiento de todos, que estén todos enchufados, los que han salido otro gran partido, una nueva victoria y la mejor de las sensaciones”, afirmó.

"Estamos bien. Estoy muy contento. Tenía ganas de volver a la @SEFutbol después del Mundial y no hay mejor forma".



"Este gol va para mi chica y su familia, que me estaban viendo".



🗣️ Lamine Yamal, en el vestuario de la @SEFutbol.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/4S1b2fg07O — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 3, 2026

La crónica principal del diario Marca refleja el éxtasis que atravisa España, antes y después de la victoria sobre la Argentina en la final del Mundial. “Llevaba España cinco minutos sin hacer un gol, una minicrisis en este paraíso, cuando Lamine Yamal se perfiló y regaló a los fotógrafos un escuadrazo. Fue lo mejor de un partido en el que España sacó la almohada antes de tiempo...

“Es el problema de sentirse más guapo y poderoso que el de enfrente. El partido iba para pasatiempo tras el chicharro de Lamine, acompañado de otra diana de Rodri, pero los checos, cuando se quitaron las cadenas, rozaron el Panenkazo en el Tartiere. Hicieron un gol y se les anuló otro tras pifia de Raya, aunque el árbitro había pitado antes”.

La crónica de Sport va por la misma línea. “España no tiene piedad de nadie. La República Checa fue la última víctima de unos campeones del mundo que están que se salen. No solo juegan un fútbol delicioso, sino que muestran una ambición y hambre fuera de lo común. Eso sí, esta vez tocó sufrir cuando Lamine fue sustituido al descanso con un gol riguroso anulado a los checos que podía significar el empate”, describe.