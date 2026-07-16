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España se entrenó sin Lamine Yamal ni Pedro Porro a tres días de la final del Mundial ante la Argentina
El delantero y el lateral realizaron tareas diferenciadas en Nueva Jersey por precaución; se espera que ambos estén disponibles para el partido del domingo frente al equipo de Lionel Scaloni
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A tres días de la final del Mundial frente a la Argentina, España tuvo una práctica con una imagen que generó atención. Lamine Yamal y Pedro Porro no participaron del entrenamiento junto con el resto del plantel y realizaron trabajos diferenciados en Nueva Jersey. De todos modos, desde la delegación española aseguran que la decisión responde a una gestión de cargas y que no existe preocupación por la presencia de ambos en el encuentro decisivo del domingo a las 16.
La selección dirigida por Luis de la Fuente realizó este jueves su primera práctica en la ciudad que recibirá la final en el MetLife Stadium. Durante los primeros minutos abiertos a la prensa, Yamal y Porro permanecieron al margen del grupo, mientras sus compañeros llevaban adelante los habituales ejercicios con pelota.
❌ Lamine Yamal y Pedro Porro se mantienen al margen en el primer entrenamiento de la @sefutbol en Nueva York— El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 16, 2026
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/y2dsiHpFit
Según informó el Diario AS, ambos futbolistas se entrenaron de manera diferenciada como parte de un plan para administrar el desgaste físico después de la exigente semifinal frente a Francia, en la que ganaron por 2-0. El medio español señaló que, en principio, tanto el extremo como el lateral estarán a disposición del entrenador para enfrentar a la Argentina.
La situación de Pedro Porro ya había sido anticipada por De la Fuente después de la victoria sobre Francia, donde marcó el segundo gol del partido. El técnico explicó que el defensor arrastra una sobrecarga muscular, motivo por el que decidieron reducir las cargas de trabajo durante los días previos a la final.
En el caso de Lamine Yamal, el cuerpo técnico mantiene el mismo mensaje de tranquilidad, aunque las imágenes del entrenamiento despertaron atención. MARCA indicó que el delantero lució un vendaje en el muslo izquierdo, consecuencia del fuerte golpe que recibió durante la semifinal en la acción en la que Lucas Digne cometió el penal que abrió el marcador para España. El diario agregó que los fisioterapeutas comenzaron el tratamiento apenas el plantel regresó al hotel y que no existe alarma sobre su evolución.
La escena también fue destacada por La Vanguardia, que describió cómo Lamine Yamal y Pedro Porro ingresaron al campo unos minutos después que el resto del plantel y, en lugar de incorporarse a los tradicionales rondos, se sentaron sobre el césped para realizar ejercicios de elongación con rodillos. Más tarde, De la Fuente se acercó a conversar con ambos en un clima distendido.
🚨 ¡ALERTA LAMINE! ¡NO ENTRENA y TIENE UN VENDAJE en el MUSLO IZQUIERDO!— Diario AS (@diarioas) July 16, 2026
📹 @guillecasquero #NuestroMejorMundial pic.twitter.com/AbaKX1MW83
El mismo medio remarcó que el joven de 19 años se tocó varias veces el muslo izquierdo, zona en la que llevaba el vendaje. La imagen alimentó la expectativa alrededor de su estado físico, sobre todo porque el futbolista había abandonado el estadio de Dallas con una cojera visible tras el triunfo sobre Francia.
Más allá de esas precauciones, el mensaje que transmiten desde la concentración española es que no existe riesgo para la final, según destacan los medios españoles. La decisión apunta a preservar a dos futbolistas considerados fundamentales dentro del esquema de De la Fuente, en una semana en la que el objetivo principal consiste en llegar con el plantel en las mejores condiciones posibles. España todavía dispone de dos entrenamientos antes del partido frente a la Argentina, tiempo que también utilizará para adaptarse a las condiciones climáticas de Nueva Jersey. Según informan, las altas temperaturas y la humedad forman parte de la planificación física del cuerpo técnico, que busca que sus jugadores afronten la definición del Mundial con el menor desgaste posible.
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