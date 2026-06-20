España vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. Ambos equipos necesitan los tres puntos porque iniciaron el torneo con un empate. El encuentro está programado para las 13 (horario argentino) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, con televisación de Telefé, TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

La Furia Roja, una de las principales candidatas al título, comenzó su participación con un sorpresivo empate 0 a 0 frente a Cabo Verde, en uno de los resultados más inesperados de la primera jornada. El combinado árabe, por su parte, resistió la arremetida de Uruguay a lo largo de todo el segundo tiempo y rescató un empate 1 a 1 por los goles de Abdulelah Al-Amri -AS- y Maximiliano Araújo -U-.

España no pudo con Cabo Verde en su estreno en el Mundial 2026: empataron 0 a 0 ROBERTO SCHMIDT - AFP

La última vez que estos dos países se vieron las caras fue el 7 de septiembre de 2012, en el marco de un amistoso internacional. Aquel compromiso lo ganó España con un contundente 5 a 0 gracias a dos goles de Pedro, uno de Santi Cazorla, uno de Xavi Hernández y otro de David Villa de penal. Además, el de este domingo será el segundo cruce entre ambos en un Mundial, ya que se enfrentaron en la etapa de grupos de Alemania 2006, también en la zona H, con triunfo de los europeos por la mínima diferencia con un tanto de Juanito.

España vs. Arabia Saudita: todo lo que hay que saber

Fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026.

Día : Domingo 21 de junio.

: Domingo 21 de junio. Hora : 13 (horario argentino).

: 13 (horario argentino). Estadio : Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

España vs. Arabia Saudita: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 13 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, España corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.13 contra los 37.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Arabia Saudita. El empate, por su parte, cotiza cerca de 11.50.