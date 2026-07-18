España vs. Argentina por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre España y Argentina correspondiente a la jornada 9 del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio a las 16.00 h en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, New Jersey.

El momento de los equipos

España llega a este compromiso tras una sólida victoria por 2-0 frente a Francia, exhibiendo un gran nivel de juego colectivo. Por su parte, la selección de Argentina también arriba con el ánimo en alto después de haber derrotado 2-1 a Inglaterra en su presentación anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan en un momento de forma positivo, habiendo superado a rivales de jerarquía en sus compromisos previos del certamen. La capacidad ofensiva mostrada por ambos conjuntos sugiere un encuentro disputado y con alta intensidad táctica en el césped del New York New Jersey Stadium.

Lo que está en juego

Para ambos equipos, este enfrentamiento resulta vital para consolidar su camino en el Mundial 2026. Sumar de a tres en esta instancia es fundamental para las aspiraciones de ambos seleccionados de avanzar en el torneo y reafirmar su candidatura al título.