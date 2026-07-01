España vs. Austria, por Mundial 2026: horario y cómo ver el partido de 16vos de final

Los 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 tienen tres partidos este jueves y uno de ellos es el que protagonizarán España y Austria en el estadio de Los Angeles. El encuentro está programado para las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Flow - Canal 109 y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará el sueco Glenn Nyberg, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado español con una cuota máxima de 1.36 contra 11.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, llega a 5.44.

España vs. Austria: todo lo que hay que saber

Mundial 2026 - 16avos de final

Día: Jueves 2 de julio de 2026.

Hora: 16 (hora argentina).

Estadio: Toronto (Canadá).

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia).

TV: DSports.

Streaming: DGO, Flow - Canal 109 y Paramount+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

La Furia Roja llegó al certamen como una de las máximas favoritas, pero todavía no demostró el nivel al que supo jugar y su máxima figura, Lamine Yamal, no apareció en su esplendor. Es así que empató en su debut ante Cabo Verde 0 a 0 y, después, le ganó a Arabia Saudita 4 a 0 y a Uruguay 1 a 0, no sin pasar sobresaltos. Con siete puntos, logró el primer puesto en el Grupo H y quedó ubicada del lado del cuadro donde, con excepción de Inglaterra, Argentina y Brasil, hay equipos que pueden dar pelea por la corona como Francia, Portugal, Marruecos, Bélgica y Croacia.

Los austríacos, por su parte, fueron escoltas de la Argentina en la zona J con cuatro puntos, tras vencer a Jordania 3 a 1, perder con la albiceleste 2 a 0, e igualar ante Argelia 3 a 3 en un encuentro en el que empató a lo último y evitó la eliminación. Sin el poderío de otros equipos del Viejo Continente ni habitual animador de los grandes campeonatos, cuenta con jugadores que se destacan en los mejores equipos del planeta como David Alaba (su último club fue Real Madrid), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Konrad Laimer (Bayern Múnich) y al menos ante el elenco de Lionel Scaloni demostró ser un rival combativo que puede complicar.

Marcel Sabitzer es una de las figuras de Austria, que intentará sorprender a España CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferrán Torres, Mike Oyarzabal y Gavi. DT: Luis de la Fuente.

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferrán Torres, Mike Oyarzabal y Gavi. DT: Luis de la Fuente. Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; y Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

La selección de España todavía no mostró todo su poderío en el Mundial 2026 FREDERIC J. BROWN - AFP

Por tratarse de dos países afiliados a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), hay muchos antecedentes de partidos entre sí. No obstante, la última vez que se enfrentaron fue en un amistoso en 2009 y goleó España 5 a 1.

El equipo que se imponga en el cruce de 16avos de final avanzará a los octavos y enfrentará a Portugal o Croacia, que se enfrentarán el mismo día a continuación en Toronto.