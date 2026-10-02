España vs. República Checa, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre España y República Checa correspondiente al grupo A3 de la Liga de Naciones se disputará este sábado 3 de octubre a las 15.45 h en el estadio Carlos Tartiere de la ciudad de Oviedo.

El presente de ambos seleccionados

España llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su contundente victoria por 4-1 frente a Croacia en la fecha anterior. Por el contrario, la República Checa atraviesa un momento complejo luego de caer derrotada por 2-0 en su visita a Inglaterra, resultado que obliga al conjunto visitante a buscar la recuperación fuera de casa.

Estadísticas del duelo

El equipo local buscará capitalizar su buen momento ofensivo tras la goleada reciente, aprovechando la localía en el estadio Carlos Tartiere. Por su parte, el seleccionado checo intentará ajustar sus piezas defensivas después de no haber podido convertir goles en su última presentación ante el elenco inglés.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es vital para las aspiraciones de ambos equipos dentro del grupo A3. España intentará consolidar su posición en la tabla para liderar el grupo, mientras que la República Checa necesita sumar puntos con urgencia para no alejarse de los puestos de clasificación y mantener vivas sus chances en el certamen.