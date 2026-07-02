Estados Unidos completó el pleno de anfitriones en octavos de final: eliminó a Bosnia y Herzegovina

Los anfitriones del Mundial 2026 gozan de buena salud deportiva. Ya se habían clasificado a los octavos de final Canadá, al derrotar el domingo agónicamente a Sudáfrica, y México, con su sólido triunfo del martes ante Ecuador. Ahora se les unió en esa instancia Estados Unidos, la selección que conduce el argentino Mauricio Pochettino, que este miércoles derrotó por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en la primera serie de eliminación directa. Los tres organizadores siguen su camino y se mantienen aferrados a la ilusión de darles pelea a los grandes en la Copa del Mundo más extensa de la historia.

En el estadio ubicado en la Bahía de San Francisco, allí donde en los años 70 una serie de detectives cautivó a la audiencia, el equipo local selló su clasificación buscando la claridad para resolver el caso lo más pronto posible. Puso en evidencia las fragilidades de su rival y actuó en consecuencia para un final feliz de su cuarto capítulo en este certamen, tras adjudicarse su grupo. No sería tan sencillo, igual. Antes, en la más emocionante de las múltiples definiciones con suspenso que lleva entregadas el torneo, Bélgica había remontado un 0-2 que parecía irreversible a cinco minutos de cumplirse el tiempo reglamentario para imponerse por 3-2 en la prórroga y postularse como su próximo escollo por ese lado de la llave. Así, Tielemans, Lukaku, De Bruyne y compañía serán el siguiente examen que le espera a Estados Unidos en la noche del lunes en Seattle, en medio de la efervescencia que crece al ritmo del buen juego de los norteamericanos.

La corrida del entrenador Mauricio Pochettino para ir a festejar con sus futbolistas la clasificación a octavos de final del Mundial 2026 FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pese a su condición de haber sido uno de los terceros más flojos en la etapa de grupos, los bosnios no parecían al principio aceptar ser simples invitados a la fiesta. Ya ganaron un córner antes del primer minuto, con una salida del círculo central al estilo rugby de las que se ven por estos tiempos. Y antes de un primer cuarto de hora de ida y vuelta, el arquero Matt Freese necesitó lucirse dos veces para evitar goles de Ermedin Demirovic, quien intentó un remate cruzado al medio, y de Kerim Alajbegovic, que ejecutó muy cerrado un tiro de esquina que encontró el manotazo salvador a tiempo del guardavalla del New York City FC de la MLS.

A Nikola Vasilj, defendiendo el otro arco, también le tocó lucirse desde temprano, inicialmente con centros complicados que tuvo que desviar. La suerte lo acompañó en uno de esos, cuando su despeje impactó en el rostro de Antonee Robinson, que llegaba por sorpresa en posición de 9, y se fue desviado. Las áreas estaban en alerta máxima, sobre todo la de los europeos. Allí cayó Folarin Balogun, en un pie a pie, pero sus reclamos de penal no fueron correspondidos. Enseguida, en otra acción, el delantero enganchó y convirtió, aunque su grito se interrumpió de inmediato porque estaba un paso adelantado en una presión alta del equipo que había rendido frutos.

Con orden, actitud y buenas conexiones, Estados Unidos era el patrón del juego. La buena puntería, una materia pendiente. Hasta que sobre la hora del primer tiempo apareció otra vez el goleador, para sacar ventaja en todo sentido: se enredaron en un pase atrás dos defensores, pescó el rebote y marcó el 1-0, ahora válido. Y el travesaño le negó el segundo justo antes de que se fueran al descanso.

Folarin Balogun anotó su tercer gol en el Mundial 2026, al abrir el marcador para Estados Unidos, pero no podrá estar ante Bélgica por la expulsión que sufrió en el segundo tiempo JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No serían todas buenas noticias para Balogun, que en el segundo tiempo vio la tarjeta roja. Fue a disputar una pelota con Tarik Muharemovic, lo pisó peligrosamente en un tobillo desde atrás y el VAR advirtió al árbitro brasileño Raphael Claus. Un golpe de escena inesperado antes de la pausa publicitaria en la que se hidratan. A partir de ese momento, con uno menos, el guion fue resistir. Vivió algunas zozobras hasta que Malik Tillman se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área, apuntó por encima de la barrera y no falló. A ocho minutos del final, la mayor diferencia les llevó alivio. Y Bosnia y Herzegovina, con pocas ideas, baja precisión en los remates y el ánimo golpeado, le simplificó el trabajo.

Estados Unidos tiene al Capitán América, como le dicen a Christian Pulisic, el número 10 y emblema de su selección, y al frente del equipo a Pochettino, al que le hacen notar con humor cierto parecido físico con Russell Crowe, el premiado actor de Gladiador. Sin embargo, lo que vive en este Mundial es la realidad que supera la ficción. Y tendrá un quinto partido en una Copa del Mundo luego de 24 años, el tiempo que transcurrió desde que en Corea-Japón 2002 llegó hasta los cuartos, su mejor actuación en el formato moderno. Pero ahora disfruta en casa.