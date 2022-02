Estados Unidos - Honduras disputarán el duelo de la Concacaf bajo un clima de frío extremo

Las eliminatorias de la Concacaf de cara al Mundial de Qatar 2022, proponen para este miércoles un escenario caliente en cuanto a lo que será la fecha 11 y lo poco que queda para su definición. Pero lo que no será nada cálido, sino todo lo contrario, será el clima con el que se jugará Estados Unidos-Honduras, duelo que se disputará en el estadio Allianz Field, de Minnesota. Según varias fuentes climatológicas, la temperatura a la hora de ese enfrentamiento puede rondar los 20 y los 24 grados bajo cero. En ese contexto, comienza a entrar en juego el “nivel de alerta negro” que recomienda la cancelación debido a que podrían desencadenarse consecuencias graves.

Saint Paul, capital del estado de Minnesota, Estados Unidos, recibe esta miércoles uno de los importantes duelos que tiene la eliminatoria de la Concacaf. El local, segundo en la tabla de posiciones, recibe a Honduras, el colista de el torneo clasificatorio. Una victoria de los norteamericanos los acercaría a la próxima Copa del Mundo, pero el protagonista de este enfrentamiento será el frío extremo. De acuerdo con los pronósticos climatológicos de Minnesota en sitios especializados como Accuweather, se espera que para el este miércoles 2 de febrero, entre las 19 y las 21 horas (momento en que se desarrollará el encuentro entre), el clima puede oscilar entre los -14 y -18 grados centígrados aunque con una sensación térmica entre los -20 y los -24 grados.

Podría ser el duelo más frío de la presente eliminatoria. En lo que va de las diez jornadas, el duelo entre Canadá y México, en Hamilton, ha sido el que hasta el momento se registra como el más frío del octagonal clasificatorio (llegó a -17 grados de sensación térmica), seguido del que recientemente protagonizaron Estados Unidos y El Salvador, en Columbus (-8 grados de sensación térmica). En caso de que el pronóstico del clima se acerque a lo previsto para este miércoles, el duelo entre Estados Unidos y Honduras pasará a ser el más frío de la eliminatoria. Es que, ni en Canadá ni en Columbus se registró un clima tan gélido como el que se espera en Minnesota.

Pero ¿es posible practicar un deporte en estas circunstancias? Según una tabla publicada por la Federación de Fútbol de USA cuando existe una temperatura de -11 grados Farenheit (-24 grados Celsius) hace entrar el partido en un “nivel de alerta negro” y en este caso recomienda la cancelación y reprogramación debido a la amenaza de enfermedades que podrían desencadenar una situación “mortal”.

El mismo manual de seguridad también advierte que los futbolistas que se expongan a este clima extremo corren el riesgo de enfrentar el congelamiento y agrega que esto puede causar entumecimiento, hormigueo o escozor en la zona afectada. También puede dañar permanentemente el tejido corporal, lo que lleva a la pérdida de una extremidad en casos graves. La piel también puede perder su color natural, tornándose pálida o azulada.

Canadá y México disputaron en Hamilton el partido más frío de las eliminatorias, pero el duelo de esta noche entre estados Unidos y Honduras podría superarlo Soccrates Images - Getty Images Europe

El moderno estadio Allianz Field, con capacidad para 19 mil aficionados, está acondicionado para tener una calefacción en el terreno de juego que puede llegar a los 55 grados Farenheit (12 grados Celsius), pero esto solo evita que el campo se congele, pero no ayuda a los futbolistas a mantenerse calientes. Pese a las condiciones extremas en la que se disputará este partido, un portavoz de la US Soccer informó que no hay planes para que este encuentro eliminatorio sufra un cambio de día. Wil Trapp, futbolista del equipo de la MLS Minnesota United y también de la selección nacional de ese país, dijo que nunca ha jugado un partido tan extremo como el que se prevé. “No hay nada peor que jugar en una cancha congelada”, dijo y comentó que pese a estar en Minnesota, nunca ha enfrentado un encuentro como el del miércoles.

Aunque saben de antemano que reprogramar un partido en Concacaf por los derechos de transmisión es complicado, el secretario de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), José Ernesto Mejía, ha dicho que esta decisión “depende del comisario” y de antemano saben que “no es saludable” disputar este tipo de choques. Por parte de la Federación desconocían el manual de seguridad para juegos de de fútbol en este país norteamericano, pero asegura “revisarán el reglamento de seguridad” así como el reglamento del Mundial de Qatar.

El escenario de la Concacaf de cara a Qatar 2022

A cuatro fechas de su finalización, las eliminatorias de la Concacaf están ingresando en terreno de definiciones. Sólo quedan cuatro jornadas y este miércoles se disputa la fecha 11. Una de las novedades es que esta triple ventana puede finalizar con Canadá accediendo a Qatar 2022 y volver a las citas mundialistas desde México 86. Los canadienses, líderes del octogonal, visitan a El Salvador y un triunfo los dejaría con 25 unidades.

El canadiense Cyle Larin (17) celebra tras anotar su gol ante Estados Unidos en el partido por las eliminatorias del Mundial, el pasado domingo 30 de enero

Estados Unidos comparte la segunda posición con México, ambos con 18 unidades. Los norteamericanos reciben a Honduras, últimos en la tabla y ya sin chances. Por su parte, el equipo dirigido por Tata Martino jugará en el estadio Azteca ante Panamá, seleccionado que se ubica con 17 unidades y en puesto de repechaje ante un combinado de Oceanía. El otro de los partidos, Jamaica (7) recibe a Costa Rica (13), siendo para los Ticos un choque en el que una victoria los acercará a seguir soñando con conquistar el objetivo mundialista.