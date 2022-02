La madre de Emiliano Sala: “Quiero justicia; a mi hijo le fallaron; podría decir que a mi hijo lo traicionaron”

SANTA FE.- Carina Sala se decidió a romper el silencio después de tres años de la muerte de su hijo, el futbolista Emiliano Sala, en un accidente aéreo cuando el avión que lo trasladaba desde Nantes hasta Cardiff se estrelló en el Canal de La Mancha. “Quiero justicia; a mi hijo le fallaron. Podría decir que a mi hijo lo traicionaron”, sostuvo la mujer.

El 21 de enero de 2019, el mundo futbolístico lloró la muerte de Emiliano Sala. El avión en el que viajaba desde Nantes hasta Cardiff se estrelló en el Canal de la Mancha y fue hallado a 67 metros bajo el nivel del mar, al norte de la Isla de Guernsey, después de trece días de búsqueda. El cuerpo de Emiliano Sala fue encontrado pero no así el del piloto, David Ibbotson, quien trasportaba al santafesino, nacido en Cululú, que había sido transferido e iba a jugar la Premier League.

A tres años de su muerte, habló la madre de Emiliano SAala

En una entrevista que concedió al diario El Litoral, de esta capital, cuando ya comenzó a hablarse del juicio que deslindará responsabilidades en el accidente, Carina insistió en que “quiero que se haga justicia, que el mundo sepa la verdad… Emiliano era un muchacho bueno, que creía en las personas… ¡A Emiliano le fallaron!”, subrayó sin ofrecer otras precisiones.

Durante la entrevista se le consultó sobre cuál era la verdad que tiene para exponer en el juicio. “Es muy difícil decirlo en público. Como mamá tengo una intuición. Podría decir que (a Emiliano) lo traicionaron. Hay varios para apuntar”, señaló.

“Quiero confiar, necesito confiar… A mi hijo no me lo devuelve nadie, pero quiero que paguen los que organizaron ese viaje, inclusive el responsable de la avioneta… Ese avión no estaba en condiciones y el piloto que nunca apareció y no sabemos nada… ¡Es extraño porque se lo buscaba a los dos y la familia del piloto nunca se comunicó conmigo!”, apuntó.

El Piper Malibú en el que viajó Sala y se estrelló en el mar. Twitter - Archivo

“Llama la atención, muchísimo… Encontraron a Emiliano pero no al piloto… ¿Por qué estaba Emiliano y el piloto no?… Me dieron muchas explicaciones pero no me terminan de convencer…”, agregó.

Más adelante, Carina admitió que conoce a algunos dirigentes del Nantes, el último equipo en el que jugó su hijo, pero “del Cardiff (donde había sido contratado e iba a jugar esa temporada) no llegué a conocerlo, así que no puedo hablar de ellos… Hubo conversaciones, pero también en el caso de los clubes alargan la cosa…”.

Explicó que no puede deslindar las responsabilidades en la contratación del avión. “No lo puedo decir… Emiliano no lo contrató, se lo contrataron… Yo desconfío y sólo quiero que se haga justicia”, añadió.

Emiliano sala desapareció el 21 de enero de 2019

Recordó que la última comunicación con Emiliano “fue cuando estaba en el aeropuerto… Me dijo: ‘Mamá, en dos horas llego a Inglaterra y te vuelvo a llamar’… Y la llamada nunca llegó… Lo primero que pensé es que estaba muy cansado y se había dormido”, aportó.

Ante una consulta relató la forma en que se enteró del accidente que sufrió Emiliano. “Estábamos en mi casa y mi hijo, Darío, pega un grito aterrador… Ese grito todavía resuena en mis oídos, no me lo puedo sacar, lo siento a cada momento… Darío me grita: ‘¡Mamá, Emiliano desapareció!’… Muy doloroso… No sabía qué hacer, no podía creerlo, me parecía mentira… Me negaba”, indicó.

Admitió su disconformidad con la sentencia al organizador del viaje de Emiliano. “No estoy conforme para nada….Dieciocho meses de prisión para un tipo que organiza un viaje con un avión en esas condiciones y con ese piloto…?… No, para nada estoy conforme”, insistió.

Finalmente, cuando se la consultó si había recibido algún apoyo económico tras la muerte de Emiliano, quien había sido transferido de Nantes al Cardiff por 17 millones de euros, la mujer fue terminante: “No…Solo digo que me tienen que dar todo lo que mi hijo se merecía… Y por eso también voy a luchar, porque es lo que él hubiese querido, que yo luche por lo que es de él. No cobramos ni siquiera su seguro de vida. Pero yo solo quiero justicia… Sólo quiero que paguen los que son responsables del accidente y de la muerte de mi hijo”, concluyó.