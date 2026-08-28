¡Esto es River! Del orgullo al halo derrotista, nace una llamativa receta para intentar pegar la vuelta

¡Esto es River! La salida de la cancha ahora encuentra otra parada antes de sentarse a comer con los compañeros de tribuna. En el Monumental y en cualquier otro estadio, el subgénero de reacciones dentro del género del periodismo deportivo dispone de más de un micrófono frente a una cámara para volcar sensaciones. Se sabe que la opinión se democratizó en los últimos tiempos. Que ya es más fácil saber qué quiere la gente, qué opina, a quién desea afuera. ¡Esto es River!, se escucha tras una nueva decepción como mensaje recordatorio de la historia del club. ¿Esto es River?

Todo lo que le puede salir mal, le sale peor de lo imaginado. Si una definición por penales tiene a su arquero como figura por haber atajado tres disparos, finalmente él mismo le erra al arco al rematar el decisivo. Si no jugar la Libertadores por primera vez en doce años parecía sintomático, la eliminación temprana en la Sudamericana ya es una exagerada muestra de la insólita espiral de derrotas. El actual es un plantel de valores como para tratar de ganar la Libertadores en el 2027. Hoy, ni siquiera se sabe si entrará en la próxima Sudamericana. La tendencia proyecta que, cuanto más rodaje tenga este equipo, más se impondrá la jerarquía. Pero por ahora lo único claro es que cada vez que se dice que un determinado partido iniciaría el repunte, esa idea le da paso a nueva palada al pozo.

La despedida de Coudet de River, envuelta en decepción Santiago Filipuzzi

Coudet había seducido por su ánimo, sus ganas de revolución, su optimismo ante la tierra arrasada. Liquidado el optimismo, también quedó liquidado el ciclo. No pudo salir de la espiral. También contribuyó a potenciarla. River, la camiseta que tantos años temieron sus rivales, hoy regala posibilidades. Si en el primer semestre ganó puntos en los finales sólo por mentalidad (Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi, Bragantino de visitante, San Lorenzo), en la actualidad se ve un equipo débil de espíritu y cabeza. Sentía que podía ganar pese a la falta de fútbol, siente que puede perder más allá de la mejoría futbolística.

La definición de la final contra Belgrano dejó una consecuencia: la inseguridad. Haber desaprovechado dos ventajas y que el entrenador haya quedado bajo la lupa por sus modificaciones fue crucial. La historia se repite primero como tragedia, luego como farsa y por último, en forma de eliminación de un torneo. El miércoles, se habían visto lapsos de buen juego: River había combinado, había mostrado variantes para atacar y estaba en ventaja. Sin embargo, sucedió otra vez. La costumbre hace que no sólo el hincha, sino que el jugador también piense que nuevamente lo malo puede ocurrir; incluso un jugador de selección, recién llegado, sin el lastre del pasado reciente.

Una salida con derrota del Monumental: se transformó en una postal común

Esa sensación de muy posible derrota, el halo de negatividad, se acentuó con frecuencia a partir de cambios que no tuvieron éxito. A Coudet le costó tocar teclas durante la marcha, justo cuando no debían aparecer los temores. En la semana se había viralizado un dato de la cuenta @lahistoriariver: en los diez partidos anteriores, el 61,5% de los cambios del Chacho fueron previos a que a su equipo le igualaran, pasaran a ganarle o no pudiera empatar. Después de Independiente Santa Fe, actualizó sus números: llegó al 63,6%. Las estadísticas son relevantes en la comparación: en los once encuentros finales de los ciclos de Demichelis y Gallardo, esos números no superaron el 34% y el 48%.

Queda lejos, pero podría recordarse que en el torneo pasado hilvanó clasificaciones consecutivas en el Monumental: contra Gimnasia, San Lorenzo y Central. No le alcanzó para cortar la inercia. En el ciclo de Martín Demichelis, River había conseguido la racha más larga de victorias consecutivas como local de su historia. Fueron 20 triunfos seguidos en 2023. En el último año, Riestra, Sarmiento, Gimnasia cuando peleaba la permanencia, Atlético Tucumán y Barracas Central ganaron en el Monumental, y allí festejó su clasificación Independiente Santa Fe, lo había hecho antes Platense y estuvo cerca de hacerlo Libertad de Paraguay. La pista enjabonada en la que sufrían los visitantes se convirtió en un terreno vulgar que agranda a cualquiera.

El apoyo incondicional de 85 mil personas en cada partido en el Monumental es desde hace tiempo una mesa de examen Gonzalo Colini - La Nación

Es mucho más fácil el análisis que la solución. No hay tantas opciones antes que recurrir al lugar común de que la reconstrucción requiere más tiempo que el de la destrucción. Que una victoria tendría que conducir más fácil a otra y que así podría armarse una cadena que le permita tener nuevas aspiraciones. Por lo pronto, sorprende que la primera decisión sea la de apostar a un neófito en la dirección técnica como Leonardo Ponzio. Pareció más un atajo para no caer en el llamado a Ramón Díaz. Stefano Di Carlo debería recordar por ejemplo que, cuando perdía Mariano Herrón en Boca, perdía más Juan Román Riquelme, el presidente que había confiado en un interino para definir competencias importantes.

Es cierto que River siempre dio primeras chances. Sucede que nadie, ni él mismo, proyectaba a Ponzio como entrenador. Por lo menos se trata de alguien de la casa, de un hijo adoptivo que sabe de qué se trata. River siempre se recuperó desde sus raíces. Hace menos de un mes, esta columna desarrolló las razones para la pérdida gradual de su gen: la falta de un 10, el estilo de juego, los despilfarros en los libros de pases, el deterioro de su intimidad. Es un club que siempre confió demasiado en lo propio como para haber abandonado su identidad. Hoy gasta a la manera de los clubes europeos que tienen mucho dinero, pero les falta un sello propio. Esto sigue siendo River. Pero no se le parece.