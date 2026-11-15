Estonia vs. Bulgaria por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Estonia y Bulgaria, correspondiente al grupo C4 de la Liga de Naciones 2026, se llevará a cabo este lunes 16 de noviembre a las 14.00 h en el estadio A. Le Coq Arena, ubicado en la ciudad de Tallinn.

El momento de los equipos

Estonia llega al compromiso tras conseguir una victoria por 1-0 frente a Luxemburgo en su última presentación, buscando mantener esa inercia positiva ante su público. Por su parte, Bulgaria atraviesa un presente complejo, ya que viene de sufrir una dura derrota por 5-0 ante Islandia, resultado que intentará revertir para cerrar su participación en el grupo de manera decorosa.

Números que anticipan el duelo

El partido en el A. Le Coq Arena representa una oportunidad para que Estonia aproveche la localía frente a un conjunto búlgaro que llega golpeado tras la reciente goleada recibida. La solidez defensiva demostrada por el local en su último encuentro contrasta con los problemas en la última línea que evidenció la visita en la jornada anterior.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento de la fecha 6 resulta fundamental para definir el cierre de posiciones en el grupo C4. Mientras que Estonia buscará capitalizar su buen momento para sumar puntos valiosos en casa, Bulgaria tiene la urgencia de reponerse rápidamente y recuperar la confianza perdida en su última actuación internacional.