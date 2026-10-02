Estonia vs. Luxemburgo por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Estonia recibe a Luxemburgo en la jornada 3 de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Estonia y Luxemburgo correspondiente al grupo C4 se disputará este sábado 3 de octubre a las 13.00 h en el estadio A. Le Coq Arena, ubicado en la ciudad de Tallinn.
El momento de los equipos
Estonia llega a este compromiso tras haber igualado 0-0 ante Bulgaria en su última presentación, buscando sumar de a tres en casa. Por su parte, Luxemburgo arriba con la necesidad de revertir su imagen tras perder 3-0 frente a Islandia en la fecha anterior.
Números que anticipan el duelo
Ambos seleccionados buscan ajustar detalles en su rendimiento defensivo y ofensivo. Mientras Estonia intentará hacer valer su localía en el A. Le Coq Arena para escalar posiciones en el grupo C4, Luxemburgo llega con la presión de recuperar el terreno perdido tras su reciente caída como visitante.
Lo que está en juego
El resultado de este duelo será fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos en la etapa de grupos. Para Estonia, una victoria significaría consolidarse en la tabla, mientras que para Luxemburgo el objetivo es sumar sus primeros puntos importantes para mantenerse con expectativas dentro del certamen.
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