Estudiantes caía ante Instituto por tres errores de Fernando Muslera, pero con 10 jugadores logró un 3-3

Es verdad que a Estudiantes de La Plata no le sirvió para su futuro en el torneo Clausura, del cual ya empezó a despedirse sin chance alguna de playoffs, pero el duelo con Instituto, el puntero de la zona A, fue tan impactante que puede esperanzarlo para el sueño del 28 de noviembre, ganar la Copa Libertadores. Porque le sobra personalidad. Así como se les planta como institución a los jefes del fútbol argentino, el equipo levantó un 0-3 con un hombre menos, rescató un 3-3 y hasta pudo ganar.

El Pincha también debía vencer para aspirar al último cupo de la tabla anual rumbo a la Copa Sudamericana, pero ahora quedó casi condicionado a ser campeón en Uruguay, frente a Palmeiras, para disputar la Libertadores en 2027.

Fernando Muslera había brillado con atajadas en tres penales frente a Flamengo en Brasil; esta vez tuvo una noche como para el olvido con errores en los tres goles de Instituto, pero lo salvaron sus compañeros. Ignacio Amiconi / Fotobaires

Desbordaba la ilusión en el mundo Estudiantes. Las sonrisas no se borraron pese al gol de Instituto en el tercer minuto de juego en Uno. La gente siguió cantando aunque un exceso de confianza de Fernando Muslera fuera aprovechado por el delantero Facundo Suárez.

¡NOO, NANDO! Muslera perdió la pelota y Suárez aprovechó para marcar el 1-0 de Instituto contra Estudiantes en UNO.



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El error del arquero no frenó a los hinchas, que hicieron más efusiva la ovación que ya le habían dedicado antes del pitazo inicial: “¡Musleeera!“. En la vuelta al estadio, reconocieron al héroe del maracanazo ante Flamengo -desvió tres penales para pasar a la final de la Libertadores- y luego, tras el error, lo motivaron. La obsesión por el quinto trofeo subcontinental es el pulso. ”Vamos a traer la copa a la Argentina, la copa que perdieron los bosteros, las gallinas!“, fue el hit.

Pero el fútbol argentino, especialmente con Claudio Tapia como presidente, siempre tiene tiempo para desahuciar. Lo sabe desde hace rato Estudiantes, cuyo presidente, Juan Sebastián Verón, se aleja cada día más de la conducción de AFA. E Instituto aprovechó, además del regalo del arquero uruguayo, el espantoso arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Las tomas de catch en las áreas durante las pelotas detenidas no fueron castigadas como correspondía por el juez Hernán Mastrángelo; eso sacó de foco a Estudiantes. Ignacio Amiconi / Fotobaires

El cuadro de Alta Córdoba es el mejor equipo de lo que transcurrió del Clausura, pero en La Plata optó por mañas. Sujeciones excesivas en cada pelota quieta favorable a Estudiantes. Pero el referí prefirió interrumpir varios centros ya lanzados para amonestar al defensor de turno, en lugar de cobrar lo que correspondía: penal. Cuando omitió esos retos innecesarios, la responsabilidad se trasladó al VAR, a cargo de Fernando Echenique, que tampoco se inquietó. A las tomas de catch la cabina de video les levantó la barrera.

CLIMA CALIENTE EN UNO: mucho enojo de este hincha de Estudiantes en el partido ante Instituto por la fecha 15 de la Zona A del #TorneoClausura.



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“¡No soy secanuca, soy soldado de la Bruja!”, gritaron los hinchas, apuntando indirectamente a Tapia. Pero las autoridades del partido se inclinaron por no expulsar a Ezequiel Piovi, volante central pincharrata, tras una plancha en el aire contra Giuliano Cerato. Los nervios de Santiago Núñez llevaron al zaguero a recibir una amonestación evitable que sería vital en el segundo tiempo, cuando vio otra tarjeta: su equipo jugó con diez hombres durante 40 minutos.

Mastrángelo fue demasiado permisivo ante las mañas de Instituto y redondeó un pésimo referato. Ignacio Amiconi / Fotobaires

A esa altura, Estudiantes ya caía por 2-0. Otra vez al tercer minuto, Muslera falló al salir a cortar lejos un tiro de esquina, dejándole el arco vacío a Leonel Mosevich, que cabeceó cómodo. Y a los 7, dos minutos después de la expulsión, Instituto marcó el tercero porque Jhon Córdoba vio que el arquero descuidó el primer palo y no lo perdonó.

Parecía sentenciado el local; todo le era cuesta arriba. Nadie sabe cómo, pero reaccionó. Esta vez su arquero fue el “salvado”. Y el empate es una inyección anímica con miras al compromiso en el Centenario de Montevideo.

¿A DÓNDE FUE MUSLERA? Mala salida del arquero de Estudiantes y gol de Mosevich para el 2-0 de Instituto.



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A los 13 minutos apareció un cabezazo de Guido Carrillo. A los 20, un tiro libre fantásticamente ejecutado por Tiago Palacios, que, sin el cocodrilo defensivo enfrente, lanzó por debajo de la barrera y dejó estático a Marcos Ledesma. Y el envión pincharrata fue imparable: a falta de cuatro minutos, el joven Facundo Pérez consiguió la igualdad con una asistencia de Edwin Cetré; ambos habían ingresado 60 segundos antes.

Compacto de Estudiantes 3 vs. Instituto 3

Es un plantel preparado para las batallas. Y no ganó porque Marcos Rojo, que marcó el 4-3 en tiempo adicional, estaba claramente inhabilitado. Fue una noche épica que no le sirvió a Estudiantes en el plano local. Pero sí en la confianza para ir por el trofeo más grande, el sudamericano.