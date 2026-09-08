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Estudiantes de La Plata - Corinthians: horario, TV y formaciones del partido de ida los cuartos de final de la Copa Libertadores

Juegan este miércoles desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Estudiantes de La Plata vs. Corinthians, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Estudiantes de La Plata vs. Corinthians, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata y Corinthians se enfrentan este miércoles desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Jorge Luis Hirschi, en uno de los partidos del grupo A de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Estudiantes de La Plata viene de ganar ante Universidad Católica por 3-0 mientras que Corinthians llega de ganar ante Rosario Central por 1-0.

Todo lo que hay que saber

  • Estudiantes de La Plata vs. Corinthians
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 15 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Estudiantes de La Plata y Corinthians en la tabla de posiciones

El grupo A de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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