Estudiantes de La Plata - Universidad Católica: horario, TV y formaciones del partido de ida los octavos de final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata y Universidad Católica se enfrentan este martes desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Jorge Luis Hirschi, en uno de los partidos del grupo A de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Estudiantes de La Plata viene de ganar ante Independiente Medellín por 1-0 mientras que Universidad Católica llega de ganar ante Boca Juniors por 1-0.

Todo lo que hay que saber

Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica

Hora: 21.30h

Partido correspondiente a la fecha 13 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Estudiantes de La Plata y Universidad Católica en la tabla de posiciones

El grupo A de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .