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Estudiantes de La Plata - Universidad Católica: horario, TV y formaciones del partido de ida los octavos de final de la Copa Libertadores

Juegan este martes desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata y Universidad Católica se enfrentan este martes desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Jorge Luis Hirschi, en uno de los partidos del grupo A de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Estudiantes de La Plata viene de ganar ante Independiente Medellín por 1-0 mientras que Universidad Católica llega de ganar ante Boca Juniors por 1-0.

Todo lo que hay que saber

  • Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 13 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Estudiantes de La Plata y Universidad Católica en la tabla de posiciones

El grupo A de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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