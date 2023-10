escuchar

Siempre resulta interesante escuchar a Abel Balbo por su formación como futbolista y lo que fueron sus primeros pasos como entrenador, por más que en la última experiencia en Estudiantes de La Plata no le haya ido bien. Había generado una expectativa más que interesante en Central Córdoba de Santiago del Estero, a tal punto que despertó el interés de un Juan Sebastián Verón que siempre miró con buenos ojos a los entrenadores con “escuela o formación europea”.

“El fútbol es de los jugadores, los que hacen y deciden. La parte nuestra (de los entrenadores) es muy importante para hacer el daño y no es muy importante para el momento de ganar. El DT en un equipo bueno o muy bueno puede hacer daño con las elecciones o decisiones y al contrario, no”, dijo este jueves entre otras cosas en la charla con F90, por ESPN desde su rol de director técnico ahora y mientras espera por un proyecto que lo entusiasme, ya sea dentro del fútbol argentino como de Europa. Y agregó: “El entrenador es importante porque puede ayudar a mejorar a los jugadores, pero depende también el nivel en el que estés dirigiendo. No es lo mismo un campeonato de Serie B en Italia o en la primera de Ecuador o dirigir a Real Madrid o Manchester City ahí hablamos de otra cosa. Si hablás de un nivel bajo, el entrenador es muy importante”.

Abel Balbo con Julio Lamas, uno de sus ayudantes de campo en su paso por Estudiantes

“¿Y el River de Gallardo?”, le preguntaron en el estudio. “El River de Gallardo tenía mucho de Gallardo porque lo llevó al máximo a los jugadores. Los jugadores rindieron y dieron todo en lo que lograron gracias a la inteligencia de él de saber tocar los puntos justos y claves que encendían a cada uno de los jugadores”.

Sobre su salida de Estudiantes, en donde no le fue como pretendía y él reconoció que esa etapa fue dura, por más que duró poco. “Luego de siete partidos oficiales, Abel Balbo no continuará en la conducción del Plantel Profesional Pincha. Durante la tarde del lunes, el ex delantero estuvo en el Country Club para saludar a los jugadores y despedirse”, publicó la página oficial de Estudiantes el 6 de marzo de 2023.

Los números de Balbo al frente del plantel albirrojo en el Torneo local 2023: disputó seis partidos. Alcanzó un triunfo (1-0 ante Godoy Cruz de visitante), dos empates (1-1 con Arsenal en Sarandí y 1-1 frente a Sarmiento en UNO), y tres caídas (2-1 ante Tigre y 1-0 con Lanús, ambas en UNO, y ante Unión 2-0 en Santa Fe). Además ganó el único encuentro disputado hasta el momento por la Copa Argentina, en el que se impuso 3-0 a Independiente de Chivilcoy.

Andújar suplente, en el último partido de Balbo como DT de Estudiantes: fue en la derrota ante Unión por 2-0, a principios de marzo de este año Fotobaires

En ese corto tiempo se habló de las diferencias entre Balbo y algunos referentes, como Mariano Andújar ¿Qué pasó? “Vienen dos dirigentes a darme el ultimátum y me dieron a entender que habían hablado con Mariano. Me dieron a entender que hablaron con Mariano, no sé que dijo. Me dieron a entender que no me apoyaban, por eso lo dejé en el banco. Si ganábamos, al otro partido volvía a ser titular. Por eso no lo podía tener en el arco. La semana previa a mi último partido, se me acercaron dos dirigentes para decirme que si no ganaba el próximo partido, me tenía que ir. Y ellos me dieron a entender que uno de los que no confiaba en el proyecto era Mariano (Andújar). Entonces si en ese partido yo me iba a jugar mi futuro, no podía poner a alguien que no confiaba en mí. Si ganábamos ese partido y seguía seguramente iba a volver a atajar Andújar, porque hasta ese partido atajó él. Nunca tuve un problema con él”, explicó el entrenador.

Balbo es uno de los referentes de la selección argentina además, que elogió al equipo de Lionel Scaloni en la previa del partido con Paraguay, en el Monumental, por la tercera fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026. Como buen centrodelantero, habló sobre la posibilidad de que jueguen juntos Lautaro Martínez y Julián Álvarez, y también se refirió a la actualidad de ambos. “Cuando dos jugadores, como en este caso sucede con Lautaro y Julián, son top, pueden jugar juntos, claro. Son jugadores muy inteligentes que saben adaptarse a los contextos y características”, opinó.

#EDLP || La práctica finalizó hace 10 minutos .

El técnico ( Abel Balbo) y el capitán ( Mariano Andújar ) se quedaron unos minutos manteniendo una charla una vez culminada la misma . pic.twitter.com/Ngtu4oPKRa — CRISTIAN GIGLI (@gigli_cristian) January 3, 2023

Incluso cuando le preguntaron si se podía hacer un paralelismo con lo que sucedía en otro momento de la selección con Gabriel Batistuta y Hernán Crespo, agregó: “Batistuta y Crespo también eran top, pero ahí se entra en otra cuestión que es ver si el entrenador quiere cambiar su forma de ver el fútbol para ponerlos juntos. Lógicamente que el juego de Bielsa tendría que haber cambiado si ponía a ellos dos juntos”. Se sabía que en la época de Marcelo Bielsa en el seleccionado, solo jugaba uno de los dos por su esquema táctico 3-3-1-3 con extremos y un solo centrodelantero.

Jugó en River y también se dio el gusto de ponerse la camiseta de Boca en el año 2002, bajo la dirección técnica de Oscar Tabárez. Con respecto de la final de la Copa Libertadores que se disputará el 4 de noviembre en el Maracaná con Fluminense, dijo: “Yo creo que va a ser una final muy pareja, como todos los partidos decisivos hasta el final jugado con tensión y pareja. Y en ese tipo de partidos lo que definen son los episodios. El episodio a favor que te ayuda o el que te complica”. Y del estilo xeneize afirmó: “No se llega a la final de la Copa Libertadores de casualidad. Tenés que tener méritos, no es suerte, incluso en las definiciones por penales. Hay que saber patearlos y también saber atajarlos. Después el modo del equipo te puede gustar o no gustar, pero no llegás por suerte”.

