El arquero que más partidos disputó en la historia del club: Mariano Andújar. El central más rápido del plantel: Santiago Núñez. El eje del equipo de Eduardo Domínguez: Jorge Corcho Rodríguez. Los dos futbolistas más punzantes que tenía: el lateral Leonardo Godoy y el delantero Benjamín Rollheiser. El jugador que más goles convirtió en la primera división del fútbol argentino durante los últimos dos años: Mauro Boselli. Todo eso perdió Estudiantes desde el 13 de diciembre pasado hasta hoy. Mucho. Demasiado para un club que quiere ser protagonista en la Copa Libertadores, el torneo más prestigioso del continente.

Dos retiros (Andújar y Boselli) y cuatro ventas irresistibles generaron el desarme. El éxodo furioso provocó que la algarabía del hincha por el título de la Copa Argentina se convirtiera en preocupación. Ni siquiera la vuelta de Enzo Pérez, dos veces campeón con el Pincha, alcanza para tapar tantos huecos.

El exmediocampista de River −por características y jerarquía− emerge como un excelente reemplazante de Corcho Rodríguez. Eric Meza y Javier Correa, en tanto, llegaron para ocupar los lugares que dejaron Godoy y Boselli, respectivamente.

Enzo Pérez, durante la pretemporada de Estudiantes @edelpoficial

Los tres refuerzos parecen insuficientes. En el arco perdió a una figura del fútbol argentino y por ahora cuenta con dos promesas, que ostentan grandes condiciones pero se desconoce cómo responderán en primera división: Juan Pablo Zozaya (22 años) y Fabricio Iacovich (21, actualmente en el plantel de la Selección que jugará el Preolímpico). El sueño de repatriar a Gerónimo Rulli se esfumó y ahora se activó el plan B: la llegada de Brayan Cortés, arquero de Colo Colo y el seleccionado chileno.

La baja de Santiago Núñez no es menor. Si bien Estudiantes puede reemplazarlo con un futbolista del plantel, como Federico Fernández, el conjunto de Domínguez pierde a su central más veloz. Pese a que no es la prioridad del mercado de pases, la dirigencia no descarta sumar un jugador en esa posición. Un dato importante: Santiago Flores, de buen 2023 en Independiente Rivadavia de Mendoza, con ascenso a primera división incluido, volvió de su préstamo y luchará por un lugar en la defensa.

Javier Correa, incorporación para el ataque de Estudiantes @edelpoficial

Por último, el hueco más difícil de llenar: el que dejó Rollheiser. El entrenador Eduardo Domínguiez perdió una pieza fundamental. El atacante comprado por Benfica, de Portugal, era la principal herramienta que tenía el Pincha para perforar a las defensas rivales. Mientras la Comisión Directiva cuenta con varios nombres en carpeta, el técnico se entusiasma con el despegue de Javier Altamirano (chileno de 24 años que se sumó al Pincha hace seis meses).

Más allá de los reemplazos que lleguen y de los que surjan desde adentro, las nuevas piezas tendrán que amoldarse y Estudiantes deberá rearmarse. El equipo que finalizó en el top 5 de la última Liga Profesional, que fue protagonista de la Copa Sudamericana y que ganó la Copa Argentina, es parte del pasado. El Pincha modelo 2024 será bien diferente, al menos desde los nombres.

“No queremos tener mucho tiempo la pelota, la queremos tener muchas veces”, les pide a sus dirigidos el técnico Domínguez, quien renovó por una temporada más. El DT pretende un equipo ambicioso, pero vertical. Tenencia para lastimar. A pesar de las bajas que sufrió el plantel albirrojo, el entrenador está entusiasmado.

Eric Meza llegó de Colón a Estudiantes para reemplazar a Godoy en el lateral derecho @edelpoficial

No es el único que se tiene fe. “Estoy muy contento de estar de vuelta en el club”, expresó Enzo Pérez después de firmar con el Pincha y avisó: “Vamos por todo”.

“Todo” en el 2024 del Pincha son cinco competencias: Copa Argentina, Copa de la Liga, Supercopa Argentina (vs. River), Copa Libertadores de América y Liga Profesional.

Eric Meza, quien llegó de Colón, se ilusiona con los nombres que lo rodean: “Es importante tener jugadores como Enzo (Pérez) de compañero. Jugadores como él, José Sosa y Pablo Piatti ayudan mucho; son muy experimentados y hay que aprender de ellos”. En cuanto a los objetivos de Estudiantes para este año, el lateral afirmó: “Sabemos lo que significa la Libertadores, es la copa que todo jugador quiere ganar, pero tampoco tenemos que dejar de lado el torneo ni la Copa Argentina”.

Eduardo Domínguez prepara a Estudiantes para 2024 @edelpoficial

Con respecto a la Copa Argentina, el debut está a pocos días: el último campeón debutará el próximo jueves, contra Argentino de Monte Maíz. Y la agenda seguirá cargada: tres días después recibirá a Belgrano en la primera jornada de la Copa de la Liga, que luego tendrá fecha entresemana. Un calendario apretado y lleno de desafíos.

Uno que está motivado con todo lo que se le viene al Pincha es Javier Correa, delantero argentino proveniente de Santos Laguna de México y con pasado en Racing: “El hincha de Estudiantes se encontrará con un jugador con ganas de seguir creciendo y de ganar un título. Vengo a sumarme a la sed que tiene este plantel”.

Hasta la llegada de nuevos refuerzos, una formación probable sería la siguiente: Juan Pablo Zozaya; Eric Meza, Federico Fernández, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Enzo Pérez, Santiago Ascacibar; José Sosa; Javier Correa y Guido Carrillo. Otros que podrían sumarse al once titular son: Luciano Lollo, Eros Mancuso, Franco Zapiola, Javier Altamirano, Pablo Piatti, Axel Atum y Mauro Méndez.

El Pincha posee nombres interesantes, pero a esta hora tiene menos que en diciembre. La dirigencia intentará reforzar a un plantel que sufrió bajas sensibles, sobre todo porque al Pincha se le viene la copa que más le gusta. Esa que lo obsesiona. Estudiantes es el tercer club de la Argentina con más triunfos en la historia de la Libertadores −detrás de Boca y River− y de ninguna manera querrá ser un actor de reparto.

Algo está claro: el campeón 2023 se desarmó. Con Enzo Pérez como el estandarte, el Pincha buscará reinventarse.

La agenda del Pincha

Jueves 25/1 a las 19:45: vs. Argentino de Monte Maíz en Lanús (Copa Argentina).

Domingo 28/1 a las 21:00: vs. Belgrano de local (Copa de la Liga).

Jueves 1/2 a las 21:30: vs. Unión de visitante (Copa de la Liga).

Lunes 5/2 a las 21.30: vs. Racing de local (Copa de la Liga).

Viernes 9/2 a las 19:00: vs. Tigre de local (Copa de la Liga).

Martes 13/2 a las 17:00: vs. San Lorenzo de visitante (Copa de la Liga).