Cuando pitó el árbitro Jesús Valenzuela en el estadio Centenario, Marcos Rojo se convirtió en uno de los jugadores de Estudiantes de La Plata más afectados por la derrota en la final frente a Palmeiras. El defensor central había forzado su salida de Racing para regresar al club en el que se había formado e intentar levantar otra vez la Copa Libertadores. Era su anhelo. Pero el paraguayo Ramón Sosa tenía otro plan y un gol suyo truncó el festejo pincharrata.

Al dar sus sensaciones ante la transmisión televisiva, Rojo dejó de lado su postura de zaguero recio y por un instante dio lugar a las emociones. Estuvo al borde del llanto en una entrevista con Telefe. “Era el partido más importante. Es el final de mi carrera, volver a Estudiantes. Y tener la posibilidad de jugar este partido... Era un sueño para mí”, dijo el exjugador de Boca, Manchester United y Sporting, de Lisboa, entre otros clubes. Le costaba pronunciar las palabras.

La derrota en el estadio Centenario está consumada y Rojo la padece en la inminencia del "final" de su carrera. Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACION

Como pudo, el defensor continuó: “Me voy triste porque no conseguimos la copa. Pero me voy orgulloso de haber formado parte de este grupo, de este club. Vamos a salir adelante, a seguir dando lucha. Tengo tristeza. Bronca no, porque dejamos todo. Luchamos hasta el final, hasta la última pelota. No se nos dio. Ellos tuvieron una. La metieron y nos vamos con las manos vacías”, alcanzó a completar Rojo.

💬 "Era el partido más importante de mi carrera, era un sueño para mi": Marcos Rojo hasta las lágrimas tras el partido



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En la misma sintonía habló el capitán, Guido Carrillo: “Un dolor enorme. Cuesta mucho un análisis en este momento. Solamente hay que agradecer a la gente. Duele mucho por lo que fue una fiesta de Estudiantes. Nos quedamos sin el sueño. El que hiciera el gol iba a sacar la diferencia. Les tocó a ellos. El análisis ahora es muy difícil. Queda el orgullo de morir de pie, como siempre lo hizo Estudiantes. No tengo dudas de que volveremos a levantarnos. Y a volver a la Copa Libertadores”, dijo el goleador nacido en Magdalena, provincia de Buenos Aires, también a Telefe.

😢"Duele mucho, nos quedamos sin el sueño": Guido Carrillo luego de la final de la Copa Libertadores. pic.twitter.com/O0ZqTGGahv — ElPerimetro (@ElPerimetro3) November 28, 2026

El Cacique Medina y su continuidad en Estudiantes

El contrato de Alexander Medina con Estudiantes terminará a fin de año y tiene una opción para renovarlo hasta diciembre de 2027. El entrenador uruguayo, sin embargo, habló de fin de ciclo. No aclaró si se refería a su continuidad o si se trataba de una etapa del equipo platense. “Hoy se termina un ciclo. Estos nueve meses que viví en el club fueron muy intensos. Quiero agradecerle a toda la estructura de la institución”, dijo Medina en la conferencia de prensa posterior al 0-1 en Montevideo. En los próximos días el DT tendrá una reunión con el presidente Sebastián Verón para evaluar lo hecho durante esta temporada.

Medina, que conversó con la Bruja a pie de campo en el Centenario, añadió: “Nos sentaremos a hacer una evaluación mucho más profunda del año y veremos cómo seguimos con el club”.

“NO ME VA A BORRAR NADA DE LO QUE VIVIMOS” El agradecimiento del Cacique Medina a sus jugadores por la entrega y a los hinchas por acompañarlos a la Final de la #Libertadores.



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El Cacique habló también del desarrollo del partido: “Es resultado puro. No vi una superioridad de Palmeiras. No la veo en situaciones de gol, en córneres, en atajadas de [Felipe] Muslera... Vi un partido parejo, como pude imaginarlo antes. Sabía que no íbamos a sufrir en nuestro arco. Fue un partido recontra parejo que se abrió por el gol. Imaginé un partido muy peleado y de pocas situaciones de gol. No puedo reprocharme nada. Lo que vinimos a buscar en defensa, lo encontramos; en ataque sí nos faltó. Fue un partido muy parejo, pero la pelota esta vez no cayó de nuestro lado”.