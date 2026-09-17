Estudiantes le ganó a Corinthians en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores

Un final que se escapó del libreto. El goleador impensado para sellar la clasificación y la figura que se convirtió en villano: Alexis Castro, autor de los goles de Estudiantes en los dos partidos, y Memphis Depay, que erró un penal en tiempo de descuento, protagonistas en el Neo Química Arena. El Pincha derrotó 1 a 0 a Corinthians, sacó el pasaje a las semifinales y es la bandera del fútbol argentino en la Copa Libertadores. En 2021, la última vez que un club criollo no estuvo entre los mejores cuatro: Atlético Mineiro dejó en el camino a River en cuartos de final y en la instancia anterior se despidieron Boca, Defensa y Justicia, Argentinos, Vélez y Racing.

La pelota duerme dentro del arco de Corinthians y Alex Castro celebra su gol, el del triunfo por 1 a 0 de Estudiantes; el Pincha, el único representante argentino en las semifinales de la Copa Libertadores Andre Penner - AP

Detrás de la clasificación de Estudiantes hay un dato aplastante, que refleja la superioridad que marca el fútbol brasileño sobre el argentino en la Copa Libertadores. No solo expresa por qué alzaron el trofeo de modo consecutivo desde 2019, una serie que comenzó Flamengo al derrotar agónicamente a River, en la final que se jugó en Lima: evidencia que la competencia interna es la que fortalece a los clubes para después pulsear en el plano internacional. Encadenar esas siete estrellas, además, emparejó el historial: 25 veces un representante argentino fue campeón del máximo torneo continental de clubes que organiza la Conmebol y los brasileños, con la racha, el año pasado alcanzaron esa marca. ¿Más? De las últimas seis finales, cinco fueron protagonizadas entre equipos de Brasil.

Leandro González Pírez toma de la camiseta a Memphis Depay: el zaguero de Estudiantes cometió la infracción para el penal que malogró el delantero neerlandés en el descuento Andre Penner - AP

El campeonato de 30 equipos bajó la vara y la diferencia no tiene que reducirse exclusivamente al poder económico. De las últimas 22 series de mata-mata entre representantes argentinos y brasileños, los argentinos apenas vencieron en cuatro cruces: la abismal desigualdad se ahonda al seccionar cada caso, porque apenas seis veces los argentinos ganaron uno de los 40 partidos. Estudiantes es la referencia y el único que logró tres victorias: 3-0 a Fortaleza, en 2022; 1-0 a Flamengo, el año pasado -luego cayó por penales-, y el éxito sobre Corinthians para pasar a las semifinales. Los restantes ganadores fueron River sobre Internacional en 2023; Vélez ante Fortaleza en 2025 y el martes, Platense al derrotar a Fluminense.

El capitán Guido Carrillo domina la escena ante Allan; Estudiantes jugará las semifinales ante el ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle Andre Penner - AP

La tarjeta amarrilla que recibió Bruno Bidon a los tres minutos, una señal de la fricción y las rispideces que acompañó el desarrollo en un escenario que era una caldera y alimentaba la tensión, que aumentó con el penal no sancionado de González Pírez sobre Gabriel Paulista, que el VAR ignoró. En lo futbolístico, Estudiantes extrañó a Tiago Palacios -sufrió un desgarro con Universidad Católica y reaparecería con Rosario Central, en la final de la Supercopa Internacional, el 26 de septiembre-: el uruguayo ofrece un salto de jerarquía en el juego, un socio para Joaquín Correa, que en San Pablo padeció una lesión muscular. Disimuló con el esfuerzo colectivo, actitud para presionar, y descansó en los pasajes que hizo circular la pelota: sin profundidad, pero adormeciendo el ritmo.

Lo mejor de Estudiantes vs. Corinthians

La vuelta de Tomás Palacios para ocupar el lateral izquierdo, ante la ausencia de Gastón Benedetti, que llegó al límite de amonestaciones, la única variante, respecto al encuentro en La Plata que ejecutó Cacique Medina. No le quedó cómoda la posición al defensor central y pagó con una amonestación en el primer tiempo; el desborde para el gol, un aporte determinante para del jugador que deberá purgar un partido de suspensión por la amonestación.

En ese juego de nombres que faltaron a la cita, Corinthians también arrastró bajas: el delantero Yuri Alberto –no juega desde la serie con Rosario Central- y el volante Raniele, expulsado frente a los canallas, las cartas que no dispuso el entrenador Fernando Diniz, que en la Copa Libertadores maquillaba la floja campaña en el Brasileirao, donde el Timao se posiciona 14to, a un punto de las plazas para jugar torneos internacionales en 2027, pero también a cuatro de los equipos que están perdiendo la categoría.

Alexis Castro silenció con su estocada a los torcedores de Corinthians; Estudiantes protagonista de otra noche inolvidable de Copa Libertadores Andre Penner - AP

La derrota con Flamengo, en la etapa de grupos, el único tropiezo del León fuera del estadio Uno: empates con Independiente Medellín y Cusco, en la etapa clasificatoria, y el contundente triunfo 3-0 sobre Universidad Católica, los resultados favorables que ilusionaban, como el remate del primer tiempo de Joaquín Tobio Burgos, tras desborde de Correa.

Disciplinado para cumplir con la faceta de cortar circuitos, cuando el desarrollo se encaminaba a la definición por penales, Palacios llegó con el último aliento a lanzar el centro y Castro empalmó la pelota para hacer explotar la pelota en la red. Un gol del jugador que fue el artillero de la serie, el hombre que desató los dos festejos del Pincha, en la ida y el desquite. Para eliminar a Corinthians restaba el llamado del VAR por la mano penal de González Pírez; Depay, el neerlandés de los millones de dólares, el que pidieron los torcedores, malogró el remate. Estudiantes volvió a sacar a relucir su inoxidable chapa de equipo copero, con los condimentos que siempre rodean a la Libertadores. Ahora esperará al ganador de la llave entre Flamengo e Independiente del Valle.