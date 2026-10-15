Estudiantes vs. Flamengo, en vivo, por la Copa Libertadores: el minuto a minuto de la semifinal

Estudiantes avanzó hasta esta instancia de la Libertadores tras dejar en el camino a otro rival brasileño, Corinthians, al que derrotó como visitante por 1-0 luego de haber igualado 1-1 como local. En tanto, Flamengo superó los cuartos de final al eliminar a Independiente del Valle, de Ecuador, con un triunfo por 2-0 como visitante y una igualdad 1-1 en Río de Janeiro. En los torneos locales, el Pincha está fuera de la zona de clasificación a playoffs, mientras que el Mengão lidera el Brasileirão. Ambos equipos integraron el mismo grupo en el comienzo de esa etapa del campeonato, con un éxito de los brasileños (1-0) y un empate (1-1).