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Estudiantes vs. Flamengo, en vivo, por la Copa Libertadores: el minuto a minuto de la semifinal

En el estadio Uno de La Plata, el Pincha recibe al Mengão por el partido de ida de la serie

Bruno Henrique cae en medio de la disputa de la pelota con Baltasar Rodríguez y Alexis Castro, en el partido entre Estudiantes y Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores
Bruno Henrique cae en medio de la disputa de la pelota con Baltasar Rodríguez y Alexis Castro, en el partido entre Estudiantes y Flamengo por las semifinales de la Copa LibertadoresNatacha Pisarenko - AP

Final del primer tiempo

Tras jugarse los dos minutos extra que marcó el árbitro, un tiro fallido de Saúl desde afuera del área queda como última acción del primer tiempo. Se van al descanso igualados: 0-0. Estudiantes probó más y Rossi se quedó con cinco de los remates, la mayoría por vía aérea.

Estudiantes suma amonestados

Flamengo tiene más la pelota, pero Estudiantes es más productivo cuando la recupera. Las últimas llegadas fueron con centros que Rossi y Muslera controlaron sin problemas. Piovi cruza feo a Carrascal y se lleva una tarjeta amarilla, como antes había sido para Castro, con lo que el Pincha tiene amonestados a sus dos principales mediocampistas de marca.

Tiago Palacios pelea por la pelota con Erick Pulgar en un momento del partido con más lucha que juego en La Plata, entre Estudiantes y Flamengo
Tiago Palacios pelea por la pelota con Erick Pulgar en un momento del partido con más lucha que juego en La Plata, entre Estudiantes y FlamengoLUIS ROBAYO - AFP

Rossi le tapó el gol a Palacios

Vuelve a llegar con peligro Estudiantes, que esta vez tiene a Palacios rematando cruzado tras dos intentos fallidos de despejar de Flamengo. Rossi evitó el gol con las piernas. Está más cerca el Pincha.

Carrillo estuvo cerca

Estudiantes jugó rápido un lateral, Piovi envió el centro al segundo palo y el cabezazo de Carrillo se fue desviado. Flamengo se quedó dormido y casi lo paga caro.

Una pausa para refrescar ideas

El árbitro concede el minuto en el que los equipos refrescan ideas mientras se hidratan. Una pausa en un juego en el que hasta aquí Estudiantes llegó más y mejor, pero el peligro en las áreas fue reducido y predomina la cautela.

Se anima el Pincha

A la salida de un córner despejado, Palacios buscó un centro al corazón del área, pero la pelota siguió su curso sin que nadie corrija su dirección. Se fue cerca del segundo palo. Los últimos avances del Pincha concluyeron con la búsqueda por aire. Antes del tiro de esquina, Estudiantes reclamaba una mano en el área, pero ni el juez ni el VAR consideraron que fuera penal.

Flamengo busca con centros

Busca Flamengo a Bruno Henrique con un centro y el delantero logra anticipar a su marcador y conectar de cabeza, pero con mala dirección. Se va ancha. Un llamado de atención, mientras los brasileños recuperan la pelota e intentan avanzar preferentemente por la izquierda.

Primer remate al arco: intentó Estudiantes

Estudiantes, que presiona alto, recuperó la pelota en el campo rival, la movió rápido y Baltasar Rodríguez intentó desde afuera del área. Rossi respondió con una buena atajada.

Comienza el partido

Mueve Flamengo. Se juega en La Plata la segunda semifinal de la Copa Libertadores.

¡A la cancha!

En medio de una fiesta de fuegos artificiales sobre el estadio, los jugadores de Estudiantes y Flamengo ingresan al campo de juego junto al cuerpo arbitral. Tras los saludos y el sorteo, en La Plata comenzará a rodar la pelota. Casi todo listo.

Los fanáticos de Estudiantes se hacen sentir antes del inicio del partido por la Copa Libertadores ante Flamengo, en La Plata
Los fanáticos de Estudiantes se hacen sentir antes del inicio del partido por la Copa Libertadores ante Flamengo, en La PlataLUIS ROBAYO - AFP

Qué dijeron Castro y el DT Medina

“Los enfrentamos los dos últimos años y sabemos la clase de rival que es Flamengo y la jerarquía que tienen. Pero vamos a tener que trabajar como sabemos, aprovechar la localía y buscar quedarnos con el triunfo”, analizó minutos antes del inicio Alexis Castro, una de las figuras del Pincha. En tanto, el DT Medina señaló: “Tenemos que jugar con mucho equilibrio emocional, más allá de la estrategia”.

Los últimos detalles en La Plata

La entrada en calor ya quedó atrás. Los equipos vuelven a los vestuarios para los últimos detalles. En los próximos minutos será el tiempo de regresar ya para el partido que abrirá la serie entre dos conjuntos que se enfrentaron también el año pasado en un mata-mata, por los cuartos de final, que se definió por penales en favor de los brasileños.

Una sanción a Verón... de la AFA

En la cuenta regresiva para el encuentro ante Flamengo, Estudiantes conoció una sanción a su presidente, Juan Sebastián Verón. El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó por tres meses a la Brujita “por su actuar” en la Supercopa Internacional. “Su ingreso no autorizado al campo de juego y la conducta incorrecta hacia la autoridad arbitral al finalizar el encuentro”, justifica el comunicado, sobre lo sucedido el 26 de octubre con Darío Herrera, tras la derrota con Rosario Central.

Tiempo de calentamiento

Los primeros en salir al calentamiento son los arqueros de Estudiantes y desde las tribunas ovacionan a Muslera, el titular, que agradece con las manos hacia arriba y aplausos a los hinchas. Enseguida fueron llegando sus compañeros y los jugadores de Flamengo. Va tomando calor el partido.

Fernando Muslera, el arquero titular de Estudiantes en el calentamiento previo al partido con Flamengo en La Plata
Fernando Muslera, el arquero titular de Estudiantes en el calentamiento previo al partido con Flamengo en La PlataJUAN MABROMATA - AFP

Los 11 de Flamengo

Flamengo está confirmado para su visita a Estudiantes en La Plata: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl; Paquetá, Jorge Carrascal, Samuel Lino; y Bruno Henrique.

La formación de Estudiantes

Sin la posibilidad de contar en la defensa con el lesionado Eric Meza, los suspendidos Leandro González Pirez y Tomás Palacios ni Marcos Rojo, quien no fue habilitado, el Cacique Medina optó por el siguiente equipo en Estudiantes para esta noche: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

Cómo llegan los equipos

Estudiantes avanzó hasta esta instancia de la Libertadores tras dejar en el camino a otro rival brasileño, Corinthians, al que derrotó como visitante por 1-0 luego de haber igualado 1-1 como local. En tanto, Flamengo superó los cuartos de final al eliminar a Independiente del Valle, de Ecuador, con un triunfo por 2-0 como visitante y una igualdad 1-1 en Río de Janeiro. En los torneos locales, el Pincha está fuera de la zona de clasificación a playoffs, mientras que el Mengão lidera el Brasileirão. Ambos equipos integraron el mismo grupo en el comienzo de esa etapa del campeonato, con un éxito de los brasileños (1-0) y un empate (1-1).

Marcos Rojo no puede jugar

Tras su repentina salida de Racing, Marcos Rojo volvió al club de sus amores para jugar la Copa Libertadores, pero no tuvo buenas noticias en las últimas horas. A los 36 años, el defensor inició ya avanzados todos los torneos su tercer ciclo en el Pincha, donde ya concretó varios entrenamientos, aunque desde la Conmebol rechazaron su inscripción para esta instancia y la entidad platense recurrirá al TAS.

Bienvenidos a la cobertura de Estudiantes vs. Flamengo

Este jueves, desde las 21.30, Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo, de Brasil, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro es arbitrado por el paraguayo Juan Gabriel Benítez y será transmitido por Telefé, Fox Sports y Disney+ (este último, con suscripción). Desde este espacio, en LA NACION, se dará una cobertura minuto a minuto de lo más destacado.

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