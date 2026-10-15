Estudiantes vs. Flamengo, en vivo, por la Copa Libertadores: el minuto a minuto de la semifinal
En el estadio Uno de La Plata, el Pincha recibe al Mengão por el partido de ida de la serie
Final del primer tiempo
Tras jugarse los dos minutos extra que marcó el árbitro, un tiro fallido de Saúl desde afuera del área queda como última acción del primer tiempo. Se van al descanso igualados: 0-0. Estudiantes probó más y Rossi se quedó con cinco de los remates, la mayoría por vía aérea.
Estudiantes suma amonestados
Flamengo tiene más la pelota, pero Estudiantes es más productivo cuando la recupera. Las últimas llegadas fueron con centros que Rossi y Muslera controlaron sin problemas. Piovi cruza feo a Carrascal y se lleva una tarjeta amarilla, como antes había sido para Castro, con lo que el Pincha tiene amonestados a sus dos principales mediocampistas de marca.
Rossi le tapó el gol a Palacios
Vuelve a llegar con peligro Estudiantes, que esta vez tiene a Palacios rematando cruzado tras dos intentos fallidos de despejar de Flamengo. Rossi evitó el gol con las piernas. Está más cerca el Pincha.
Casi lo tuvo Estudiantes ⚽️🔥— telefe (@telefe) October 16, 2026
Estudiantes 0-0 Flamengo | #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @ClankJPV 📺 pic.twitter.com/RyFFYrne6c
Carrillo estuvo cerca
Estudiantes jugó rápido un lateral, Piovi envió el centro al segundo palo y el cabezazo de Carrillo se fue desviado. Flamengo se quedó dormido y casi lo paga caro.
Una pausa para refrescar ideas
El árbitro concede el minuto en el que los equipos refrescan ideas mientras se hidratan. Una pausa en un juego en el que hasta aquí Estudiantes llegó más y mejor, pero el peligro en las áreas fue reducido y predomina la cautela.
Se anima el Pincha
A la salida de un córner despejado, Palacios buscó un centro al corazón del área, pero la pelota siguió su curso sin que nadie corrija su dirección. Se fue cerca del segundo palo. Los últimos avances del Pincha concluyeron con la búsqueda por aire. Antes del tiro de esquina, Estudiantes reclamaba una mano en el área, pero ni el juez ni el VAR consideraron que fuera penal.
Todo Estudiantes, incluido el Cacique Medina, pidió mano y PENAL en el comienzo de la semifinal vs. Flamengo. El árbitro dijo "siga, siga"... ¿Qué te pareció?— SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2026
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/dTjvTmBfr5
Flamengo busca con centros
Busca Flamengo a Bruno Henrique con un centro y el delantero logra anticipar a su marcador y conectar de cabeza, pero con mala dirección. Se va ancha. Un llamado de atención, mientras los brasileños recuperan la pelota e intentan avanzar preferentemente por la izquierda.
Primer remate al arco: intentó Estudiantes
Estudiantes, que presiona alto, recuperó la pelota en el campo rival, la movió rápido y Baltasar Rodríguez intentó desde afuera del área. Rossi respondió con una buena atajada.
Probó desde lejosss 🎯— telefe (@telefe) October 16, 2026
Estudiantes 0-0 Flamengo | #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @ClankJPV pic.twitter.com/kvvcAE5mlv
Comienza el partido
Mueve Flamengo. Se juega en La Plata la segunda semifinal de la Copa Libertadores.
¡A la cancha!
En medio de una fiesta de fuegos artificiales sobre el estadio, los jugadores de Estudiantes y Flamengo ingresan al campo de juego junto al cuerpo arbitral. Tras los saludos y el sorteo, en La Plata comenzará a rodar la pelota. Casi todo listo.
Qué dijeron Castro y el DT Medina
“Los enfrentamos los dos últimos años y sabemos la clase de rival que es Flamengo y la jerarquía que tienen. Pero vamos a tener que trabajar como sabemos, aprovechar la localía y buscar quedarnos con el triunfo”, analizó minutos antes del inicio Alexis Castro, una de las figuras del Pincha. En tanto, el DT Medina señaló: “Tenemos que jugar con mucho equilibrio emocional, más allá de la estrategia”.
Los últimos detalles en La Plata
La entrada en calor ya quedó atrás. Los equipos vuelven a los vestuarios para los últimos detalles. En los próximos minutos será el tiempo de regresar ya para el partido que abrirá la serie entre dos conjuntos que se enfrentaron también el año pasado en un mata-mata, por los cuartos de final, que se definió por penales en favor de los brasileños.
Una sanción a Verón... de la AFA
En la cuenta regresiva para el encuentro ante Flamengo, Estudiantes conoció una sanción a su presidente, Juan Sebastián Verón. El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó por tres meses a la Brujita “por su actuar” en la Supercopa Internacional. “Su ingreso no autorizado al campo de juego y la conducta incorrecta hacia la autoridad arbitral al finalizar el encuentro”, justifica el comunicado, sobre lo sucedido el 26 de octubre con Darío Herrera, tras la derrota con Rosario Central.
¡JUAN SEBASTIÁN VERÓN MUY ENOJADO TRAS EL FINAL FUE A BUSCAR A DARÍO HERRERA!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026
📺 La #SupercopaInternacional 🏆, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/7Av6eSTAS9
Tiempo de calentamiento
Los primeros en salir al calentamiento son los arqueros de Estudiantes y desde las tribunas ovacionan a Muslera, el titular, que agradece con las manos hacia arriba y aplausos a los hinchas. Enseguida fueron llegando sus compañeros y los jugadores de Flamengo. Va tomando calor el partido.
Los 11 de Flamengo
Flamengo está confirmado para su visita a Estudiantes en La Plata: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl; Paquetá, Jorge Carrascal, Samuel Lino; y Bruno Henrique.
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO!— Flamengo (@Flamengo) October 15, 2026
Confira a #escalação do MENGÃO para enfrentar o Estudiantes, pelo jogo da ida da semifinal da Libertadores! #FLAxEST pic.twitter.com/DEmBNycEbO
La formación de Estudiantes
Sin la posibilidad de contar en la defensa con el lesionado Eric Meza, los suspendidos Leandro González Pirez y Tomás Palacios ni Marcos Rojo, quien no fue habilitado, el Cacique Medina optó por el siguiente equipo en Estudiantes para esta noche: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.
📋 Nuestros once para enfrentar a Flamengo, por la primera semifinal de CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/bJNpOzlee3— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 15, 2026
Cómo llegan los equipos
Estudiantes avanzó hasta esta instancia de la Libertadores tras dejar en el camino a otro rival brasileño, Corinthians, al que derrotó como visitante por 1-0 luego de haber igualado 1-1 como local. En tanto, Flamengo superó los cuartos de final al eliminar a Independiente del Valle, de Ecuador, con un triunfo por 2-0 como visitante y una igualdad 1-1 en Río de Janeiro. En los torneos locales, el Pincha está fuera de la zona de clasificación a playoffs, mientras que el Mengão lidera el Brasileirão. Ambos equipos integraron el mismo grupo en el comienzo de esa etapa del campeonato, con un éxito de los brasileños (1-0) y un empate (1-1).
Marcos Rojo no puede jugar
Tras su repentina salida de Racing, Marcos Rojo volvió al club de sus amores para jugar la Copa Libertadores, pero no tuvo buenas noticias en las últimas horas. A los 36 años, el defensor inició ya avanzados todos los torneos su tercer ciclo en el Pincha, donde ya concretó varios entrenamientos, aunque desde la Conmebol rechazaron su inscripción para esta instancia y la entidad platense recurrirá al TAS.
El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo.— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 15, 2026
El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y… pic.twitter.com/JyGifkntKq
Bienvenidos a la cobertura de Estudiantes vs. Flamengo
Este jueves, desde las 21.30, Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo, de Brasil, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro es arbitrado por el paraguayo Juan Gabriel Benítez y será transmitido por Telefé, Fox Sports y Disney+ (este último, con suscripción). Desde este espacio, en LA NACION, se dará una cobertura minuto a minuto de lo más destacado.