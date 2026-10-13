Estudiantes vs. Flamengo, por la Copa Libertadores 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Estudiantes de La Plata y Flamengo se enfrentan este jueves en el marco de la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El ganador de esta serie se meterá en la final del 28 de noviembre ante el vencedor de la otra llave entre Palmeiras y Fluminense. El partido está programado para las 21.30 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con arbitraje del paraguayo Juan Benítez, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Pincha se consolidó como uno de los cuatro mejores de América luego de eliminar a Corinthias por 2 a 1 en el resultado global. En la ida, en La Plata, empataron 1 a 1, y en la revancha, en Brasil, el club argentino se quedó con la victoria por la mínima diferencia. El Mengão, por su parte, sacó a Independiente del Valle gracias al triunfo por 2 a 0 en Ecuador y el empate 1 a 1 de la vuelta en el Maracaná.

Estudiantes de La Plata sacó a Corinthians en cuartos de final y se consolidó como uno de los cuatro mejores Andre Penner - AP

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en la etapa de grupos del certamen continental en curso. En la Argentina, empataron 1 a 1 por los goles de Guido Carrillo -E- y Luiz Araújo -F-. En Brasil, en tanto, Flamengo se impuso por 1 a 0 con un tanto de Pedro. El antecedente más reciente en una serie de eliminación directa es del año pasado, en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, con triunfo de los brasileños por penales tras el 1 a 1 global.

Estudiantes (LP) vs. Flamengo: todo lo que hay que saber

Ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026.

Día : Jueves 15 de octubre.

: Jueves 15 de octubre. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : UNO Jorge Luis Hirschi.

: UNO Jorge Luis Hirschi. Árbitro: Juan Benítez (Paraguay).

Estudiantes (LP) vs. Flamengo: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 21.30 en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.12 contra los 4.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de La Plata. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.00.