Estudiantes vs. Platense, en vivo por la Copa Argentina: el minuto a minuto del partido
Con este duelo se completan los cuartos de final; el ganador jugará con Atlético Tucumán
Con un cambio en el Pincha
Empezó la segunda mitad, con un cambio en Estudiantes: Bautista Kociubinski reemplazó a Fabricio Pérez, lesionado y que además había sido amonestado.
Final del primer tiempo
Se terminó la primera mitad. Estudiantes y Platense no se sacan ventajas en el último partido de los cuartos de final.
Se lo perdió el Calamar
Sepúlveda la bajó de cabeza casi dentro del área chica y Merlini no llegó a empujarla por el otro palo; Núñez despejó para salvar a los de La Plata. Fue la chance más clara de Platense en la primera mitad. Estudiantes respondió con un centro de Mancuso, pero Carrillo no pudo cabecear con claridad.
¡LA TUVO PLATENSE! La más clara del primer tiempo fue para el Calamar, con Merlini no pudiendo definir debajo del arco. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/XfDRwmgvU5— TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2026
Dos amarillas en Platense
Sepúlveda fue amonestado en Platense por un manotazo sobre el rostro de González Pirez, que reclamó una sanción mayor. El delantero fue el segundo jugador que vio la tarjeta amarilla en el Calamar, después de Ferreira. El partido decayó después de los 25 minutos y ahora abundan las fricciones y las equivocaciones, en un desarrollo discreto.
El primer amonestado en Estudiantes
El encuentro tiene movilidad, los dos buscan con buen ritmo, pero en las cercanías del área aparecen las imprecisiones. El Calamar intenta llegar con centros. Fabricio Pérez vio la primera tarjeta amarilla de la noche por una fuerte falta sobre Ferreira.
La primera, para el Calamar
Núñez presionó y robó en la salida para iniciar en la jugada. Retamar encontró espacio por la izquierda, recibió un buen pase de Sepúlveda y remató al primer palo, pero Muslera le negó la apertura del marcador para Platense.
¡Empezó el partido!
Ya se juega en el estadio de Defensa y Justicia el último partido por los cuartos de final de la Copa Argentina. Platense luce mejor en los primeros minutos.
Con Verón cerca del equipo
Protagonista de los incidentes del sábado pasado en Santiago del Estero, en el controvertido cruce con Rosario Central, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, estuvo en la cancha de Defensa para acompañar al plantel del Pincha.
Los once iniciales de Estudiantes
Estudiantes se presentará en Florencio Varela con este equipo: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Nuñez, Leandro González Pirez y Tomás Palacios; Ezequiel Piovi y José Sosa; Baltasar Rodríguez; Fabricio Pérez, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
📋 Nuestra formación para los Cuartos de Final de la Copa Argentina. pic.twitter.com/0v49CYBacV— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 1, 2026
La formación del Calamar
Martín Palermo eligió estos once titulares para la noche del jueves: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta y Tomás Silva; Pablo Ferreira y Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini y Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda
#CopaArgentina 🏆 | Nuestro 1️⃣1️⃣ para los cuartos de final ante Estudiantes 👊🏻#𝐎𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨𝐌𝐚𝐫𝐫𝐨́𝐧🤎 pic.twitter.com/3JXYT7gC5B— Club Atlético Platense (@caplatense) October 1, 2026
La situación de Platense
Platense tuvo este año un destacado bautismo en el plano internacional, al llegar a los cuartos de final de la Copa Libertadores en su estreno. Sin embargo, en el plano local sus campañas no fueron muy buenas y se ubica ahora en el puesto 26° de la Tabla Anual, y en el Clausura aparece 13° en el grupo A, con muy pocas chances de ingresar a los playoffs. La chance de regresar a las copas, entonces, es a través de la Copa Argentina.
El Pincha, con la necesidad de seguir
Estudiantes busca recomponerse después de la derrota que sufrió el sábado pasado por la Supercopa Internacional ante Rosario Central (1-3), en un duelo marcado por la polémica en Santiago del Estero. El entrenador Alexander Medina dispuso la mejor formación posible en busca del pase a las semifinales. La Copa Argentina asoma como la mejor opción del Pincha para llegar a la Libertadores del año próximo. En el torneo Clausura está 11° en el grupo A, seis puntos debajo del octavo (Newell’s), por lo tanto, fuera de los playoffs en este momento. En la Tabla Anual aparece 10°, apenas debajo de Belgrano de Córdoba, que en este caso liberaría un cupo de copa por estar ya clasificado como campeón del torneo Apertura.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Estudiantes - Platense
Estudiantes de la Plata y Platense se enfrentan este jueves desde las 21.15 en el estadio Norberto Tomaghello, en Florencio Varela, en el encuentro que completa la llave de los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador se enfrentará en la ronda de los cuatro mejores a Atlético Tucumán. El encuentro será dirigido por Facundo Tello, mientras que el VAR estará a cargo de Nicolás Ramírez, con transmisión de TyC Sports. Además, todas las incidencias se podrán seguir minuto a minuto en LA NACION.