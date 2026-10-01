Estudiantes vs. Platense, en vivo por la Copa Argentina: el minuto a minuto del partido

Estudiantes busca recomponerse después de la derrota que sufrió el sábado pasado por la Supercopa Internacional ante Rosario Central (1-3), en un duelo marcado por la polémica en Santiago del Estero. El entrenador Alexander Medina dispuso la mejor formación posible en busca del pase a las semifinales. La Copa Argentina asoma como la mejor opción del Pincha para llegar a la Libertadores del año próximo. En el torneo Clausura está 11° en el grupo A, seis puntos debajo del octavo (Newell’s), por lo tanto, fuera de los playoffs en este momento. En la Tabla Anual aparece 10°, apenas debajo de Belgrano de Córdoba, que en este caso liberaría un cupo de copa por estar ya clasificado como campeón del torneo Apertura.