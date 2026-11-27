Este sábado, Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentan en la final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que comienza a las 17 (horario argentino) con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, se disputa en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

Para meterse en la definición, el Pincha hizo historia en el Maracaná y eliminó a Flamengo, campeón de la última edición, tras imponerse por penales 3 a 2 luego del 0 a 0 en el resultado global. En la instancia desde los 12 pasos, Fernando Muslera se convirtió en héroe absoluto al atajar los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. En contrapartida, Edwuin Cetré fue el único que malogró su disparo en el visitante después de tener que repetirlo por resbalarse y patear con los dos pies. José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios convirtieron los tantos del equipo argentino.

Con Fernando Muslera como figura, Estudiantes eliminó a Flamengo y va en busca de su quinta Libertadores Bruna Prado - AP

El Verdão, por su parte, derrotó a Fluminense por la misma vía después de empatar 2 a 2 en el resultado global. En la ida, como visitante, ganó 2 a 1 con goles de José Manuel ‘Flaco’ López y Marlon Freitas (Wesley Nata descontó para el Flu). En la vuelta, como local, cayó por la mínima diferencia por un tanto de Hércules. En la tanda de penales, el equipo dirigido por Abel Ferreira tuvo 100% de efectividad y el ‘Flu’ no llegó a patear los cinco correspondientes porque Nonato erró el cuarto y la serie finalizó 5 a 3.

Estudiantes vs. Palmeiras: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Libertadores 2026.

Día : Sábado 28 de noviembre.

: Sábado 28 de noviembre. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Centenario de Montevideo, Uruguay.

: Centenario de Montevideo, Uruguay. Árbitro : Jesús Valenzuela (Venezuela).

: Jesús Valenzuela (Venezuela). TV : Telefé y Fox Sports

: Telefé y Fox Sports Streaming : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Minuto a minuto: canchallena.com

De cara al trascendental compromiso de este fin de semana, el más importante para Estudiantes en los últimos 17 años, el DT Alexander Medina pondrá en cancha a lo mejor que tiene a disposición. Lo único que falta es encontrar el reemplazante ideal de Baltasar Rodríguez, expulsado en la vuelta de las semifinales ante Flamengo. Para ese puesto, el ‘Cacique’ analiza cuatro alternativas: Fabricio Pérez, Edwuin Cetré, Eric Meza o Gastón Benedetti.

Por el lado de Palmeiras, el entrenador Abel Ferreira tiene algunas dudas que, poco a poco, parecieran resolverse. En primer lugar, Vitor Roque le estaría ganando la pulseada a Andreas Pereira para ser titular en la final ante el Pincha. Por otro lado, el dueño del lateral izquierdo aún no está claro, pero Arthur Gabriel tendría más chances de jugar desde el arranque que el uruguayo Joaquín Piquerez, quien recientemente se recuperó de una lesión muscular en el muslo derecho.

Los delanteros de Palmeiras en la final de la Libertadores podrían ser el 'Flaco' López y Vitor Roque Andre Penner - AP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Palmeiras corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Copa Libertadores 2026, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.08 contra los 4.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de La Plata. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.15.