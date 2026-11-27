La quinta fecha de la etapa de grupo de la Europa League entregó este jueves un show de golazos y múltiples errores insólitos que alimentaron el resumen de lo sucedido en el segundo torneo de clubes más importante del viejo continente.

Dos grandes de Italia golearon en encuentros que debieron remontar después de encontrarse abajo en el marcador. Uno fue Juventus, que perdía por 1-0 a los 15 minutos, tras una mala salida de su arquero, Neto, en un tiro de esquina, y lo ganó por 4-1. La recuperación incluyó tres golazos, empezando por el que marcó Andrea Cambiaso, que recibió afuera del área, enganchó hacia adentro y al encarar sacó un zurdazo espectacular que viajó hacia el ángulo. La cuenta se cerró con una joya de Boga, que enganchó, buscó hacia el centro, vio el ángulo y la clavó arriba.

Antes, Milan pasó del 0-2 al 4-2 en su visita a Olympiacos, de Grecia, con cuatro goles en el segundo tiempo. En un vendaval, el conjunto italiano gestó una remontada que tuvo de todo, incluyendo una fantástica volea de Christian Pulisic casi desde el punto del penal, que significó el 3-2 parcial. Sobre la hora, en un gran contragolpe, selló el resultado definitivo.

Un triunfo por 2-0 lo ubica entre los ocho mejores hasta ahora a Bayer Leverkusen, que en su visita a Croacia para jugar ante Dinamo Zagreb tuvo a Facundo Medina entre sus defensores centrales y a Equi Fernández sin moverse del banco de suplentes. El partido se hizo más cómodo para los alemanes tras un lujo del francés Moussa Diaby, que de taco asistió al inglés Jarell Quansah, que recibió dentro del área, enganchó entre dos rivales y definió al primer palo.

ACÁ LA CLAVE ESTÁ EN LA ASISTENCIA... ¡Pase DE TAQUITO de Diaby y excelente definición al primer palo del inglés Quansah, para el 2-0 del Bayer Leverkusen vs. Dinamo Zagreb!



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Royale Union Saint-Gilloise, de Bélgica, salvó un punto con su reacción en el segundo tiempo en el 2-2 como local ante Lech Poznan, de Polonia, en un duelo entre equipos que van primero en sus ligas pero viven realidades diferentes en el certamen europeo.

La recuperación de los belgas se dio en la etapa final tras quedar 0-2 a los 18 minutos del primer periodo, cuando el defensor Massire Sylla quiso conectar con su arquero, con un pase casi desde el medio campo, y lo dejó al hondureño Luis Palma mano a mano con Hervé Kouakou Koffi, que no pudo impedir que el delantero se llevara la pelota al trabar fuera del área y, enseguida, el número 77 anotó.

¡QUÉ REGALO! Massire Sylla y un error insólito, que aprovechó Luis Palma para que Lech Poznan esté dando la sorpresa ante Royale Union SG en la Europa League.



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Aunque se mantiene en zona de clasificación, Benfica fue goleado por 4-0 en su visita a Viktoria Plzen, en República Checa. Con Enzo Barrenechea de titular -y reemplazado en el entretiempo- y Claudio Echeverri sumando minutos desde el banco de suplentes en la segunda etapa, el equipo portugués comenzó a sufrir la derrota a la media hora de juego. Fue luego de una salida fallida con los pies de su arquero, el ucraniano Anatoli Trubin, quien le entregó la pelota a un rival. En la aceleración y tras un pase que parecía sin destino por levantarse mucho, Patrik Hrosovsky acomodó el cuerpo y sacó un derechazo que abrió el marcador.

Tras irse al descanso con una ventaja de tres tantos, los checos aumentaron la diferencia a los 34 segundos en el segundo tiempo. Christophe Kabongo, quien había anotado el tercero sobre el cierre del primero, completó su doblete al ir a buscar un centro rasante en el primer avance, luego de un largo despeje.

¡¡ERROR EN LA SALIDA Y GOLAZO!! Trubin regaló la pelota tras un mal pase, Viktoria Plzen recuperó y Hrosovsky metió un tremendo zapatazo para poner el 1-0 vs. Benfica.



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En la Conference League, en tanto, una situación insólita se dio en el partido que Inter Escaldes, de Andorra, le ganó por 2-0 a Copenhague, de Dinamarca, por la cuarta jornada de la etapa de grupo. Sucedió en la segunda etapa.

Cuando el juego estaba 1-0 para el local, en un tiro de esquina empezaron los forcejeos. Akos Markgraf, que marcaba hombre a hombre a Anwar Habib Hernánde, buscó sacárselo de encima ante el empuje del atacante. No obstante, la respuesta fue un gancho al estómago, al mejor estilo “Titanes en el Ring”, y enseguida el juez fue convocado por el VAR para observar las imágenes.

Tras ello, el árbitro marcó penal y le mostró la tarjeta roja al defensor. Iban 12 minutos de la segunda etapa y el visitante, que ya jugaba con 10 por la expulsión de Thomas Delaney, otro de los defensores, se quedó con nueve por el resto del encuentro.

¡¡GANCHO, ROJA, PENAL Y GOL!! Insólito lo que hizo Markgraf. Se fue expulsado por pegar una piña, le concedió la pena máxima al Inter Escaldes y Chouaib terminó marcando el 2-0 ante Copenhague.



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Faysal Chouaib se hizo cargo de la ejecución de la falta, anotó el segundo gol y ese tanteador de 2-0 fue el definitivo.