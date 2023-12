escuchar

La sexta y última fecha de la etapa de grupos de la Europa League definió este jueves los últimos clasificados y, en algunos casos, qué equipo avanzará a los octavos de final en forma directa por haber obtenido el primer lugar y cuáles acceden a los 16avos por terminar en el segundo puesto.

El grupo C era el que mantenía la incógnita de los dos clubes que superaban la zona. Finalmente, Rangers se quedó con el premio mayor al derrotar por 3-2 como visitante a Betis, al que le alcanzaba con un empate para seguir en el torneo. Sin embargo, el conjunto español, donde fue titular Germán Pezzella, llegó como líder a la jornada final y por ese tropiezo quedó relegado al tercer lugar, el puesto por el que “desciende” a la Conference League.

Cyriel Dessers hizo un golazo para Rangers con un enganche ante un defensor y un caño al arquero en el que había sido el 2-1 parcial. El otro cupo se lo quedó Sparta Praga, de República Checa, por el 3-1 como visitante ante el ya eliminado Aris Limassol, de Chipre.

El golazo de Dessers y el triunfo de Rangers

Ajax, con Gerónimo Rulli en el banco, no tenía posibilidades de avanzar, pero sumó su primer triunfo para terminar tercero en el grupo B, en parte gracias a dos bloopers del arquero de AEK, el griego Giorgos Athanasiadis, que le facilitaron el doblete al inglés Chuba Akpom. En el gol de cabeza que abrió el marcador, el número 30 falló en el cálculo y quedó muy lejos de despejar en un tiro de esquina.

¡Qué mal salió Georgios Athanasiadis! Chuba Akpom aprovechó una floja lectura del arquero de AEK para el 1-0 de Ajax en la Europa League. pic.twitter.com/EgW1OVEYwU — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2023

Y luego, el 3-1 decisivo se dio porque el remate a ras del suelo de Akpom, que iba a las manos del arquero se le escurrió por debajo del cuerpo. Lo sufrió Matías Almeida, el entrenador argentino del equipo visitante, que se quedó afuera de todo.

¡NO, ARQUERO! Otro error de Georgios Athanasiadis y OTRO GOL de Chuba Akpom: gana Ajax 3-1 ante AEK en la Europa League. pic.twitter.com/4lkRR2H5Uj — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2023

El que más celebró en esa zona fue Brighton, que le arrebató a Marsella el primer lugar a dos minutos del final. Cuando el 0-0 no parecía romperse, Joao Pedro enganchó adentro del área y sacó un derechazo inatajable para definir el duelo y sentenciar en el mano a mano cuál iría directo a octavos. Y ese fue el equipo en el que estuvo desde el comienzo Facundo Buonanotte.

La agónica victoria de Brighton

Bayer Leverkusen, esta vez sin Exequiel Palacios, parece dispuesto a quebrar todos los récords. El conjunto alemán sigue invicto esta temporada, con 20 triunfos y tres empates en 23 encuentros, y ya está en los octavos de final. Puntero de la Bundesliga, completó la etapa de grupos con puntaje perfecto al golear por 5-1 a Molde FK, de Noruega, y se adjudicó el H, con 18 puntos, 19 goles a favor y sólo 3 en contra. Si no pierde en el próximo juego, el equipo dirigido por Xabi Alonso habrá igualado el mejor arranque de temporada de un conjunto de la Bundesliga: Hamburgo conservó un invicto de 24 partidos en la temporada 1982/1983.

La goleada de Bayer Leverkusen

El duelo de los MacAllister no pudo darse esta vez, ya que Alexis está lesionado y no fue convocado en Liverpool, que ya tenía asegurado su primer lugar en el grupo E y no se preocupó demasiado por la derrota por 2-1 en su visita a Union Saint-Gilloise, de Bélgica. El gol de The Reds lo anotó Jarell Quansah, de 20 años. En el vencedor, sí jugó Kevin MacAllister como titular, aunque la sonrisa por el éxito no fue más allá porque el equipo quedó eliminado. Los ingleses avanzaron a los octavos de final y Toulouse, de Francia, que superó por 2-1 a LASK en Austria, se quedó con el segundo lugar y el pasaje a los 16avos de final.

El triunfo de Union Saint-Gilloise sobre Liverpool

Roma, sin Paulo Dybala -lesionado- y con Leandro Paredes ingresando en la segunda etapa, goleó por 3-0 a Sheriff, de Moldavia, pero no le alcanzó para quedarse con el primer lugar del grupo G. Entonces, los italianos estarán en los 16avos de final, donde se medirán con alguno de los conjuntos que llegan desde la Champions League, tras haber ocupado la tercera posición. Niccolo Pisilli, de 19 años, marcó su primer gol en el conjunto romano.

La goleada de Roma

El que avanzó directamente a octavos en esa zona fue Slavia Praga, que conservó el primer puesto con otra goleada, por 4-0 sobre Servette, de Suiza, con los cuatro goles en la etapa inicial. Los checos cerraron su participación en el grupo con cinco triunfos en seis fechas.

Villarreal necesitaba ganarle a Rennes en su viaje a Francia para despojarlo del primer lugar en el grupo F y lo logró cerca del final, inmediatamente después de que el local había igualado. Fue 3-2 para el equipo español, con un golazo de Dani Parejo tras una pared adentro del área. Juan Foyth fue titular y salió con una molestia en una pierna en el inicio del segundo tiempo en el Submarino Amarillo.

El resumen de Rennes - Villarreal

El final deparó una jugada insólita. Enzo Le Fee remató un tiro libre, la pelota pegó en el travesaño y le volvió al mismo jugador, que la tocó antes que cualquier otro rival afuera del área. Enseguida, el futbolista francés pareció notar que había sucedido eso y se tomó la cabeza, pero la acción siguió y terminó segundos más tarde con el empate de Rennes, aunque el VAR detectó la situación irregular y se anuló la jugada con la que terminó el partido.

¡UN GOL ANULADO POCAS VECES VISTO! Le Fee disparó el tiro libre, la pelota pegó en el travesaño... y el mismo jugador tocó la pelota antes del tanto de Assignon vs. Villarreal en la #UELxESPN. pic.twitter.com/0hOxWmJM5k — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2023

En el grupo A, West Ham le ganó por 2-0 a Friburgo y quedaron en ese orden en las posiciones. A los ingleses le alcanzaba con el empate para conservar el primer lugar y el pasaje a los octavos. Los alemanes jugarán los 16avos de final. En el otro duelo de esa zona, Olympiacos superó por 5-2 al TSC, de Serbia.

En tanto, por el D, en otras goleadas, el líder Atalanta se impuso como visitante por 4-0 a Rakow Czetochowa, de Polonia, y el escolta Sporting Lisboa batió como local por 3-0 a Sturm, de Austria.

La goleada de Atalanta

Otro jugador del seleccionado argentino que pidió el cambio fue Nicolás González. El delantero sintió un dolor en el muslo derecho al intentar disputar una pelota en el primer tiempo del partido entre su equipo Fiorentina y Ferencvaros, de Hungría, y salió de inmediato. Con el 1-1, ambos conjuntos avanzaron de instancia en la Conference League.

La lesión de Nico González

PREOCUPACIÓN EN FIORENTINA: Nico González sintió una molestia y pidió inmediatamente el cambio en el PT vs. Ferencvaros. pic.twitter.com/qSVGiNRRSz — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2023

Por el mismo certamen, Lugano y Besitkas ya estaban eliminados, pero terminaron de la peor manera el duelo que los turcos ganaron por 2-0 en su visita a Suiza: cerca del final, el británico Alex Oxlade-Chamberlain y Renato Steffen fueron expulsados luego de intercambiar patadas, empujones y golpes de puño, antes de que se sumaran compañeros de ambos a separar y se generara un gran tumulto.

¡ESCANDALOSO FINAL EN SUIZA! Patadas, agarrones y empujones entre Oxlade-Chamberlain de Besiktas y Steffen de Lugano. Ambos fueron expulsados. pic.twitter.com/iM3TMb5skq — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2023

Todos los clasificados en la Europa League

A octavos de final

West Ham

Brighton

Rangers

Atalanta

Liverpool

Villarreal

Slavia Praga

Bayer Leverkusen

A 16avos de final

Friburgo

Marsella

Sparta Praga

Sporting Lisboa

Toulouse

Rennes

Roma

Qarabag

Llegan desde la Champions League

Galatasaray

Lens

Braga

Benfica

Feyenoord

Young Boys

Shakhtar Donetsk

Milan

