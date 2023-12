escuchar

El miércoles 6 de diciembre, Liverpool se impuso por 2 a 0 sobre Sheffield United por la decimoquinta fecha de la Premier League. En aquel partido, Alexis Mac Allister, uno de los volantes imprescindibles del seleccionado argentino, sufrió un profundo corte en su rodilla izquierda, tras un pisotón sufrido en los primeros minutos del encuentro.

Tras esa incómoda situación, el cuerpo médico le vendó la zona, aunque el exjugador de Boca y Argentinos Juniors decidió seguir sobre el campo de juego. Sin embargo, a los 13 minutos de la segunda parte, no pudo continuar y pidió el cambio. Fue reemplazado por el joven Curtis Jones, un entusiasta. Más tarde, la preocupación invadió a todos.

"Estoy comprometido con mi recuperación, aseguró Alexis Mac Allister (Foto: Instagram/@alemacallister)

Luego de los estudios de rutina que se realizan en este tipo de casos, Mac Allister recibió la buena noticia de que no sufrió una lesión ligamentaria, aunque deberá atravesar varios días de reposo para curar una herida de la que debió ser suturado con dos puntos.

“Lo de Mac Allister es una pena. Al principio lo pisaron y sufrió un corte. Lo vendaron y siguió, era muy doloroso, pero podía seguir. Después lo cosieron y le apretaron más la venda y ya no podía mover bien la rodilla”, detalló Jürgen Klopp, el DT del Liverpool, líder de la Premier League. Se trata de un serio inconveniente que tendrá al mediocampista de la selección argentina, que deberá estar fuera de las canchas durante los próximos partidos que se avecinan en el calendario.

ALEXIS ENCIENDE LAS ALARMAS: Primero recibió una patada de Hamer y luego, Vini Souza le pisa la rodilla. Por el momento, el argentino continúa en cancha. pic.twitter.com/suyVeIGXuR — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2023

Pero en las últimas horas, el DT alemán reveló algo más. Inesperado, fuera de agenda, que sorprendió a todos. Y acrecentó la preocupación.

“El otro chico le pisó la rodilla y el tapón atravesó prácticamente el músculo hasta llegar al hueso. Ahora, tenemos que esperar hasta que el hueso sane y que Macca pueda soportar el dolor, porque es bastante doloroso. Macca es un tipo súper duro, por lo que probablemente tengamos que asegurarnos de que, desde el punto de vista de la infección, no pase nada. Eso es realmente importante”, advirtió el técnico alemán y fue más allá, con un tono de máxima tensión: “Nunca antes había tenido esta lesión en uno de mis jugadores... pero ahora la tenemos”.

Alexis Mac Allister recibió una doble infracción al inicio del partido, pero salió en la segunda etapa @Captura TV

La lesión se presentó luego de una infracción de Gustavo Hamer, un recio volante de Sheffield United, a los 4 minutos del partido. Inmediatamente, Vinicius le pisó la rodilla. En la antesala de otro choque por la Europa League (Liverpool visita a Royale Union Saint-Gilloise, un club de fútbol de Bélgica, en el que juega su hermano, Kevin), el efusivo entrenador siguió por el camino de la prudencia. Ante todo, tranquilidad. “Espero que no tarde tanto, me gustaría decir que es día a día. Quizás podría jugar el próximo partido, pero no estará preparado para eso también. Espero que en los próximos tres o cuatro días dé grandes pasos y luego veremos”.

Si logra conseguir una óptima evolución, podría volver a jugar antes del final del 2023, más precisamente después de Navidad, el martes 26 de diciembre, cuando el gigante visite a Burnley, por la fecha 19 de la Premier League. Si no llega a esa jornada, el siguiente desafío será el martes 1° de enero de 2024, en un gran choque: Livepool jugará con Newcastle, en Anfield.

Días atrás, a raíz de este escenario desfavorable, el deportista decidió publicar en su cuenta de Instagram varias fotos de esta última semana, cuando fue asistido para poder dejar atrás este momento y así retornar a las canchas cuanto antes. “Un resumen de la semana pasada. Estoy comprometido con mi recuperación y haré todo lo posible para regresar pronto. ¡Gracias por su constante apoyo!”, detalló el volante. Las redes sociales, en este caso, suelen ser una caricia al alma.

Luego de oficializarse la lesión muscular, Alexis recibió el cariño multitudinario de sus seguidores, quienes le brindaron fuerzas en este momento complicado para un futbolista y, a su vez, sus colegas de la selección argentina se hicieron presentes en los comentarios para que la recuperación le sea amena.

El técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, tiene admiración por el volante argentino Alberto Pezzali - AP

“Que te mejores pronto, Macca”, escribió la cuenta oficial de la selección argentina en Instagram para darle un empujón anímico en estos días sin poder entrenar, ni siquiera poder realizar alguna actividad física. Al mismo tiempo, Emiliano “Dibu” Martínez, Germán Pezzella, Thiago Almada, Leonardo Paredes y Ángel Di María emplearon los simpáticos emojis para dejarle un corazón y un brazo que hace fuerza para darle ánimo a su compañero que fue vital en la conquista del Mundial de Qatar.

LA NACION