A los 38 años, Éver Banega confirmó este miércoles su retiro del fútbol luego de transitar la mitad de su vida en las canchas profesionalmente. El anuncio oficial no llegó esta vez a través de sus redes sociales, sino que surgió en medio de una entrevista con ESPN durante la disputa de la Copa Potrero. Allí, un día después de haber puesto en duda la continuidad, admitió ahora que su ciclo como jugador “está terminado”.

El ex mediocampista de la selección argentina había dado señales fuertes durante el martes sobre lo cercana que estaba la despedida, pero aún dejaba la puerta abierta. Sin embargo, cambió de idea y afirmó que ya no volverá a las canchas en ese rol: “Ya está ciento por ciento confirmado. Ayer dije que era 80/20, pero hoy, ya jugando, dije: ‘Ya está, esto no es para mí, hay que hacer otras cosas’”.

Ever Banega junto a Lionel Messi y Maxi Rodríguez (centro), en un amistoso entre Inter Miami y Newell's X

Banegas, que jugó en Defensa y Justicia durante esta temporada, no había vuelto a firmar contrato con ningún club luego de rescindir con el Halcón, donde participó de 11 partidos hasta alejarse del club en agosto. Su último partido oficial fue el 4 de mayo pasado, ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

“Hay que disfrutar de otras cosas, es una nueva etapa en la vida. Así que ahora a mirar de afuera y disfrutar del fútbol también desde otro lado”, explicó, además de confesar una nueva pasión: “Por ahora, técnico no, pero sí al golf. Le estoy dando con todo al golf, empecé a practicar y a entrenar, así que vamos a dedicarnos a eso”. Incluso, confirmó que su decisión no cambiaría ni siquiera con un llamado de Lionel Messi para jugar en Inter Miami: “No, ya está decidido que no”.

LO CONFIRMÓ EN #ESPN: ¡ÉVER BANEGA SE RETIRÓ DEL FÚTBOL PROFESIONAL!



¿Y si lo llama Messi para Inter Miami? ¡TAMPOCO!



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El rosarino integró la selección desde los juveniles, llegó a dos finales de Copa América que la Argentina perdió, fue parte del plantel que quedó eliminado en octavos de final en el Mundial de Rusia 2018 y consiguió dar la vuelta olímpica en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007 y en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. A nivel clubes, fue campeón con Boca en la última Copa Libertadores que consiguió el equipo, en 2007, y tricampeón de la Europa League con Sevilla, su principal referencia en su paso por el exterior.

La trayectoria de Banega comenzó en Boca y, luego de 44 partidos y buenas actuaciones entre torneos locales e internacionales, a los 19 años pasó al Valencia de España. Apenas llegó, ganó la Copa del Rey. No obstante, el club decidió cederlo en agosto de 2008 al Atlético de Madrid para que sume minutos y tome ritmo.

De regreso al Valencia, tras ser una pieza clave en el Colchonero a lo largo de aquella temporada, Banega se transformó en indiscutido y se mantuvo cinco años en la entidad. Fue en 2014 cuando se marchó a préstamo a Newell’s, por seis meses, en el primer ciclo en el club rosarino. Cuando regresó a España, lo hizo para jugar en el Sevilla, donde disputó más de 200 partidos, anotó 28 goles y dio 37 asistencias.

Ever Banega había regresado en 2024 a la Argentina para retirarse en Newell's, pero a inicios de este año pasó a Defensa y Justicia, su último club Jam Media - Getty Images South America

Además, estuvo en Inter de Italia durante un año y, tras la pandemia, Banega decidió migrar al fútbol de Arabia Saudita, donde permaneció hasta 2024. Banega había regresado a Newell’s ese año con el objetivo de retirarse en el fútbol argentino, después de varios mercados de pases en los que se lo señalaba próximo a regresar a Boca, incluyendo los días previos de aquel momento. No obstante, su regreso al país fue con la Lepra rosarina, donde terminó quedando libre a fines de 2025. Por eso, en enero de este año pasó a Defensa y Justicia, donde dio sus últimos pases, aquellos por los que Messi lo consideraba uno de sus mejores socios en la cancha.

Desde que dejó de jugar en el Halcón, Ever recibió algunas propuestas para continuar, pero ninguna lo convenció. Y por estos días, su participación con la camiseta del equipo Argentina Streamers en la tercera edición de la Copa Potrero, un certamen amateur impulsado por su ex compañero en la selección Sergio “Kun” Agüero, le permitió convencerse de que la hora del fútbol profesional ya había quedado atrás.

Lionel Messi y Ever Banega fueron compañeros de la selección de fútbol masculino que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 Eugene Hoshiko - AP

Sí, sigue convencido de que no se alejará de su tierra. “Estoy valorando cosas, y no hubo nadie que haya logrado entusiasmarme. Estoy disfrutando de otra etapa y me encantaría quedarme acá en el país. Estuve muchos años afuera”, concluyó.