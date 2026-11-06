Everton de Viña del Mar vs. Deportes Concepción por el Primera División Chile, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Everton de Viña del Mar y Deportes Concepción, correspondiente a la jornada 27 de la Primera División Chile 2026, se disputará este sábado 7 de noviembre a las 17.30 h en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

El momento de los equipos

Everton de Viña del Mar llega a este compromiso tras igualar 2-2 frente a Cobresal en su presentación anterior, buscando reencontrarse con el triunfo ante su gente. Por su parte, Deportes Concepción atraviesa un presente positivo luego de imponerse por 1-0 frente a Palestino en su último duelo disputado.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan con realidades distintas en cuanto a sus resultados recientes: mientras que el local intentará capitalizar la localía en el Estadio Sausalito para sumar de a tres, la visita arriba con la confianza alta tras haber logrado una victoria ajustada en la fecha previa.

Lo que está en juego

Para ambos equipos, sumar en esta instancia del torneo resulta fundamental para sus aspiraciones en la tabla de posiciones de la Primera División Chile, considerando la recta final de la temporada 2026 y la necesidad de escalar puestos para cumplir sus objetivos deportivos.