Exequiel Palacios, la vieja debilidad de Lionel Scaloni que busca hacerse un lugar en la nueva selección

Exequiel Palacios recibió de Gianluca Prestianni, hizo una pausa con una media vuelta, levantó la cabeza y encontró la diagonal de Nico Paz. El pase atravesó la defensa de Bolivia y dejó al volante frente al arquero para el segundo tanto de la noche de la Argentina. Fue una de las mejores acciones de la goleada por 4-0 en Córdoba y también una síntesis del partido del mediocampista: panorama, precisión y capacidad para acelerar la jugada cuando lo pedía. Frente a un rival de escasa resistencia, una salvedad necesaria para dimensionar la actuación, Palacios aprovechó una de esas oportunidades que tantas veces esperó durante los ocho años que lleva en la selección. Y volvió a dejar una pregunta que lo acompaña desde el inicio del ciclo de Lionel Scaloni. ¿Será esta vez su oportunidad para imponerse en el equipo?

Porque hablar de Palacios como parte de la renovación tiene algo de contradictorio. Román Vega, Santiago Simón, Equi Fernández, Leonel Flores y Valentín Gómez debutaron el miércoles en el equipo mayor. El tucumano, en cambio, estuvo desde el comienzo de todo. Lionel Scaloni lo convocó en 2018 y fue titular en su primer encuentro como entrenador, el 7 de septiembre de aquel año, ante Guatemala. Incluso aportó una asistencia. Pasó casi toda la era más exitosa de la selección desde un lugar particular: siempre cerca, muchas veces convocado, campeón de todo, pero pocas veces dueño de un puesto.

Ante Bolivia compartió la mitad de cancha en un doble cinco con Alexis Mac Allister Prensa AFA

Ante Bolivia apareció una posibilidad diferente. Scaloni lo ubicó junto a Alexis Mac Allister, aunque con funciones distintas. Palacios retrocedió para participar de la salida, por momentos entre los centrales, y su compañero se posicionó varios metros más adelante. Fue una tarea que durante buena parte del ciclo tuvo a Leandro Paredes como especialista, quien sigue siendo clave para el entrenador y la AFA espera poder reducir los 10 partidos de sanción por los incidentes posteriores a la final del Mundial ante España. Pero, ante su ausencia, apareció una alternativa.

El rival obliga a poner la actuación en contexto. Bolivia ofreció poca resistencia y la Argentina superó el 80% de posesión durante largos pasajes. Pero Palacios hizo lo que el partido le exigía y algo más. Fue el futbolista con mayor cantidad de pases precisos, con 100 sobre 106 intentos, tuvo 113 intervenciones con la pelota y ganó los cuatro duelos que disputó. También participó en la construcción del primer gol, con el pase que antecedió al toque de Mac Allister para Lautaro, y a los 29 minutos quebró líneas con la asistencia a Paz. Fue su séptimo pase de gol con la selección, registro que lo ubica séptimo entre los máximos asistidores del ciclo de Scaloni, igualado con Enzo Fernández.

Exequiel Palacios vs. Bolivia

Amistoso internacional 2026



➔ 1.º en pases precisos: [100/106] (94%)

➔ 1 asistenciapic.twitter.com/du9ncCKhUx — Agustín Iseas (@AgustinIseas10) October 1, 2026

La cuestión, entonces, no pasa únicamente por lo que hizo ante Bolivia. Un amistoso frente a un adversario que casi nunca consiguió discutirle la posesión a la Argentina no alcanza para alterar jerarquías construidas durante años. El interrogante que dejó la noche del Kempes mira más adelante: ¿puede Palacios aprovechar esta nueva etapa para conquistar finalmente el espacio que nunca terminó de encontrar?

La historia ayuda a entender la pregunta. En 2019, cuando las lesiones ya habían interferido en su recorrido —un desgarro miofascial lo dejó afuera de la Copa América de aquel año—, Scaloni lamentaba no haber podido contar más con él. “Creemos que puede ser fundamental”, decía el entrenador por entonces. La frase adquirió otra dimensión con el tiempo. Palacios siguió en las listas, pero la competencia en el mediocampo rara vez le ofreció continuidad.

Primero tuvo por delante a Paredes y Rodrigo De Paul, piezas centrales de la reconstrucción que terminó con la Copa América 2021 en Brasil. Después irrumpieron Enzo Fernández y Mac Allister, determinantes desde Qatar 2022. Palacios participó de todos los procesos y títulos, pero habitualmente desde un papel secundario.

Su situación tampoco cambió demasiado en el último Mundial. Disputó un solo encuentro, 90 minutos ante Jordania, en una circunstancia llamativa: Scaloni lo utilizó como lateral derecho. El entrenador explicó entonces que lo había probado allí ante la necesidad de contar con variantes para Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

Lionel Scaloni habla con Exequiel Palacios durante el duelo ante Jordania, en el que jugó como lateral derecho ARIC BECKER

No parece casual, sin embargo, que siempre haya encontrado alguna puerta para permanecer. Antes del Mundial, en una entrevista con LA NACION, reconocía que llegaba a la competencia en otro momento de su carrera. “Llego más maduro, llego en forma también porque entonces arrastraba algunos dolores que no me dejaban estar al 100% físicamente. Hoy estoy pleno. Tengo más experiencia”, explicaba.

A los 27 años, además, atraviesa otro cambio importante. Después de seis temporadas en Bayer Leverkusen, inició una nueva etapa en Ipswich Town. “Sentí que era el momento de dar ese cambio”, explicó durante su presentación en el club inglés. La Premier League supone otro desafío para un futbolista que todavía tiene edad para proyectarse con naturalidad hacia el próximo Mundial.

Exequiel Palacios en el recientemente ascendido a la Premier League: Ipswich Town

Palacios acumula 42 encuentros (1428 minutos) en la selección. Los números también muestran la singularidad de su recorrido: una presencia sostenida durante ocho años que no tuvo como correlato una titularidad estable. Permanecer tanto tiempo en la consideración de Scaloni sin ser una primera elección habla, a su manera, de la valoración que el cuerpo técnico siempre tuvo sobre él.

Contra Bolivia dio un primer paso, nada más y nada menos. El nivel del adversario impide sacar conclusiones mayores, pero la actuación dejó una señal: Palacios puede ofrecerle a Scaloni una respuesta en una zona que necesita nuevas alternativas. La curiosidad es que, en una selección que empezó a mirar hacia adelante con cinco debutantes en Córdoba, uno de los que pretende ganar terreno es un futbolista que está allí desde el primer día.