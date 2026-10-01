Argentina empezó a construir el después de Messi con una goleada ante Bolivia y varias buenas noticias

CÓRDOBA (Enviado especial).– La selección empezó a vivir el después de Messi antes de despedirlo. Y el primer paso, en Córdoba, arrancó con festejos, entre fuegos artificiales, show de cuarteto en el entretiempo y un equipo que también marcó el ritmo en la cancha. El 4-0 ante Bolivia dejó buenas sensaciones en general, tanto entre los históricos como en varias de las apuestas de Lionel Scaloni, y algunas primeras señales del equipo que se viene, con virtudes y aspectos por corregir, pero siempre dentro de una misma idea. A la fiesta no le faltó casi nada: hasta Cristian Romero, que jugaba por primera vez en el Kempes con la celeste y blanca y estrenaba su condición de capitán, también se anotó en la red.

En el mismo estadio en el que alguna vez Scaloni dirigió su primer partido en la Argentina como técnico de la selección, con victoria 2-0 sobre México, el equipo abrió otra etapa con una buena actuación. No tuvo demasiadas exigencias, con aforo reducido y un clima familiar en las tribunas, ocupadas en buena parte por chicos de colegios y clubes de barrio. Y varios de los más jóvenes aprovecharon la oportunidad. En especial Nicolás Paz, llamado a ocupar un lugar cada vez más importante en el ataque argentino, pero también Gianluca Prestianni. Junto a ellos, Exequiel Palacios aportó la experiencia: aprovechó la suspensión de Leandro Paredes y fue el punto más alto del equipo.

Un salto imponente: Cuti Romero marca el tercer tanto de la selección argentina frente a Bolivia, en Córdoba DIEGO LIMA - AFP

Scaloni retocó seis nombres de la formación que jugó la final contra España. Algunos, como Paredes y Enzo Fernández, por suspensión. Otros, como Gonzalo Montiel y Rodrigo De Paul, porque quedaron fuera de esta citación. Nicolás Tagliafico quedó afuera por una molestia y Nicolás González esperó su oportunidad en el banco. Eso abrió espacio para varios de los futbolistas que el entrenador quería observar en el primero de los tres amistosos de esta fecha FIFA, antes de realizar nuevas pruebas frente a Burkina Faso y reservar lo mejor para la despedida de Messi ante Benín.

Lo mejor de Argentina vs. Bolivia

Y aunque cambiaron muchas piezas, las formas se mantuvieron. Incluso con otro esquema (4-4-2) y con futbolistas que todavía necesitan sumar partidos para afirmarse. No es sencillo entrar en un ciclo que viene de ganarlo casi todo, pero Bolivia resultó un rival apropiado para empezar a probar: esperó con una línea de cinco muy cerca de su arco y le entregó a Argentina campo y pelota. La selección fue creciendo con los minutos y, después de merodear durante un largo rato el área, encontró los espacios por dentro. Así llegaron los dos primeros goles: Lautaro Martínez, tras un pase de Alexis Mac Allister, y Paz, luego de una asistencia de Palacios. Lautaro alcanzó los 41 goles con la selección y quedó a uno de Sergio Agüero, tercero en la tabla histórica.

Dueño de buena parte de la pelota parada y muy participativo en el juego, Paz mostró por qué Scaloni se había quedado con ganas de darle más minutos durante el Mundial. Partió desde la derecha, con perfil cambiado, pero buscó constantemente cerrarse hacia el centro para entrar más en juego.

La celebración de Nico Paz, que tuvo una definición exquisita para marcar el 2-0 parcial ante Bolivia Nicolas Aguilera - AP

Del otro lado, Prestianni también dejó una buena impresión: menos preciso con la pelota, pero igual de incisivo, aportó desequilibrio y despliegue. El punto más flojo estuvo en los laterales. Agustín Giay y Román Vega casi no tuvieron trabajo defensivo porque Bolivia no inquietó a Emiliano Martínez, pero tampoco consiguieron pesar demasiado en ataque.

Arriba estuvieron casi todas las mejores noticias. Paz, con su zurda; Prestianni, con movilidad; Lautaro, activo y siempre cerca del gol, y Julián Alvarez, con la intensidad habitual para presionar y recuperar, aunque todavía algo falto de precisión en el último pase y en la definición. También cumplió Cuti, con su capacidad para anticipar, romper líneas con pases verticales y, esta vez, además, marcar. Y Palacios volvió a mostrar el nivel de los amistosos previos al Mundial: jugó simple, manejó los tiempos y le dio otra variante a Scaloni mientras espera saber si finalmente se reduce la sanción de Paredes.

El goleador no faltó: Lautaro Martínez abrió la cuenta en el amistoso entre la selección argentina y Bolivia DIEGO LIMA - AFP

El gol de Romero, al comienzo del segundo tiempo, terminó de cerrar una historia que ya parecía definida. Entonces Scaloni siguió moviendo el equipo. Entraron, entre otros, Valentín Barco y Franco Mastantuono; luego Ezequiel Fernández y Santiago Simón, y más tarde Valentín Gómez y Leonel Flores. Todos dejaron algo positivo y, aunque por momentos al equipo le faltó algo más de decisión para ir en busca de otros goles, siguió generando situaciones: Julián estuvo cerca y José López terminó anotando el 4-0.

La imagen de Scaloni al borde del campo fue una pintura del partido: arengó mucho a los debutantes y casi no dio indicaciones, más allá de algún ajuste puntual.

José Manuel López cerró la cuenta en Córdoba: fue su primer gol con la selección argentina Nicolas Aguilera - AP

Los comienzos nunca son sencillos. Messi todavía tiene un partido por delante, pero la selección ya empezó a construir lo que viene sin él. Y el primer ensayo dejó la marca de siempre: presión, circulación, búsqueda constante y una idea que no cambia aunque cambien los apellidos. Bolivia no fue medida, pero Argentina mantuvo una costumbre que también importa: ganar sin apartarse del libreto.