escuchar

Arden el fútbol en Europa. Pero no se trata de una definición dentro de un campo de juego, esta disputa está afuera, lejos del césped. Un fallo de la Justicia le dio el visto bueno a la creación de la Superliga que impulsan, entre otros, Real Madrid y Barcelona, y calificó a la FIFA y a la UEFA de abusar de su posición dominante. La decisión desató una ola de críticas en la que los clubes demuestran que la realización de esta competencia que impulsan Florentino Pérez y Joan Laporta, los presidente de dos de los clubes más poderosos de España, está lejos de considerarse atractiva para todos. Es por eso que varias instituciones españolas se manifestaron en redes sociales bajo el lema #EarnItOnThePitch (Gánatelo en el campo).

El detonante para esta reacción partió del fallo del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) que resolvió que el caso C-333/21 (la Superliga contra UEFA y FIFA) efectivamente atenta contra las reglas europeas de Competencia, en concreto los artículos 101 y 102, y dictaminó que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, “ violan el Derecho de la Unión ” y que, “ en consecuencia, la FIFA y la UEFA están abusando de su posición dominante. Asimismo, sus normas de autorización, de control y sancionadoras, habida cuenta de su carácter arbitrario, deben ser calificadas de restricción no justificada a la libre prestación de servicios ”.

Tras esta noticia se pronunciaron en redes sociales los presidentes de Real Madrid y Barcelona celebrando la medida. Florentino Pérez, con un video, habló de esta medida y se mostró feliz: “ Desde el Real Madrid acogemos con enorme satisfacción la decisión que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el encargado de garantizar nuestros principios, valores y libertades ”. Mientras que Joan Laporta también se expresó a favor y en la cuenta oficial del equipo culé en X se posteó un comunicado: “El FC Barcelona quiere expresar su satisfacción con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se avala el proyecto de la Superliga propuesto por A22 Sports. Como una de las entidades impulsoras de la Superliga, el FC Barcelona considera que la sentencia abre la vía a una nueva competición de fútbol de máximo nivel en Europa al manifestarse en contra de la figura del monopolio en el mundo del fútbol, y quiere ofrecer una propuesta de diálogo sobre cuál debe ser el modelo de competición europea del futuro”.

El presidente @JoanLaportaFCB valora la sentencia sobre la Superliga pic.twitter.com/cvTpilQ8a2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 21, 2023

Este fallo empujó a todos los actores a expresarse y los cruces en redes sociales permiten comprender que el fútbol de Europa está fracturado. Las palabras de Bernd Reichart, CEO de A22, promotora de la Superliga, encendieron varias respuestas: “ Hemos ganado el derecho a competir. El monopolio de la UEFA ha terminado. El fútbol es LIBRE. Ahora los clubes ya no sufrirán amenazas y sanciones. Son libres de decidir su propio futuro ”, dijo Reichart. Inmediatamente, el titular de LaLiga de España, Javier Tebas, usó las redes sociales para marcar su postura: “ Ya empiezan a intoxicar como advertí, siempre han podido organizar competiciones fuera del entorno UEFA y FIFA, y eso no se puede prohibir, el tema son las condiciones de las mismas para estar bajo la organización de UEFA y FIFA ”.

No sólo se trató de un ida y vuelta de altos mandos, sino que los clubes españoles entraron en escena y Villarreal emitió un comunicado en contra de la creación de la SuperLiga bajo el lema #EarnItOnThePitch: “La sentencia del TJUE no avala la Superliga Europea. Las conclusiones del TJUE aseguran que “una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada”. Incluso, Valencia, Getafe, Mallorca, Betis y Cadiz se sumaron a esta movida y emitieron posteos con “Gánatelo en el campo”.

Incluso, en las redes sociales aseguran que muchos de los clubes que juegan este jueves por la 18 fecha de la LaLiga de España (hay 4 partidos), saldrán al campo de juego con una remera negra con la inscripción #EarnItOnThePitch.

La sentencia del TJUE no avala la Superliga Europea



Las conclusiones del TJUE aseguran que “una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada”#EarnItOnThePitch — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 21, 2023

El alcance de esta medida afectará a los clubes ingleses. Ya que la reforma del fútbol en Inglaterra que entrará en vigor en 2024 y que cuenta con el apoyo del Gobierno británico va en contra de la creación de una competición de este estilo. De hecho, la prohíbe, con el reparto de licencias a los clubes que podrían provocar la expulsión de la Premier League en el caso de unirse a la SuperLiga o a cualquier competición externa a la UEFA o la FIFA. “ Presentaremos la legislación que lo hará realidad e impedirá que los clubes se unan a competiciones similares ”, afirmó el Gobierno británico tras conocerse la sentencia del TJUE. El ejecutivo también se pronunció: “Fue condenado universalmente por los aficionados, los clubes y el Gobierno”.

Ya empiezan a intoxicar como adverti, siempre han podido organizar competiciones fuera del entorno UEFA y FIFA, y eso no se puede prohibir, el tema son las condiciones de las mismas para estar bajo la organización de UEFA y FIFA. pic.twitter.com/DYbxkj8KNV — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 21, 2023

También llegó la reacción desde Alemania, con un posteo en X de Bayern Munich, en el que se expresa por intermedio de Jan-Christian Dreesen, el director ejecutivo del club: “Hemos tomado nota de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. Sin embargo, esto no cambia la actitud del FC Bayern y de la ECA de que una competición de este tipo es un ataque a la importancia de las ligas nacionales. La Bundesliga constituye la base del FC Bayern, al igual que todas las ligas nacionales representan la base de los clubes de fútbol europeos. Por lo tanto, es nuestro deber y nuestra profunda convicción fortalecerla. Así que una vez más está muy claro: la puerta a la Superliga en el FC Bayern permanece cerrada ”.

🗣️ Jan-Christian Dreesen: "Wir haben das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Kenntnis genommen. Dies ändert aber nichts an der Haltung des FC Bayern und an der Haltung der ECA, dass ein solcher Wettbewerb einen Angriff auf die Bedeutung der nationalen Ligen sowie die Statik… — FC Bayern München (@FCBayern) December 21, 2023

Todo está revolucionado en el fútbol del Viejo Continente, tanto que fue convocada de urgencia una conferencia de prensa de Aleksander Ceferin, el presidente de la UEFA, que buscará explicar su postura ante la resolución del Tribunal de Justicia Europeo en la que sentencia que existe un abuso de poder. Las palabras del dirigente deportivo esloveno podrían calentar más la escena.

Serán horas y días muy intensos, lo concreto es que el fútbol de Europa estalló y que la guerra entre los dirigentes y los clubes parece que recién comienza.

El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin convocó a una conferencia de prensa para hablar del fallo a favor de la SuperLiga. (AP Foto/Daniel Cole) Daniel Cole - AP

LA NACION