“Expulsión definitiva y perpetua”, la ejemplar sanción para el jugador de San Miguel que agredió a un juez de línea en el torneo Senior

Expeditivo y positivo. Así podría calificarse el accionar de la Liga Senior del Fútbol Argentino, ya que en menos de 24 horas dictaminó sancionar al jugador de San Miguel que noqueó a un juez de línea con un cabezazo durante un partido ante Racing, en el predio Tita Mattiussi: “Expulsión definitiva y perpetua del jugador”, fue la determinación que comunicó la organización respecto del futuro en la competencia del jugador Raúl Hernán García y también determinaron que San Miguel tampoco podrá seguir participando de los torneos de la Liga, a pesar que desde el club repudiaron lo ocurrido con su futbolista.

En el comunicado explicaron: “Luego de una reunión convocada con carácter de urgencia entre la Comisión Directiva y los representantes de cada una de las instituciones que integran la Primera División +35, se resolvió de manera unánime, tras los graves e inaceptables hechos de violencia ocurridos en el día de ayer, provocados por integrantes del equipo de San Miguel, y en concordancia con el compromiso asumido por la Comisión Directiva y los delegados representantes de las instituciones de la categoría de actuar con la máxima severidad reglamentaria”.

El comunicado de la Liga Senior con las sanciones

Más allá de la sanción para el jugador García, el equipo mayor de 35 años de San Miguel también fue “expulsado de manera inmediata e irrevocable de todas las competencias oficiales de la liga”.

En el texto que fue publicado también en las redes sociales, la Liga Senior fue contundente respecto de su postura frente a los actos de violencia: “Tolerancia cero frente a cualquier acto de violencia que atente contra el espíritu deportivo, la integridad física y el respeto hacia las autoridades arbitrales, jugadores y público en general”.

La brutal agresión

Todo sucedió el lunes último, mientras se disputaba el encuentro Senior entre Racing y San Miguel en el que estaban igualados 3-3. Con apenas 23 minutos del segundo tiempo, un futbolista del equipo visitante agredió violentamente al juez de línea Pablo Valles que terminó inconsciente y fue derivado a un hospital.

Todo comenzó con una infracción cerca de uno de los laterales, cuando un jugador de San Miguel derribó con dureza al futbolista de Racing que intentaba avanzar y Valles señaló la falta. Inmediatamente, García completamente descontrolado se fue encima del asistente y le dio un brutal cabezazo en el rostro. El juez de línea terminó tendido sobre el césped y la situación llevó al árbitro principal a tomar la decisión de suspender el encuentro.

Brutal agresión de un jugador a un juez de línea en un partido de fútbol senior

El episodio generó rápidamente la reacción de los dos clubes. Racing repudió la agresión y manifestó su solidaridad con el asistente: “Racing Club Senior repudia totalmente todo este tipo de agresiones, cansado ya de que los equipos vengan al predio Tita Mattiussi a querer ganar los partidos de guapos. Nuestra solidaridad y apoyo para que estas cosas no vuelvan a pasar nunca más”.

San Miguel también se pronunció y pidió disculpas por la conducta de su jugador: “Queremos expresar nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido y, especialmente, por la reacción que tuvo uno de nuestros jugadores hacia el juez de línea. El propio jugador es el primero en reconocer su error y se encuentra profundamente arrepentido. El fútbol es una fiesta, un espacio de encuentro y de unión. Nunca debe convertirse en un lugar de violencia u odio”.