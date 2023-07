Ezequiel Unsain y su legado en el fútbol argentino: “Hiciste mejores personas y mejores jugadores a cada compañero que estuvo a tu lado”

escuchar

Ezequiel Unsain tiene perfil bajo. Su salida de Defensa y Justicia y su presentación en Necaxa de México casi pasó inadvertida, pero se trata de un arquero que, a los 28 años, dejó su huella en el fútbol argentino. Unsain llegó al Halcón de Varela en febrero de 2017 proveniente de Newell’s y su debut fue a fines de mayo de ese mismo año, en el triunfo ante Sol de Mayo de Viedma, por Copa Argentina. En su currículum, se lleva un gran reconocimiento deportivo: disputó 229 partidos, recibiendo 231 goles y manteniendo la valla invita en 80 encuentros. Obtuvo la Copa Sudamericana 2020, la Recopa Sudamericana 2021 y fue dos veces subcampeón de la Liga Profesional. Cuando el 30 de junio Defensa y Justicia hizo oficial la venta a Necaxa, de México (del 50% de los derechos económicos), un sinfín de mensajes inundaron las redes sociales de Unsain, pero uno llamó la atención y terminó siendo insuperable para quien lo recibió: “Hiciste mejores personas y mejores jugadores a cada compañero que estuvo a tu lado”. El mensaje se esfumó por la ‘temporización’ de las historias, pero varios lo elogiaron en esa dirección.

Su último partido en Defensa fue el jueves pasado ante Millonarios, en la victoria por 3-1 en Florencio Varela, con los tres goles de Nicolás Uvita Fernández. El capitán dejó su cinta para sortear entre los hinchas y emigró luego de una gran campaña en 2023 del equipo conducido por Julio Vaccari. Buen desempeño en la Liga Profesional y sacando 15 puntos de 18 posibles en le Grupo F de la Copa Sudamericana (fue líder en la zona que compartió con América de MG, Millonarios de Colombia y Peñarol), clasificando a los octavos de final donde espera rival.

River v Defensa. 17-06-23 Fotobaires

Cuando se despidió de Defensa y Justicia, Unsain publicó una emotiva carta en Instagram: “Qué difícil es resumir todo lo que viví en este maravilloso club. Porque no quiero aburrirlos, pero a la vez me encantaría darle paso a escribir muchas cosas que siento en este momento. Les confieso que ni en mis mejores sueños imaginé vivir todo lo que viví. Me entregué por completo, con aciertos y también con errores, pero siempre poniendo el escudo y el equipo por delante. Gracias Defensa, gracias por cambiarme la vida, por permitirme crecer y desarrollarme, por regalarme momentos únicos e inolvidables”.

🧤 Ezequiel Unsain, para siempre en la historia de Defensa y Justicia pic.twitter.com/t3IiSyFWH8 — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) June 30, 2023

Y siguió: “Gracias a cada persona que me acompañó durante el camino y que formó y forma parte de esa institución ejemplar. Dirigentes, compañeros, cuerpos técnicos, la gente que estuvo y está en el día a día haciendo el trabajo invisible pero indispensable (cocina, limpieza, lavandería, mantenimiento, seguridad, utileros, cuerpo médico, auxiliares). Perdón si me olvido de alguien, pero han sido más de seis años compartiendo experiencias con muchísimas personas que marcaron mi vida. Me llevo amigos, hermanos de la vida, un cariño que no tiene precio y momentos que quedarán grabados a fuego en mi corazón. Y a ustedes, los hinchas, que decirles: gracias por todo. A pesar de no haber nacido acá, de no ser de la casa, me trataron siempre como a uno de ustedes. Quiero que sepan que fue un orgullo, un honor y un privilegio defender sus colores. No solo en cada partido, sino cada día de mi vida. Porque esto es así, se construye a cada momento. Eso es Defensa: una familia que construye permanentemente un mejor futuro. Gracias por el cariño que me brindaron desde el minuto uno, y por la exigencia que me ayudó a superarme día tras día… llegué de una manera, me voy de otra completamente diferente y eso, en gran parte, es gracias a ustedes”.

Unsain siempre fue un arquero que hacía pensar al fútbol argentino, que mostraba una reflexión más allá de las palabras comunes. Al principio, cuando algún error por las salidas desde el fondo le generaban un dolor de cabeza, él transmitía calma y trataba de mirar para adelante; y analizaba el juego, no se quedaba en frases hechas tras un partido. Por eso destacó el trabajo defensivo de ambos en un duelo sin tantos ante San Lorenzo o hablaba de situaciones de juego defensivas u ofensivas para poner el contexto un resultado a favor o en contra.

Luego generó un sentido de pertenencia en un club, disfrutando del presente y sin mostrarse desesperado por algún pase a River o Boca. No todas fueron rosas. “Cuando era chico, era impulsivo, en mi niñez lloraba cada vez que perdía a algo, rompía cosas, dentro de los límites, producto de las derrotas o de una equivocación. Con el tiempo, me enseñaron que las reacciones de ese tipo no suman. Ni para mi rendimiento ni para la construcción de un grupo. No sirven ese tipo de locuras, pero necesito de una condición mental especial para ser arquero. Los arqueros estamos más tiempo pensando que el jugador de campo, porque estamos parados, podemos analizar más. A veces es malo, porque tanto tiempo para pensar lleva a distracciones o a una sobrecarga mental. No soy un loco”, le dijo a LA NACION en junio de 2020.

La invasión de los compañeros en plena charla

En los últimos años, sobre todo, fue noticia porque tenía atajadas importantes que le hacían ganar un partido o título a Defensa y Justicia, ya sea en el ámbito internacional o local. Estaba en la actualidad en el podio de arqueros en muy buen nivel junto con Augusto Batalla (San Lorenzo) y Franco Armani (River). Antes de irse a México, el arquero mantuvo su valla invicta en 12 de los 21 partidos de la actual Liga Profesional.

¿Los 12 encuentros sin sufrir tantos? Gimnasia (2-0), Newell’s (1-0), Independiente (2-0), Atlético Tucumán (3-0), Boca (0-0), Vélez (0-0), Banfield (3-0), Instituto (1-0), Barracas Central (2-0), Colón (2-0), San Lorenzo (0-0) y Belgrano (2-0). Pero, de nuevo, Unsain fue un personaje de perfil bajo que no sólo dejó resultados.

Ezequiel Unsain y el reconocimiento con la Peña de Defensa y Justicia que lleva su nombre @PlanetaDefensa

El 21 de abril pasado se inauguró la Peña Ezequiel Unsain. En el acto, el arquero recibió sentidas palabras elogiosas hacia su persona y trayectoria. “Para mí es una grandísima sorpresa y les agradezco que estén acá. Es un orgullo poder compartirlo con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, con mis viejos y hermanos. No sé la verdad si lo merezco... Yo solo vine a este club a aportar mi granito de arena y hoy me encuentro con 6 años recorridos, con un montón de partidos y un montón de anécdotas, dos copas hermosas (en referencia a la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana) agigantando la historia... Gracias por esto. Porque como decimos, Defensa y Justicia es humildad, es familia, es trabajo en equipo, es tirar para adelante todos juntos”, dijo emocionado.

De nuevo desde un costado más humano, Unsain fue noticia a fines de agosto de 2022. Defensa había merecido ganarle a Boca por más de un gol pero terminó perdiendo 1-0 en Varela, en el final. Ahí estaba el arquero: arrodillado, abatido, golpeando el césped, tratando de masticar la bronca por el gol de Luis Vázquez. De repente, un chico de 12 años se metió en el campo de juego y fue a abrazar a Unsain para consolarlo. La imagen se hizo viral. El protagonista había sido Tiziano Carrizo, fanático del Halcón, que le dijo en la tribuna a su padre Daniel: “Voy al baño”.

Tras el final de Defensa 0-1 Boca en la #LigaProfesional, un pequeño invadió el campo de juego ¡para consolar a Ezequiel Unsain. Captura de video https://twitter.com/SC_ESPN

A los minutos lo vio colgado en el alambrado, saltando al campo de juego y ve que va corriendo a abrazar al arquero. “Le dijo que era un arquerazo, que no se preocupe por el gol, que él siempre salvaba al equipo”, reconoció al día siguiente el padre en declaraciones a radio La Red. Eso le dijo Tiziano a Unsain. En el final del mensaje que publicó hace horas en sus redes sociales, Unsain mostró su esencia como deportista y como persona: “Lo único que deseo es que me recuerden como un buen tipo que siempre intentó llevar adelante su labor con los valores bien marcados, esos valores que como base nos han llevado a lugares inimaginables y nos han permitido construir algo hermoso. Sigan acompañando, sigan empujando, sigan contagiando. Ustedes son el motor. ¡Gracias, Defe de mi vida! Y nunca se olviden de esto: “Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos”.

Quizás esto último fue lo mismo que pensaron los compañeros que “invadieron” la escena para interrumpir el video que Unsain estaba armando a modo de despedida.

Argentina's Defensa y Justicia goalkeeper Luis Unsain saves a penalty kick shot by Brazil's Palmeiras Paraguayan Gustavo Gomez (out of frame) during their Recopa Sudamericana football tournament final match, at the Mane Garrincha Stadium in Brasilia, on April 14, 2021. (Photo by Buda Mendes / POOL / AFP) BUDA MENDES - POOL