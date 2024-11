Fabbiani llamó a Gustavo Quinteros para avisarle del debut de Spreen en Riestra: la llamativa respuesta del técnico de Vélez

El empate 1-1 entre Deportivo Riestra y Vélez quedó eclipsado por todo lo que generó el debut oficial del Iván Buhajeruk, el streamer conocido como Spreen, quien inició el encuentro como titular y salió al minuto de juego, generando una mezcla de asombro, polémica e indignación en el fútbol argentino.

En relación con eso, Cristian Fabbiani, DT de Riestra, aclaró que había coordinado previamente la situación con Gustavo Quinteros, entrenador de Vélez, con el fin de evitar malentendidos. “En la semana lo llamé a Gustavo, que es amigo mío, para decirle que yo no le quería faltar al respeto con la situación”, comentó el Ogro en diálogo con Radio La Red, subrayando la buena relación que mantiene con su colega de Vélez. Según Fabbiani, la comunicación fue fundamental para que ambos estuvieran en sintonía, ya que entendía que la decisión de incluir a Spreen, más allá de sus implicancias contractuales, podía generar malestar en el equipo rival.

Quinteros, por su parte, según la versión de Fabbiani, aceptó la situación con humor: “Me decía: ‘No, Cristian, dejalo media hora, cuarenta minutos’, se reía. Él entendió la situación; es gente de fútbol”, explicó el Ogro, y dejó en claro que no hubo malas intenciones detrás de la breve participación del streamer.

🗣️ Fabbiani, cómo se dio la decisión de poner a Spreen de titular y la charla previa con Quinteros: "GUSTAVO ME DECÍA 'CÓMO LO VAS A SACAR TAN RÁPIDO, DEJALO MEDIA HORA'"



🎙️ El entrenador de Riestra dialogó con TyC Sports, aseguró que no quiso "faltarle el respeto" a alguien y… pic.twitter.com/dqzdEF6EHI — TyC Sports (@TyCSports) November 11, 2024

Aunque el debut de Spreen en el fútbol argentino fue sorpresivo, para el Ogro fue simplemente una cuestión contractual que el club ya había establecido. “Lo que pasó con Iván a mí no me afecta, ni a mis jugadores, ni a mi entorno. Sabíamos que iba a suceder porque es algo contractual que tiene el chico con el club”, afirmó el técnico, aludiendo a la importancia del marketing en el actual contexto de Deportivo Riestra. Además, destacó el esfuerzo de su equipo en el empate ante el puntero: “Me quedo con lo más importante: fuimos superiores contra el puntero, un equipo que es muy difícil”, concluyó.

En cuanto a las críticas, Fabbiani aseguró que no se sintió incómodo con la situación y que la planificación semanal incluyó este cambio desde el inicio del partido. Incluso mencionó que fue una decisión estratégica: “El club me pidió que juegue con cuatro cambios. Sabía que iba a perder uno, pero trabajé durante la semana para no sufrirlo. Estoy feliz porque le sacamos un punto al puntero jugándole de igual a igual”, agregó, satisfecho con el desempeño de su equipo.

SPREEN DEBUTÓ EN LA PRIMERA DEL FÚTBOL ARGENTINO



✅ Con la camiseta de Riestra

✅ Por la #LigaProfesional

✅ Ante el líder Vélez

✅ Jugó 1 minuto pic.twitter.com/N1WX9FbcR0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 11, 2024

Por su parte, Gustavo Quinteros evitó emitir un juicio directo sobre la inclusión de Spreen. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico de Vélez manifestó que prefiere mantener sus opiniones en privado. “Tengo una opinión formada, pero no la quiero hacer pública. A veces, cuando decís algo públicamente hay personas que se puedan sentir tocadas u ofendidas”, afirmó.

Quinteros aprovechó para hacer una comparación con otra situación en la cual había preferido no opinar: la planificación de la Copa Argentina, donde Vélez tuvo diferencias con la organización en cuanto a fechas y logística. “No quiero opinar, como tampoco opiné sobre la planificación de la Copa Argentina. Espero jugar y no opinar más sobre eso para no hacer declaraciones que pueda traernos inconvenientes”, explicó el entrenador.

🗣️Quinteros, sobre el debut de Spreen en Riestra: "TENGO UN OPINIÓN FORMADA SOBRE ESO, PERO NO QUIERO HACER DECLARACIONES QUE PUEDAN TRAERNOS INCONVENIENTES O QUE SE SIENTA TOCADA GENTE QUE NO QUIERO QUE LO SIENTA". pic.twitter.com/T54S7zQJC8 — TyC Sports (@TyCSports) November 11, 2024

No fueron los únicos en expresarse. Braian Romero, delantero de Vélez, expresó públicamente su desacuerdo, calificando la situación como “una falta de respeto al fútbol”. Fabbiani respondió a la opinión de Romero de forma diplomática, destacando la buena relación que mantiene con él y afirmando: “Respeto su opinión y no tengo por qué contradecirlo, pero esto es marketing”.

Por otro lado, desde Riestra justificaron la participación de Spreen. Milton Céliz, capitán del equipo de Bajo Flores, señaló: “Es un amigo de la casa. Tiene un contrato, todos los chicos lo quieren por lo que hace. Como dijo el Ogro (Fabbiani, el DT) la otra vez, a nosotros nos paga una latita, así que... La verdad, si viene a sumar, bienvenido sea”.

¿ENTIENDE MILTON CÉLIZ LAS CRÍTICAS POR LO DE SPREEN? ¡ATENTOS A LA RESPUESTA DEL CAPITÁN DE RIESTRA!



📺 #ESPNF360 | #DisneyPlus pic.twitter.com/I5te6uoQ0U — SportsCenter (@SC_ESPN) November 11, 2024

Expediente contra Riestra

El debut en primera división del streamer Iván Buhajeruk -más conocido como “Spreen”- durante el cruce entre Deportivo Riestra y Vélez generó repercusiones en el fútbol argentino. Desde el club que protagonizó el episodio justificaron que se trata de un “contrato”, mientras que en el Fortín y otros equipos mostraron su malestar.

En este contexto, la dirección general de Asociación de Fútbol Argentino (AFA) realizó una presentación en virtud de la inscripción, habilitación y participación del joven de 23 años, lo que la entidad madre aceptó y resolvió la apertura de un expediente.

Por medio del boletín 6587, presentado por el Tribunal de Ética, la AFA consideró que “prima facie” la inclusión de Spreen al primer equipo de Riestra podría “encuadrar en una o más de las acciones del Código de Ética”. Además, solicitó la intervención de la sección de instrucción del órgano.

A su vez, aseguraron que la participación del creador de contenido en la primera división podría implicar “conductas susceptibles de perjudicar la reputación e integridad del fútbol argentino”.

LA NACION

Temas Vélez