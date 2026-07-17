Fabián Nicieza, el argentino que creó a Deadpool y vive hace más de seis décadas en la ciudad de la final: “Messi sería Wolverine, pero con garras en los pies”

NUEVA JERSEY (Enviado especial).- Lionel Messi no es el único argentino que despierta admiración en Nueva Jersey. En el estado donde este domingo la selección jugará la final del Mundial frente a España vive desde hace más de seis décadas Fabián Nicieza, uno de los guionistas más importantes de Marvel y uno de los creadores de Deadpool, el popular antihéroe de humor ácido. Llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas cuatro años, guarda muy pocas imágenes de su infancia en el país, pero nunca perdió el vínculo con la selección. Sigue todos los mundiales y hasta se anima a imaginar qué superhéroe de Marvel sería el capitán.

Nicieza nació en Buenos Aires el 31 de diciembre de 1961. Hijo de Omar e Irma, se mudó con su familia a Estados Unidos siendo muy chico, cuando sus padres decidieron empezar una nueva vida. Volvió a la Argentina una sola vez, de visita, cuando tenía diez años. “Recuerdo la vieja fuente de las ranas en Parque Chacabuco. También que mi casa tenía una entrada con una pared y un portón que daban a un patio abierto antes de ingresar. Me acuerdo del uniforme del jardín de infantes, aunque no de la escuela en sí. Y recuerdo a nuestro perro, un dóberman llamado Maderita, al que tuvimos que dejar atrás”, le cuenta a LA NACION.

Deadpool, una de las creaciones más conocidas de Fabián Nicieza para Marvel, que luego fue llevado al cine

Con el paso de los años, el idioma fue perdiendo cada vez más lugar en su vida cotidiana. “En casa hablábamos español, aunque con mi hermano, a medida que crecimos, empezamos a responderles cada vez más en inglés. Y cuando me fui a la universidad, el español empezó a deteriorarse”, explica.

La lejanía con la Argentina también fue diluyendo el vínculo con buena parte de su familia, una sensación que todavía hoy revive con cierta nostalgia: “Mi papá quedó muy desilusionado cuando decidió que teníamos que irnos del país. Seguía todo lo que ocurría en la Argentina, pero siempre con una mirada muy cínica y desconfiada. Nos hablaban de nuestra familia y de nuestros parientes, pero con el paso del tiempo esa conexión se fue perdiendo. La sensación de pertenecer a una familia grande es algo que nunca experimenté. A lo largo de los años mantuve contacto con algunos familiares, pero el tiempo y la distancia hacen que eso sea cada vez más difícil”.

El escritor argentino junto a Deadpool, el irreverente antihéroe que se convirtió en un clásico de Marvel Albert L. Ortega - Getty Images North America

Las historietas terminaron marcando su destino. Él y su hermano empezaron a leer cómics apenas llegaron a Estados Unidos. Ya conocían a Batman y Superman por la televisión en Buenos Aires y aquellas historias, además de ayudarlos a aprender a leer y escribir en inglés mucho más rápido, despertaron una pasión que terminaría convirtiéndose en una profesión.

“Con el tiempo supe que quería dedicarme a escribir y empecé a pensar seriamente qué camino profesional podía llevarme hasta ahí. Después de terminar la universidad tuve entrevistas en Marvel y DC, pero no tenía la experiencia suficiente para conseguir un puesto, así que entré a trabajar en la editorial Berkley/Putnam. Dos años después, un compañero me comentó que su hermana trabajaba en Marvel y que estaban buscando un asistente. Me presenté, hice la entrevista y conseguí el puesto”, detalla.

Una vez dentro, fue conociendo a los editores, entendió qué buscaban y descubrió cómo presentarles sus ideas. Mientras seguía trabajando a tiempo completo como gerente de publicidad de Marvel, comenzó a venderles historias como freelancer y fue construyendo una carrera que lo convertiría en uno de los guionistas más reconocidos de la empresa.

Una escena de Deadpool & Wolverine, estrenada en 2024. Durante un tiempo, una parodia inspirada en la película se utilizó en los cines argentinos para pedirle al público que silenciara el celular Jay Maidment

-¿De dónde viene tu amor por el fútbol?

-¡Totalmente de mi padre! A principios de los años 70, mi papá, cuando supo que en Old Bridge, donde vivíamos, se había creado una liga juvenil de fútbol, se ofreció como entrenador. Después vio que uno de los modelos de camiseta disponibles era prácticamente igual al de Racing y la selección argentina: bastones celestes y blancos con pantalón negro. Así que bautizó a su equipo de esa forma. A los pocos años ya había tres equipos llamados Racing Club en distintas categorías: uno dirigido por mi papá, otro por mi hermano mayor -en el que yo jugaba- y un tercero, de chicos de ocho y nueve años, que dirigía yo.

-¿Cómo estás viviendo el Mundial?

-Me parece que muchos partidos fueron increíblemente entretenidos. Y, además, por toda la cantidad de críticas que recibió Argentina en las redes sociales y por las quejas de tanta gente que sabe muy poco de fútbol, tengo todavía más ganas de que salga campeón. No se lo hicieron fácil en varios partidos, pero cuando terminan ganando hacen que parezca todo más sencillo.

Uno de los equipos de Racing Club que fundó Omar, el padre de Fabián, quien aparece en el centro de la foto, junto al arquero. En esa misma fila, sobre la derecha, está Mariano, su hermano

Aunque escribió decenas de cómics, Fabián Nicieza es conocido sobre todo por ser uno de los creadores de Deadpool, el irreverente antihéroe de Marvel que con el tiempo se convirtió en uno de los personajes más populares de la compañía y dio el salto al cine con una exitosa saga protagonizada por Ryan Reynolds. Participó en historias que vendieron más de 200 millones de ejemplares y también trabajó en proyectos de franquicias como Piratas del Caribe, Avatar, Men in Black y Spider-Man.

Lionel Messi, decisivo frente a Inglaterra; el domingo irá por un nuevo título ante España Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

-¿Cómo es el proceso para dar vida a un personaje como Deadpool?

-Ya me habían dado un gran nombre para el personaje y un diseño visual excelente, así que al principio solo tenía que preocuparme por las siete páginas de su primera aparición. Hacerlo insoportable fue una decisión mía para darle algo distinto a un mercenario; no formaba parte de un plan previo. Con el tiempo, el personaje fue ganando profundidad. Primero gracias a mi trabajo y al de los artistas con los que colaboraba, y después también gracias a los guionistas y dibujantes que siguieron desarrollándolo. Eso le permitió convertirse en el personaje que es hoy.

-Cuando construís un superhéroe, ¿qué es más importante: sus poderes o sus debilidades?

-Para mí, lo primero siempre es su conflicto personal o emocional, mucho antes que cualquier poder. Lo importante es entender cómo ese conflicto emocional o temático se relaciona con los desafíos de la historia. Recién después pienso de qué manera sus poderes pueden influir en lo que ocurre.

-Si Lionel Messi existiera dentro del Universo Marvel, ¿qué superhéroe sería y por qué?

-¡Wolverine, si en lugar de garras en las manos las tuviera en los pies! O Puck, un personaje de Alpha Flight: bajito, acrobático y completamente imposible de detener.

-¿Y el villano perfecto para su historia?

-Bueno, el presidente de la FIFA (Gianni Infantino) tiene bastante pinta de Lex Luthor, así que…