Fanático de Cristiano Ronaldo, enfrentó a Lionel Messi con Inglaterra en el Mundial y quedó impactado: “No podía creerlo”

Morgan Rogers estuvo del otro lado en uno de los partidos que quedó para la historia del último Mundial. Fue titular para Inglaterra, asistió a Anthony Gordon en el gol que abrió el marcador y después sufrió la reacción de la Argentina en las semifinales, que revirtió la semifinal por 2-1 con dos asistencias, una determinante, de Lionel Messi. Habiendo pasado meses de aquel duelo, el delantero inglés recordó aquella experiencia y reconoció el impacto que le provocó enfrentar al rosarino a los 39 años: “No lo podía creer”.

La confesión adquirió todavía más fuerza por una preferencia que Rogers nunca ocultó. Cristiano Ronaldo fue siempre su elegido entre las grandes figuras de su generación. Sin embargo, compartir una cancha con Messi en un partido de semejante dimensión le permitió observar desde otro lugar aquello que durante años había visto desde afuera.

“Ronaldo es mi favorito personalmente, pero jugué contra Messi en la semifinal del Mundial con 39 años y no lo podía creer, no puedo imaginar cómo sería en su mejor momento”, expresó Rogers durante su participación en CFC Unlocked, un programa de los canales de Chelsea.

El intento al arco del delantero Morgan Rogers frente a la marca del defensor Nicolás Otamendi y Alexis Mac Allister Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El inglés, de 24 años, le alcanzó con recordar lo ocurrido durante aquella semifinal, cuando Messi ya transitaba los últimos partidos de su trayectoria con la selección nacional. “Me imagino que, en su mejor momento, no tenías absolutamente nada que hacer contra él. Nada. Era imposible”, afirmó.

Rogers tenía razones suficientes para hablar desde una experiencia directa. Fue titular y disputó el partido completo para Inglaterra en Atlanta. Gordon abrió el marcador tras una asistencia suya y puso a la selección inglesa en ventaja frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La historia, sin embargo, cambió en el segundo tiempo. La Argentina encontró el empate por intermedio de Enzo Fernández y después apareció Lautaro Martínez para completar la remontada. Messi asistió en los dos tantos del 2-1 que depositó al seleccionado nacional en la final del Mundial.

Aquella actuación quedó grabada en Rogers. Más allá del resultado y de la eliminación de Inglaterra, el inglés puso el acento en la dificultad que representó contener a un futbolista que, incluso a los 39 años, todavía podía condicionar una semifinal mundialista. “Porque incluso en ese partido prácticamente no había nada que pudieras hacer contra él”, reconoció.

Messi, tras el final del partido, rendido en el césped JEWEL SAMAD - AFP

“Y tiene 39 años y acaba de retirarse del fútbol internacional. Imaginate entonces lo que hacía antes”, completó.

La actuación frente a Inglaterra quedó entre las últimas de Messi con la camiseta de la selección argentina. Además de que es en la que dio la última asistencia con la albiceleste.

Las declaraciones de Rogers también aparecieron en medio de la discusión que acompañó durante buena parte de su carrera a Messi y Cristiano Ronaldo. El inglés no abandonó su predilección por el portugués, incluso incluyó a otro de los grandes futbolistas de la época. “Mi elección personal sería Neymar. Para mí, no hay nada que no pueda hacer en una cancha. Así que esos son mis tres, simplemente por la época en la que crecí”, explicó.

Pero fue Messi quien le permitió experimentar aquello que hasta entonces solo podía imaginar. Rogers lo comprobó dentro de la cancha, en una semifinal mundialista y frente a un futbolista que estaba a punto de cerrar su recorrido con la selección argentina. Meses después, todavía intentaba dimensionar lo que había visto de cerca.