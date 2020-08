Faryd Mondragón: “Independiente siempre ha sido mi casa, estoy feliz de volver”

Faryd Mondragón con su hijo en el estadio Libertadores de América. "Independiente ocupa un lugar muy importante en mi corazón", comentó. Crédito: Twitter @rojosdepasionok

El exarquero colombiano Faryd Mondragón, que dejó una huella y ganó dos copas en Independiente, fue nombrado como Director de Relaciones Internacionales del Rojo de Avellaneda. Desde Cali, el ahora comentarista de fútbol por televisión reveló a LA NACIÓN los pormenores de esta designación y cuáles son sus planes en esta nueva etapa el Rey de Copas.

-¿Qué te genera esta designación?

- Estoy feliz, es volver a mi casa, porque Independiente siempre lo ha sido, y poder aportarle al club desde otro lugar en un momento tan complicado. Me llena de satisfacción. La gente de Independiente tuvo un reconocimiento y cariño permanente conmigo a través de los años. Es una institución a la que le debo tanto que es normal y lógico, si tengo la posibilidad, de ser recíproco en ese aspecto.

-¿Qué tareas tendrás que realizar?

- Lo mío será un tema netamente al margen de lo deportivo. Burru y Lucas (Pusineri) son los encargados de lo futbolístico, yo no voy a tener nada que ver, salvo alguna opinión que eventualmente me pidan. Lo mío es consolidar la marca Independiente en el mundo, promover convenios, estrategias con clubes, torneos, partidos amistosos, pretemporadas, academias, ayudar a vincular sponsors, promover congresos, seminarios, eventos, fortalecer relaciones con la Conmebol, la FIFA, hacer de nexo con las peñas internacionales. Sacarle el jugo a lo que es la marca Independiente, que es realmente impensado que un club con tanta historia desaproveche su valor agregado.

-¿Cuál es la imagen de Independiente fuera de la Argentina?

-Es un club con muchísima historia, con una formación a través de los valores, de un estilo de juego muy determinado. El jugador de Independiente tiene que tener condiciones de don de gente, muy buenas técnicamente, rico en este sentido, y con carácter, porque no es fácil jugar en un club como este. Es el Rey de Copas y el club sigue gozando con ese prestigio a nivel internacional.

Independiente es el Rey de Copas y el club sigue gozando con ese prestigio a nivel internacional Faryd Mondragón

-¿Cómo se dio este ofrecimiento de trabajar para Independiente?

- Todo comenzó con una gestión muy sencilla que hice para destrabar el tema de Andrés Roa. Tengo buena relación con el presidente del Deportivo Cali y lo puse en contacto con Yoyo Maldonado para que las dos instituciones salieran ganando en esta negociación. Solamente los junté, los puse a hablar, no tuve nada que ver con la negociación. Fue una manera de devolver la deferencia que tuvo la directiva de Independiente de invitarme a mí y a mi hijo a la final de la Copa Sudamericana en 2017. A partir de lo de Roa, seguimos en contacto con la gente de Marketing y de Comunicaciones del club con algunos proyectos que están llevando adelante y me invitaron a ser parte gracias a las conexiones que tejí a nivel internacional por los clubes en los que jugué. Y bueno, ví un proyecto serio, bien encarrilado, que puede ayudar a la imagen del club y no dudé en aceptar.

-Fuiste compañero con Burruchaga y rival de Pusineri, los conocés bien

-Sí, tengo buena relación con los dos, con Burruchaga mucho más lógicamente, porque fuimos compañeros. Lo de Burru lo quiero resaltar porque le dieron un barco a punto de hundirse y lo reflotó. Su trabajo ha sido espectacular (NdR: fue designado manager deportivo de Independiente en marzo de este año). En un momento donde la pandemia genera otras crisis, como la económica. Él estabilizó una situación que parecía imposible de resolver y eso tiene un mérito enorme. Con Lucas, al margen de haberlo enfrentado alguna vez, estuve en contacto cuando estuvo acá en Deportivo Cali. Hizo una labor formidable como DT en el fútbol colombiano. Su fútbol es audaz y valiente, ojalá pueda plasmar su estilo en Independiente.

Mondragón jugó 799 partidos oficiales en su carrera y defendió a la selección colombiana por 20 años. Tiene el récord de haber participado en seis eliminatorias, de 1994 a 2014. Crédito: AFP. AP, Reuters, EFE

-¿Vas a viajar a la Argentina por este nuevo rol en el club?

-Sí, apenas lo permita la pandemia es lo primero que voy a hacer. Pero no solamente a la Argentina, tenemos que ir por todo el mundo. Reavivando y desempolvando las relaciones de Independiente en el mundo. Además visitaremos a todos nuestros embajadores, los activos y los retirados. Una de las primeras cosas que haremos es activar un programa de leyendas del club, con Burru estuvimos muy de acuerdo en esto. Dale importancia al Bocha, Bertoni, Marangoni, el Negro Clausen, Santoro. El club lo ha venido haciendo, pero queremos llevarlo a cabo de una manera más activa, que ellos se sientan parte del club, reconocidos, que viajen con nosotros. ¿Qué puerta el Bocha no nos puede llegar a abrir? No hay ninguna. Hay que vincularlo más al club.

Una de las primeras cosas que haremos es activar un programa de leyendas del club Faryd Mondragón

-Tuviste una carrera muy prolongada: 24 años en primera en ocho países ¿Qué lugar ocupa Independiente?

-Tengo tres clubes que ocupan un lugar muy importante en mi corazón: Deportivo Cali, Independiente y Galatasaray. Con el resto de los clubes (NdR: jugó en 12 equipos) tengo un agradecimiento enorme pero estos tres han sido muy significativos para mí. Y venir y poder hacer un aporte a la familia de Independiente en un momento tan delicado para mí es un honor, casi una obligación. Volver a casa, como lo llamo, es una felicidad inmensa.

Faryd Mondragón defendió el arco de Independiente en dos etapas entre 1995 y 2000 y ganó dos títulos: la Supercopa y la Recopa, en 1995 Crédito: Twitter @nelsonlafit

-¿La Supercopa de 1995 fue uno de los momentos más altos de tu carrera?

-Sí, sin dudas. Aparte, tuvo un significado especial porque fue mi primer título como profesional. Siempre lo dije "¿Querés ganar un título? Vení a Independiente que lo ganás seguro". Me pasó. Llegué y a los cinco meses ganamos la Supercopa. Eso tiene un valor sentimental muy grande. Fue una Copa que empezamos con una clasificación casi heroica contra Santos, y a partir de ahí empezó lo que fue una aventura maravillosa para nosotros. Recuerdo la tensión del partido de revancha de las semifinales contra River en el Monumental. Nosotros jugamos con un hombre menos desde los 20’ por la expulsión del paraguayo (Juan Ramón) Jara. Y ahí comenzamos a jugar mucho mejor. El partido de Gustavo López y del Toro Acuña ese día fue una cosa de locos.

-¿Tenés intenciones de ser DT?

-Apenas me retiré, empecé a trabajar en los medios, por eso no me volqué a la dirección técnica. Pero es algo que no descarto para un futuro, si es que en algún momento me dan la oportunidad, la aceptaría. Hoy estoy muy vinculado a los medios (trabaja en el canal Win Sports, de Colombia) y soy miembro de un comité de especialistas de la Conmebol y de un proyecto formativo en el fútbol colombiano. Pero, si llega la posibilidad de ser entrenador, lo analizaría.