Pablo ‘Bebote’ Álvarez y otros 214 barrabravas “disidentes” de Independiente fueron detenidos

Pablo ‘Bebote’ Álvarez, ex jefe de la barra brava de Independiente, fue detenido este sábado en las inmediaciones del estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, donde el Rojo y Rosario Central se enfrentaron en la última fecha clasificatoria del torneo Clausura. La Policía Bonaerense le labró una causa por “intimidación pública” (resistencia a la autoridad) y le secuestró al grupo Los Diablos Rojos, que Álvarez integra, unas 20 banderas alegóricas, 94 paraguas y 13 bombos, según informaron fuentes de la fuerza de seguridad provincial.

Álvarez había anunciado que iría al estadio de Avellaneda con la intención de recuperar el control de la tribuna y tomar el lugar de la barra “oficial”. Atentos a eso, y a los videos viralizados por ‘Bebote’ en la semana en abierto desafío a ‘Juani’ Lenczicki, el hoy líder, la policía inició actuaciones en la UFI número 4 de Avellaneda por averiguación de ilícito.

'Bebote' Álvarez, luego de ser detenido en los alrededores del estadio Libertadores de América; tras su amenaza en videos que circularon por internet, la policía evitó que se cruzaran los dos grupos de violentos.

Además, este sábado los integrantes del operativo policial observaron cómo Álvarez y más de 200 hinchas intentaron copar los accesos al estadio, con la idea de enfrentarse con la barra hoy dominante. Según fuentes policiales, los efectivos involucrados en el operativo vieron “el arribo de aproximadadamente 200 personas lideradas por Álvarez, Alejandro ‘Terremoto’ Caiño y Lucas Gauto, quienes se ubicaron en los siete puentes y coparon el lugar donde se ubican y hacen su ingreso los barras oficiales [sic]“.

Los mismos informantes aportaron que ‘Bebote’ y su gente “desplegaron una bandera que reza «Barracas», presuntamente robada a la facción que está en el poder, y además incitaron a que fueran a recuperarla”. Según trascendió, el titular de la UFI 4, el doctor Mariano Zitto (el mismo que tiene a cargo la investigación por los incidentes en el Libertadores de América en el partido por la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile) recaratuló las actuaciones, que ahora son por “intimidación pública”.

Una de las banderas que estaban en poder de la facción "disidente" de la barra de Independiente y que fueron secuestradas por la policía.

Luego, los integrantes del operativo policial intentaron evitar que ambas facciones chocaran en la antesala del encuentro entre Independiente y Rosario Central. Procedieron entonces a pedir a Álvarez y su gente que se retiraran del anillo de seguridad. Y luego detuvieron al líder en virtud del derecho de admisión, cuya aplicación pesa en su contra. La misma suerte corrieron ‘Terremoto’ Caiño, Gauto y otros 212 integrantes del grupo “disidente”. En este procedimiento, y según trascendió, cuatro integrantes de esa facción habrían resultado heridos por balas de goma.

Desde la Policía Bonaerense confirmaron que se secuestró la bandera que tiene la inscripción “Barracas”, otra de los Diablos Rojos, 20 trapos, 20 tirantes y telones y los 13 bombos y 94 paraguas. Mientras tanto, y para evitar un eventual enfrentamiento, la agrupación “oficial” fue retenida en el límite entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. El desplazamiento continuar recién cuando terminó el operativo con la barra “disidente” en los alrededores del estadio.

Hubo 120 efectivos de Infantería en el operativo, en el que cuatro hinchas resultaron heridos por balas de goma.

La amenaza antes del partido

Los responsables provinciales de la seguridad en los espectáculos de fútbol estaban en alerta porque ‘Bebote’ Álvarez había prometido volver con todo. Lo hizo por medio de videos difundidos en internet en los que desafió a sus rivales y se jactó de tener banderas supuestamente robadas al jefe de la barra dominante, Mario Nadalich. Y Álvarez lo invitó a pelear a lo guapo: el ganador de esa contienda se quedaría con el control de la tribuna –y de los negocios que eso conlleva–.

Algunos de los 94 paraguas secuestrados por la policía; hubo además 13 bombos y más de 20 banderas.

En virtud de esta amenaza el operativo de seguridad de esta tarde-noche en el Libertadores de América contó con un refuerzo de unos 120 efectivos de Infantería. Su trabajo era evitar que ambas barras se enfrentaran antes del encuentro deportivo. Y, al parecer, lo consiguieron.