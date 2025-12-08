LA NACION

FC Bayern München vs. Sporting CP, por la Champions League 2025: día, hora y cómo seguir online

Juegan este martes desde las las 14.45h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Logo de la Champions League de la UEFA
FC Bayern München vs. Sporting CP, por una nueva jornada de la Liga de Campeones de Europa

FC Bayern München y Sporting CP se enfrentan este martes desde las 14.45h en el estadio Allianz Arena, por la Champions League 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, FC Bayern München viene de perder ante Arsenal por 3-1 mientras que Sporting CP llega de ganar ante Club Brugge por 3-0.

Todo lo que hay que saber

  • FC Bayern München vs. Sporting CP
  • Hora: las 14.45h
  • Partido correspondiente a la fecha 6 de la Champions League 2025
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están FC Bayern München y Sporting CP en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la Champions League en {season_id}

La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.

En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.

¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.

