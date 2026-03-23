Afirman en España que Antoine Griezmann se va de Atlético de Madrid para sumarse a Orlando City

Antoine Griezmann parece tener definida su hoja de ruta para los próximos meses: terminar la temporada con Atlético de Madrid con la mira puesta en la Copa del Rey y la Champions League, y luego avanzar en su llegada al Orlando City, club con el que negocia su incorporación a partir del próximo mercado de verano.

Según consigna el diario AS, de España, y otros medios europeos, el delantero francés, de 35 años, recibió la autorización del club madrileño para viajar a Estados Unidos durante la próxima doble fecha FIFA, con el objetivo de ultimar los detalles de su futuro.

De acuerdo a fuentes cercanas a la negociación, el acuerdo con la franquicia de la Major League Soccer podría cerrarse en los próximos días, aunque su desembarco se concretaría una vez finalizada la actual temporada europea.

Griezmann es el máximo goleador histórico de Atlético de Madrid EFE

Pese al interés del conjunto estadounidense de sumarlo en marzo, la decisión del futbolista fue continuar en el equipo rojiblanco hasta el cierre de esta campaña. En ese tramo final, el Atlético afronta compromisos determinantes, entre ellos la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad y la serie de cuartos de final de la Champions League frente a Barcelona. El francés sabe de su importancia para el equipo y quiere irse por la puerta grande.

En ese contexto, Griezmann ratificó públicamente su compromiso con el presente deportivo del equipo. “Yo creo que lo que hago en el campo habla por sí solo”, expresó en recientes declaraciones televisivas, en referencia a su rendimiento y a las versiones sobre su salida.

El atacante, de 35 años, tiene una participación sostenida en la temporada, en la que acumula más de 40 partidos oficiales, con 13 goles y 4 asistencias. En las últimas semanas fue titular en encuentros clave, tanto en la Copa del Rey como en la Champions, además de jugar el derbi de este domingo frente a Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde el conjunto rojiblanco cayó 3-2.

Griezmann (en la foto haciendo la entrada en calor junto a Julián Álvarez) pudo haber jugado este domingo su último derby contra Real Madrid Angel Martinez - Getty Images Europe

Más allá de las rotaciones implementadas por el entrenador Diego Simeone, el delantero se mantiene como una pieza habitual dentro de la estructura del equipo. Su presencia en los partidos de mayor exigencia reafirma su vigencia en el plantel, incluso en el tramo final de su ciclo en el club.

En relación al futuro del atacante galo, el Cholo fue medido en sus declaraciones: “Fui muy claro el otro día cuando me preguntaron al respecto. No voy a seguir hablando de ello... No sabemos qué va a pasar. No voy a repetir lo importante que es Antoine para nosotros, lo sabemos”.

Y amplió: “Antoine tiene esta temporada y dos años más de contrato con nosotros, y está totalmente concentrado en lo que viene. Está rindiendo muy bien y pensamos en que nos ayude en cada partido. El resto son especulaciones”.

Además agregó: “Estas cosas son mejores cuando habla directamente el jugador y explica o dice lo que en realidad quiere decir. Nosotros nos ilusionamos y queremos lo mejor para él como familia y persona, que lo quiero mucho. Él decidirá cuando tenga que comentar algo”.

La trayectoria de Griezmann en el Atlético lo posiciona como una de las principales referencias históricas de la institución. Es el máximo goleador del club, con 211 tantos en 488 partidos oficiales, y fue protagonista en distintas etapas, tanto en su primer ciclo entre 2014 y 2019 como después de su regreso en 2021. En ese recorrido conquistó títulos como la Europa League y la Supercopa de Europa, además de disputar una final de Champions en 2016.

Messi y Griezmann se enfrentaron por última vez en la final del Mundial 2022 Tom Jenkins - Getty Images Europe

En paralelo, el futuro inmediato del futbolista apunta a la MLS, una liga con la que estuvo vinculado en reiteradas ocasiones y por la que manifestó interés en distintas oportunidades. Orlando City, que posee prioridad para negociar su fichaje mediante el sistema de “discovery rights”, atraviesa un inicio de temporada irregular en la Conferencia Este y recientemente realizó cambios en su conducción técnica.

De concretarse la operación, Griezmann se sumará a la liga estadounidense en la que ya compiten figuras internacionales, entre ellas Lionel Messi, con quien compartió plantel durante su paso por el Barcelona. De hecho, ambos serían los grandes protagonistas del próximo Clásico del Sol de la península de Florida.