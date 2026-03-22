Maxi López reveló cuál fue el sueldo más alto de su carrera como futbolista

Maximiliano López participó de un stream en el canal de Mernuel, junto a Ian Lucas, ganador de MasterChef Celebrity (Telefe), y otros influencers que quedaron atónitos al escuchar la sideral cifra mensual que recibió en su época de jugador en el Barcelona.

En medio de un juego llamado “Verdad o trago”, Maxi López debió responder la siguiente pregunta: “¿Cuánto fue lo máximo que ganaste en un mes como futbolista?“. A partir de esa inquietud, el exjugador de River, Milán, entre otros, dudó en responder, hasta que recibió el aliento por parte de su compañero de MasterChef.

Maxi López formó parte del plantel de Barcelona que se coronó campeón de la Champions League en la temporada 2005-2006

“Estamos hablando de un jugador que estuvo en Barcelona, jugó Champions League...”, destacó Ian Lucas, quien le dio pie al exfutbolista a recordar la temporada 2005-2006 con la camiseta del Barcelona, donde no solo fue parte del plantel que conquistó el torneo europeo, sino que también recibió un suculento monto económico por ese hito deportivo.

Maxi López en el Barcelona (AP Photo/Bernat Armangue) **EFE OUT**

“Ese mes, cuando llegó el recibo de sueldo, llegaron dos y pico”, lanzó López. En medio de un debate si eran 2000 dólares, el ahora empresario expresó que eran euros y millones. “Euros, 2 millones y medio de euros”, afirmó y dejó a todos boquiabiertos.

Maxi López dejó el fútbol, es empresario y hasta se dio el gusto de participar en MasterChef Adrian Diaz Bernini - Prensa Telefé

Ante esto, el resto de los presentes se quedó sin palabras por la exorbitante cantidad de dinero que recibió el futbolista por aquel entonces. "Los números eran muy elevados, acordes al nivel de competencia en Europa", cerró López.