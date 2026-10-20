FC Cincinnati vs. D.C. United por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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FC Cincinnati recibe a D.C. United en la jornada 24 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre FC Cincinnati y D.C. United, correspondiente a la jornada 24 de la MLS, se disputará este miércoles 21 de octubre a las 20.00 h en el TQL Stadium, ubicado en Cincinnati, Ohio.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan al compromiso buscando recuperarse tras resultados adversos en sus presentaciones más recientes. El local, FC Cincinnati, viene de perder 2-0 frente a Columbus Crew, mientras que D.C. United arriba tras caer 4-1 en su duelo ante Orlando City SC.
Números que anticipan el duelo
El partido representa una oportunidad crucial para que tanto FC Cincinnati como D.C. United ajusten sus sistemas defensivos y mejoren su efectividad frente al arco, considerando los marcadores registrados en sus últimas actuaciones ligueras.
Lo que está en juego
Para FC Cincinnati, el objetivo es hacer valer la localía en el TQL Stadium para retomar la senda del triunfo y escalar posiciones en la tabla. Por su parte, D.C. United buscará sumar puntos fuera de casa para dejar atrás rápidamente la derrota sufrida en la fecha anterior y escalar en la clasificación general de la temporada 2026.
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