FC Cincinnati vs. Nashville SC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre FC Cincinnati y Nashville SC correspondiente a la jornada 35 de la MLS se disputará este sábado 7 de noviembre a las 18.00 h en el TQL Stadium, ubicado en Cincinnati, Ohio.

El momento de los equipos

El presente de ambos conjuntos es positivo de cara al choque en el TQL Stadium. FC Cincinnati llega al compromiso tras conseguir una victoria por 1-0 frente a Philadelphia Union en su última presentación. Por su parte, Nashville SC también arriba con el ánimo en alto, luego de imponerse por 3-2 ante New York Red Bulls en la fecha previa.

Números que anticipan el duelo

La consistencia mostrada por ambos equipos en la previa sugiere un trámite parejo. Mientras que FC Cincinnati buscará aprovechar la localía para consolidar el buen desempeño defensivo exhibido en su última victoria, Nashville SC intentará trasladar su eficacia ofensiva fuera de casa para superar el desafío que propone el estadio de Cincinnati.

Lo que está en juego

En esta etapa avanzada de la temporada 2026, los puntos en disputa son fundamentales para las aspiraciones de ambos clubes. Tanto el local como la visita necesitan sumar para escalar posiciones y fortalecer su lugar en la tabla de posiciones con el objetivo de sellar su clasificación a la siguiente fase del certamen.