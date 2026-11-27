El encuentro entre FC Cincinnati y Nashville SC correspondiente a la jornada 38 de la MLS se disputará este sábado 28 de noviembre a las 20.30 h en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio.

El momento de los equipos

FC Cincinnati llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 frente a su rival de turno en su última presentación. Por su parte, Nashville SC atraviesa un presente adverso, ya que viene de caer 1-0 ante FC Cincinnati en el enfrentamiento previo entre ambos conjuntos.

Números que anticipan el duelo

El antecedente más inmediato favorece a FC Cincinnati, que logró imponerse por la mínima diferencia en el choque previo ante Nashville SC. Este nuevo enfrentamiento en el TQL Stadium permitirá observar si el conjunto local puede mantener su superioridad táctica o si la visita logra capitalizar su necesidad de revancha deportiva.

Lo que está en juego

Al tratarse de la jornada 38, el resultado es fundamental para el cierre de la temporada regular. Mientras que para FC Cincinnati el objetivo es consolidar el cierre de campaña con una nueva victoria, para Nashville SC el partido representa la oportunidad de dejar atrás la derrota sufrida y finalizar el certamen sumando unidades fuera de casa.