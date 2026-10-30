FC Cincinnati vs. Philadelphia Union por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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FC Cincinnati recibe a Philadelphia Union en la jornada 34 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre FC Cincinnati y Philadelphia Union, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará este sábado 31 de octubre a las 15.00 h en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio.
El presente de ambos equipos
El conjunto local, FC Cincinnati, arriba a este compromiso tras haber igualado 2-2 frente a Inter Miami CF en su última presentación. Por su parte, Philadelphia Union llega con la necesidad de reencontrarse con el triunfo luego de empatar 0-0 ante Nashville SC en la fecha anterior.
Números del enfrentamiento
Ambos equipos afrontan esta etapa de la temporada buscando consolidar su rendimiento. Mientras FC Cincinnati intentará aprovechar la localía en el TQL Stadium para imponer su ritmo de juego, Philadelphia Union buscará ajustar la precisión ofensiva tras la reciente igualdad sin goles registrada en su último duelo.
Lo que está en juego
Al encontrarse en la instancia final de la temporada regular, cada unidad es determinante para las aspiraciones de ambos clubes. Tanto FC Cincinnati como Philadelphia Union necesitan sumar de a tres para fortalecer su posición en la tabla de cara a las instancias decisivas del certamen.
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